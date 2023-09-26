此生不枉才情——懷念玲瑤

右起：作家劉詠平、吳玲瑤和蓬丹在洛杉磯文藝活動上相聚。（蓬丹．圖片提供）

她遽爾離去，不告而別，讓人錯愕而震驚，更多的是不捨與惋惜。玲瑤走了，以一種我們未曾料及的退場方式。

先是在群組中有人問：為什麼玲瑤好久沒音訊？她經常轉發自己在報章發表的作品，這個動作也乍然停止了近二個月。然後突然有人直接問我：聽說她走了？不可能，一定是謠言。我完全認為不可置信。直到兩個月前，她還給過我電話，當時我沒接到，寫訊息給她，她回覆說沒什麼特別的事。因為瑣務繁多，我想稍清閒時再給她電話聊聊，沒想到後來卻得到由她夫婿陳漢平先生發布的新聞，說她因病離世了。

縱已看到新聞，仍覺難以置信。她活力十足的陽光形象深植人心，除了她的文筆幽默機智，每次見到她，總是笑容可掬、容光煥發。多年不變的短髮造型與鏡片後的大眼睛，使她看來永遠神采奕奕。作為相識已有三十年的文友，她對我提到的唯一病痛是坐骨神經痛，但那是很多中年人都會遭遇的問題，我聽到後並不以為意。

玲瑤是我們北美華文作家協會創會副會長，也曾任海外華文女作家協會第十屆會長，並為北加州 北一女校友會創會理事長。她著作等身，包括《明天會更老》、《美國孩子中國娘》、《女人的幽默》、《比佛利傳奇》、《幽默酷小子》、《生活麻辣燙》等五十六本書。身為女性作家，她以敏銳的觀察力，描寫海外華人 生活的形形色色。更難能可貴的是，她謔而不虐的文筆，總能引人在共鳴之餘會心一笑。她的作品也屢獲嘉獎，如海外華文著述首獎、中國文藝協會文藝獎章、林語堂幽默散文獎等等。

玲瑤文如其人，她處事俐落、性情直爽、說話明快。記得二十餘年前，第二屆女作家協會雙年會我被安排上台發言。那時我雖已寫作數年，但與文藝界接觸不多，在生疏的環境中面對許多前輩，雖感榮幸但內心實覺忐忑。我悄悄向玲瑤訴說了不安之情，她鼓勵我說：「妳的文章好，演講也一定不會差的，要有自信！」她說這話時的那份篤定讓我平靜下來。以後我每次面對廣大聽眾或來賓，心感惶恐時總會想起玲瑤鼓舞的言辭。

玲瑤獨樹一格的幽默文章，闡述及開釋了許多人生中的大小問題，她也總是很熱情地與大家分享她的生活智慧。近幾年由於便捷的社交媒體，她經常會寄來發表的作品，見字如面，總認為她活得開懷自在、樂觀積極，從未想到她會因病以七十二歲之齡辭世，真是天不假年！

然而，她的文字早已被肯定，她的笑容將永遠被緬懷，玲瑤此生可謂不枉才情、不負歲月！（寄自加州）