水墨畫〈荷〉。（朵拉∕畫）

上午九點半，在畫桌上鋪開宣紙，陽光恰好照耀在紙上，亮晃晃的書房裡一個人提起毛筆在空白的宣紙上隨心所欲地拉線條，然後墨色分焦濃重淡清、毛筆且提且按地塗上塊面，再於深淺濃淡相間處，畫幾朵醮上曙紅的淡墨荷花，空氣中即時蕩漾著清朗歡欣的氛圍。

喜歡一個人，聽人說單獨產生孤獨寂寞，不明白這句話究竟是怎麼一回事。每個上午我都在享受任何其它工作都比不上的藝術創作的愉快心情。

初始作畫，只想讓自己遠離豬一樣的生活。聽起來好像故意在誇大其詞，但是如果認真思考，每天只顧吃飽飽，睡好好，對生活再沒其它要求，這是不是和一隻豬沒有兩樣呢？這句話絕對沒有在罵人，我罵的是自己。

別人如何將粗糙的生活和庸俗的日子變得豐富和幸福我不知道，但我知道藝術是一種對美的追求；枯燥乏味麻木的人對幸福毫無感覺，通過追求美的過程學習感受美、體驗美，五光十色豐富多彩立馬到生活裡來尋我。細膩敏感和精緻的心是幸福的基石，在追求美的藝術創作過程的同時我找到打開幸福大門的鑰匙。

有人問我為甚麼是水墨畫？作為海外華人，這問題可以理解。到處找不到文房四寶，隨手可得的反而是水彩油畫膠彩等西方繪畫用品。堅持非水墨畫不可只因身份是華人，自身文化的根源是華文，心甘情願走上這條人煙稀少的道路。然後，非常享受獨處的清冷時光，享受品味獨處的靜好心情。

是從甚麼也不知道開始水墨繪畫，憑感覺認為最具抒情意味並且最易上手的應該就是花鳥畫。畫著畫著，看到吳昌碩、齊白石、陳洪綬、金農，僅僅是畫冊已經驚豔不已，繼續前行，再和八大山人、石濤、徐渭、陳淳等名家相遇後，只覺萬念俱灰，一切的努力都是徒然！真想要擱筆放棄，甚至與水墨割席。不甘心也捨不得，到相逢的經典名家越來越多時，心情反而出現了轉折。

生活在海外的我們，從小受的教育並非完全是中文，長大以後再轉來學習水墨畫，察覺有很多中華文化裡深沉的內涵意蘊，比如「境生於象外」、含蓄藴藉的意境悠遠而氣韻生動，全是沒有機會從小獲得系統性的中文文學訓練的我們無法達至的。

藝術創作的養分源自社會生活的土壤，畫畫的主題和風格源自生活的素養和靈感，多次畫展接受訪問及學者評論，將我的作品歸類為南洋風水墨畫，這就在無形中把水墨藝術的創作道路更深更遠做新的拓寬。

一邊遙望經典水墨畫中的詩和遠方，一邊照樣畫我的南洋色彩繽紛水墨。處於水墨被蔑視和忽略的年代和地方，首先保留毛筆和水墨，傳承之外，再努力積極弘揚，啓發更多年輕一代走進水墨藝術的世界，最起碼不讓中華文化在海外的我手上斷層，未來肯定有人可以抵達美好的理想「意境」。

要說我對水墨創作的入迷，確實有點難以解釋。有時候半夜起來，想起白天尚有一幅未完成的作品，就會在腦海裡重復打草稿做構圖，大腦在焦慮和興奮間徘徊，失控得無法入眠。年輕時為了書法和圖畫，曾經深夜不眠，熬夜創作，還因此寫了一篇被許多雜誌和網路轉載發表的散文〈花未眠〉，這回要不是隔天需要教課，很大可能就三更時分也披著燈光在作畫了。

本來就不是因為要成為畫家而做的繪畫。僅僅憑恃一份文化之愛，愛到極致，益發維持規律生活習慣。每天早上醒來，洗刷、靜坐、瑜珈、晨運、早餐，然後就到九點半，看著陽光在畫桌上慢慢經過，光影之間，我的毛筆和墨就在宣紙上，寫下一個人在生活裡的藝術，在時空遊移間，寫下海外文學女子對水墨繪畫深沉的情愛。

（朵拉，原名林月絲，作家∕畫家。祖籍福建惠安，檳城出生。廈門大學校友。2019年獲檳州元首封賜DJN准拿督勳銜。個人集五十二部。國內外文學獎六十多個。國內外個人畫展二十六次，讀者票選十大最受歡迎作家，文學作品譯成數種外文。）