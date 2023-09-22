歸雁。（王一平∕攝影）

有一段時間我愛讀三毛，當我讀到「天空中沒有留下翅膀的影子，但我已經飛過了」，感到有些惶惑。幾年後，三毛駕鶴西去，天空中再沒有她翅膀的影子。有人說，三毛是生活在自己塑造的愛情寶塔里，是根本不存在的寶塔。我想，她的不告而別一定是不堪重負，不論那是心理的生理的還是病理的重負。

最近聽到李玟的離世，也同樣震驚，她和三毛同樣是美麗、陽光、活力四射、樂觀熱情的女子。我記得一張照片，李玟穿著白色襯衣，戴白色的耳環，白色的背景，黑色的長髮披在白色襯衣上，配著兩道很黑很濃的眉毛和很紅很紅的口紅，整個畫面是無盡的白，像生活在一個童話裡的白雪公主。無法想像這樣一個美好的女子會患上抑鬱症輕生。李玟的二姐李思林在接受記者採訪時，說「妹妹乳癌與腳患只是其次，因已切除腫瘤，沒有擴散已痊癒。」她說，李玟的人生死穴與工作無關，只有一樣，感情。

情感，確實是很多女人的人生死穴。

在這個紛紛攘攘的世界，每分鐘都有嬰兒爭先恐後地出生，每分鐘都有人前赴後繼地陷入愛情，每分鐘都有人為愛痛不欲生。人生就像戰爭。兩軍對壘，男人和女人。愛不只花前月下，有時它是鐵馬金戈。在男人的世界裡，愛不是全部，對於男人而言，世界上比愛情更浪漫更實際的事情太多了。而對於女人，愛情就是全部，是大海是星空，是屋頂上空滿天星星的景象。在男人的世界裡，愛情如閒情，可有可無，也可用其它東西來代替。男人的愛來得快，去得也快。在愛你同時，他們仍然能夠嗅到花香，聞到美酒，看到彩虹。他們照樣可以徹夜不歸，可以打遊戲機，可以流連酒席麻將桌，唱KTV, 談生意，談藝術，找性感的女人談心。而女人往往視愛情為生命的全部。她愛上一個人就失去了整個世界，就失去了味覺、視覺、冷暖之感，就開始患得患失。

凡是情感都是有生命的，比如愛；愛也會生長，變化，衰亡。愛是上帝手中的魔術，常在你不經意時出現；它是流動的水，總朝著有縫隙的地方流動；它帶著貓的柔軟腳墊，在離去的時候悄然無聲；它有著蛇的身軀，當你越想抓它就越快地溜走。當人們失戀時，是最徬徨失意的時候，也是最不自信的時候。好像所有的好運都背對了他們。他們始終在等，苦挨著清冷的孤獨，等待「那個人」的出現。

董橋寫過一篇〈誰都不要答應送誰一座玫瑰園〉，他提到有一個有意思的現象，就是愛情「時間差」。他用了一種沒有標點符號的翻譯腔，充滿了幽默和無奈：「兩個人沒有住在一起的時候一定相信兩個人住在一起必然幸福快樂，兩個人住在一起之後一定相信如果兩個人不住在一起必然會像不住在一起的時候那樣永遠幸福快樂。」

愛，是一種能力。放棄是一種智慧。返回愛的路，並不一定是回到某個人的身邊。女人不該把寶全部押在男人身上，這會使他不堪重負。世界上真正優秀的男人鳳毛麟角。很多時候男人並不比女人更堅強更優秀。如果遇人不淑，請記住不要為別人的錯誤而懲罰自己。

女人，應該先愛自己再愛別人。不為悅己者容，也不為己悅者容。做個為自己而美麗的女人。愛父母，愛孩子，愛自己的事業，愛自己的夢想，愛自己的愛好，愛自己的身體；愛朋友，愛美酒，愛鮮花，愛美食，愛華服，愛旅遊，愛閱讀；愛旭日東升的早晨，愛長河落日的黃昏，愛自然，愛生命，愛這個可愛的世界。

女人，應心懷夢想，但不依附別人，遺世而獨立。或許這種生活有點孤獨，有點辛苦；而清淡微苦，是一種境界，也是一種品質。

女人，先愛你自己吧！ 生活會因你變得更可愛。

（南茜，作品見於多家海內外報刊雜誌。出版長篇小說《娥眉月》《足尖旋轉》。曾獲多種文學獎，如「華美族移民文學獎」小說獎第一名、「世界華人文學獎」長篇小說獎等。現為紐約華文女作家協會會長。）