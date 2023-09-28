我六十五歲退休後的第一個禮拜，就收到我家附近一家新開的健身 房的廣告，說我家地址獲得了首獎。

既然天下掉下餡餅，我自然要去看看：果真是一家全新的健身房，店中的運動器材，小巧精緻，顏色可愛，不像平時健身房看到的那麼厚重粗黑。所謂首獎，就是參加入會的首期款一、二百元免費，但是每月還得另付百元會費。我才剛退休，還沒想那麼多，健身房有點遠，每月還得花百元，所費不貲，想想，就放棄了這個餡餅。

但是，它卻讓我對退休生活有了想法。我開始四處尋找運動健身課，但是並不抱希望，因為我很沒耐心。我一生不知試過多少次運動，都因覺得枯燥而中途作罷。

在尋尋覓覓的過程中，我去上了一堂日本 女老師的運動課。我本以為日本老師會比較適合我的東方體型，結果發現班上的美國學生都有舞蹈基礎，一抬手一踢足，都是標準舞姿，尤其她們身材高挑，動作優美，一看就知非等閒之輩。我馬上被這群舞蹈家嚇壞了，當下就打了退堂鼓。

一年後，因我實在找不到理想的運動課，就只好再去上這日本老師的課。這次課程是由市政府辦的，價格極公道。這堂運動課顯然也是老師的初次嘗試。

這次去上课，班上的學生完全換了一批，和我個子相當的人占多數，我忽然覺得這門課不那麼高不可攀了。之後，我甚至成為這門課的主力，老師和同學都對我十分愛護，更奇怪的是，自我報名上課後，忽然間，許多和我年齡相仿的人也都紛紛前來註冊。我也愛上這門課，像回到學生時期，風雨無阻、勤勤勉勉地去上課了。

不容置疑的，我是班上表現最差的一人。不只因為我年歲最大，主要是我對舞蹈音樂完全不懂，我甚至懷疑自己是「音盲」，聽不清音樂旋律。但是老師寵著我，同學愛護我，我的缺點就遮蓋過去了。

舞蹈對我來說本是陌生的，但在老師和同學的愛護下，我像小學生一樣，努力學習。我仔細聽音樂，努力記舞步，在家不停練習，因根底太差，仍跟不上別人。班上學員很多都是從小喜愛舞蹈，後因種種原因，年輕時錯過了跳舞的機會，這些同學學得極快，三下兩下就記住了舞步，而我巴不得重複又重複地一再練習，她們早就不耐煩了，催著老師教新的舞步。後來老師以前教過的學生也步入中年，又回來上課，她們要求增加舞蹈。慢慢地，這堂課就由健身轉為偏重舞蹈。其中最辛苦的人莫過於我，我辛苦學習，結果差強人意，勉強跟上而已。後來連追趕進度都變成我上課的一種樂趣。

我學舞十二年後，瘟疫來襲，州長下令停課，才終止了我的學習。

一位朋友從大公司退休時告訴我，據他們公司的統計，大部分人都因不適應退休生活而在退休後五年離世，所以他們公司退休金 有兩種領法：一次全領，或分期領取。聽了他的話，我特別要感謝老師的舞蹈課，使我在殷切的學習中結束了剛剛退休時所帶來的徬徨與不安。

從退休走向老年，從工作狂到放慢腳步，這不只是生活的改變，也是心理的調整。我很慶幸，日本老師的舞蹈課，讓我跳進了一個新世界，讓我老舊的生命又有了動力。正如一句老話說的：不知老之將至也。（寄自加州）