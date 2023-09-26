有時候是在樹下，我仰望蔥翠欲滴的葉片浮在寶石藍的底色上隨意搖晃，掉落的夢如同蘑菇蕈蓋上的斑點，附著其上生長……。「在這裡待久了會發黴的。」警告化作耳語襲來，我陷入慌亂，意識到自己正在沉睡，可又厚又重的眼皮好像被未演奏完的樂譜壓著，怎麼也睜不開。

終於，我從神祕敵人手裡奪回身體掌控權，猛地睜開眼睛。錶盤上，時針爬過三個數字，補齊了昨晚缺失的睡眠，可精神依舊渙散。呼吸急促，指尖麻木，頭痛欲裂，聚焦困難，疲倦像濃霧一樣將我吞沒，與此同時產生的還有巨大的煩躁和氣餒。

想睡的時候不能睡，能睡的時候睡不著，總算睡著了又醒不了，失眠 與嗜睡的交替讓我很少處於清醒狀態。這完美印證了一句俗語：「春睏秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月」。拿起書，看不到兩頁就開始打哈欠；一坐上車就迫不及待地去見周公；連開車的時候都會晃神，開著開著，路邊的景色越來越陌生，明明記得該拐的彎都已經拐了，卻還是錯過了不知哪一處十字路口，彷彿剛才一直在夢遊。

先生時常拿我打趣，叫我「無尾熊」，誰讓我即便晚上九點半就寢都避免不了次日的渾渾噩噩？只不過無尾熊選擇做瞌睡蟲是不得已的，牠們為了對付賴以生存的主食——桉樹葉裡的毒素，演化出長達兩米的腸道。冗長的消化過程剝奪了桉樹葉中原本就有限的營養成分，能量的入不敷出使得無尾熊只能通過大睡特睡的方式減少消耗，所以牠們每天要睡大約二十個小時。那麼我的疲憊來自何處呢？莫非我是屬貓的，越老越能睡？體檢的時候我忍不住發牢騷：「我總覺得累，睡再久也不管用。」醫生不假思索地接話：「妳測一下維生素B12吧。」

化驗結果出爐，如醫生預料，我體內的B12含量極低。醫生問：「妳每天吃維生素片嗎？」我點頭。醫生又問：「那妳是素食主義者嗎？」我搖頭。雖然我不愛吃肉，但我受不了全吃素。「這樣的話問題有些複雜……其實妳只要稍微吃點肉就能獲得足夠的B12。」醫生思考片刻，建議我再測一下內因子抗體。

內因子抗體——又一個讓我發懞的專業詞。根據醫生的科普，維生素B12需要與胃壁細胞分泌的內因子結合，形成複合物後才能被人體利用。而存在於血液、唾液中的內因子抗體會降低胃液中的內因子含量，如果內因子抗體過多，B12便會如酒肉穿腸過，無法為小腸黏膜吸收。B12的缺乏會引發巨幼細胞性貧血等多種疾病。

感謝醫生經驗豐富，短時間內幫我找到了病因，內因子抗體陽性驗證了她的猜測。只是冷氣十足的病房裡，我被嚇出一身汗。如此說來，我吃多少肉和維生素B12片都無濟於事？醫生安慰我說這算小毛病，既然腸胃不接納B12，那麼就改為肌肉注射，活人還能被尿憋死？我知道，醫生給出的權宜之計將伴我終生，喪失自我調節和修復能力的身體必須靠外物輔佐來延遲衰敗。我感到無力。

看我悶悶不樂，先生勸我：「無尾熊啊，要不妳去買個包？我看妳好幾年沒買包了。」的確，疫情 期間，我目睹了周圍人失去親人、失去工作、失去住所……未知的明天無緣兌現今日的承諾。由此我果斷停掉了偶爾犒勞自己的高消費，告別品牌店。看著家門口沿街的小商戶接連倒閉，我以為品牌店也會受到衝擊，不料它們的產品異常火爆，長期斷貨導致價格猛漲，一包難求。我百思不得其解，直到看了一檔對專櫃銷售的訪談節目才了解到，富人們被困在家裡，不能旅遊度假，於是把想花又花不出去的錢全砸在奢侈品上。三年疫情對富人們的生活沒有實質性影響，或者說，災難打擊的群體從來都是普通老百姓。

所謂眼界限制了想像，平凡普通的我還是多觀察、少亂想。我應該慶幸自己有驚無險地熬過了動蕩之年，此生不易，知足常樂。先生的建議也不錯，就當換換腦子吧。我周末重回喜歡的品牌店裡轉了一圈，無感各式新款，偏偏中意旅行用品區的洗漱袋，不為別的，只為包袋正面從米白色條紋中探出頭的無尾熊圖案。我的解壓藥非它莫屬！

「這個袋子能當包嗎？」先生疑惑。「怎麼不能？它既防水又能乾洗，正好適合咱們這兒的多雨氣候。而且它容量大，兩側還可以裝上D型環用來配不同顏色的肩帶，多好的DIY機會！」我想我說這番話的時候一定眉飛色舞、兩眼放光。其實我選擇這款洗漱袋的主要原因是它的價格划算，歷經了變故，如今我更看重性價比。晚上，我把衣櫥裡的舊包拿出來，拆下它們的肩帶逐一給洗漱袋裝上，再背著洗漱袋照鏡子、轉圈、自拍、對比上身效果，樂此不疲，直到半夜依舊精神抖擻。先生禁不住感嘆：「『包』治百病，名不虛傳！」

我平復情緒，開始每月按時到診所注射維生素B12，每半年驗血複查。逐漸回歸正常的作息緩和了盛夏的嚴酷，蘇醒的感官將我置於枯木再生般清爽的恩澤之中。我相信，一切都往好的方向發展。（寄自喬治亞州 ）