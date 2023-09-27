天空漂浮著數朵熱氣球。（周愚．圖片提供）

以前總以為乘熱氣球 一定要到土耳其，或是回到台灣台東才可乘坐。殊不知，就在距離洛杉磯 不到兩小時車程，位於河濱郡（Riverside County）內的德美庫娜（Temecula）就可以乘坐。不過，我們還是經過了一番折騰才得以如願搭乘。

首先，搭乘熱氣球必須先訂位，而且至少要在兩個月以前才訂得到；其次，報到時間是清晨五點半，所以我們得在德美庫娜附近訂一晚的旅館，前一天晚上就開車過去。次晨四點多就起床，五點鐘離開旅館。豈料到了那裡，天空下起毛毛細雨，下雨時氣球是不能升空的。等了將近一個小時不見雨停，於是宣布取消，我們白跑了一趟。

然後又從頭來一次，訂位，訂旅館，兩個月後再度前往，這次天公作美，我們終於如願。

偌大的廣場上停放了十幾個氣球，起先都是扁扁地癱在地上，之後才由工作人員來充氣。先是一般的充氣，氣球膨脹後，改用一種噴火的氣體，使氣球內產生熱氣，因熱空氣的密度較低，因而產生浮力。

氣球下面掛了一個大籃子，我們就進去站在籃子裡。每個氣球載十二人，有一個操作員，還有一個在地面對我們講解的導遊也跟著上去，一共是十四人。

氣球緩緩升空，非常平穩。升空後仍每十餘秒鐘向氣球噴火一次，以維持氣球內的熱度，我們如站得離火太近，會感到很熱。

那天天氣晴朗，碧空無雲，視野開闊，我們升空時，正好是日出之時，在空中觀日出，配上地面的山巒河流，場面非常壯觀。

氣球最高升到了四千八百呎，使我想起當年我進空軍，開始飛螺旋槳的初級教練機時，做基本課目的高度是一千五百呎，不到現在氣球高度的三分之一；做特技課目也才兩千五百呎，也只有現在的一半。

由於我自己是飛行人員出身，所以對高度及氣象非常敏感。那天因為無風無雲，氣流也平穩，所以在氣球上非常舒適，景觀也好。我在想，如果有雲，我們在上面就什麼都看不見了；如果有大風，就會被吹往他處；如果遇到亂流，甚至「風剪」，小小的氣球如何承受得起？

當然這只是杞人憂天，但我還是慶幸那天遇到的是個完美的天氣。