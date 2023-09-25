今年端午節 ，一位年長的朋友專程到我家送來了她包的粽子，我們開心地一起聊天。她有些驚訝地看著我說：「你的白髮多了，為什麼不染一染？」我解釋：「我的皮膚容易過敏 ，所以不敢染髮。」她說：「不怕，我教你用純天然的材料染髮，簡單還不會過敏。就是用指甲草粉加水調成糊狀，再加入橄欖油和鹽調勻了，然後均勻塗抹在頭髮上，包上毛巾保持兩個小時後洗掉，頭髮就染黑了！」於是我開始糾結起來，白髮染還是不染？

不久後朋友的孩子結婚了，一對郎才女貌的璧人來看望我們。新娘子溫婉可愛，在髮梢的三分之一處挑染成白色，醒目又俏皮。我突然醍醐灌頂，當年輕貌美的新人還專門將頭髮染成白色時，我為什麼要把天然的白髮染黑呢？

記得剛認識先生時，他偶爾會被自己的少年白困擾，我不僅毫不介意，反而覺得那些白髮裡寫滿了我讀不懂的電腦程序，挺酷的！如今在我的白髮裡，記錄著我走過的路，讀過的書，遇到的人，看過的風景，做過的工作，和豐富多彩的生活經歷。這麼多年，我好不容易從青澀年華中成長起來，想通了一些事情，找到了一些問題的答案，更了解自己、他人和世界，這點點滴滴的智慧和收穫都在白髮裡留下了痕跡。如此轉念一想，白髮不僅不再困擾我，反而令我心生憐惜。

白髮不過是生命的一個自然現象，它究竟是美還是不美，全在自己的一念之間。一頭烏髮很美麗，滿頭銀髮也可以很優雅。年輕人即使染了白髮，也讓人覺得這是一種時尚體驗，沒有什麼不好。而銀髮一族也常常令人感受到不同的美好，或從容優雅，或仁慈溫暖，或睿智快樂，不一而足，不信可以看看那些老年模特的表演。

兩個星期前，一位九十歲的阿姨在和朋友們打麻將時突然中風過世。事情發生得很突然，沒有任何預兆。阿姨一生都盡心盡力照顧家人和朋友，生活自立不給別人添麻煩，也許這就是她想要的方式——帶著尊嚴和健康離開，並像往常一樣無私地減輕她所愛的人負擔。

也許阿姨還沒準備好走。今年秋天她原本計畫和家人去旅行，她也期待著和即將退休的兒子共度更多時光，希望看到孫女結婚並能幫助她撫養寶寶。她每天鍛鍊三個小時，努力保持健康，想要在孫子們的里程碑中陪伴他們。她打太極拳，唱歌，靠著並不豐厚的津貼生活，卻請客吃飯像個富翁。她雖然嬌小，卻如此地堅強和令人敬畏，令人不知何故總認為她會永遠地活下去。

一想起這位溫暖而快樂的阿姨九十年充實而富足的生活，我知道白髮染還是不染不應該是一個問題，健康和快樂才是重點。（寄自加州 ）