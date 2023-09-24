馬若雷勒花園。（葉周．圖片提供）

新城與畫家馬若雷勒

在同一個城市裡，老城區與新城區相安無事，按照各自的性格成長發展。新城區如同年輕人，發展的激素更充分，發展的空間也更廣闊。其實所謂的新城區年紀也不輕了，起碼也有百年的歷史。從老城區進入新城區，跨越的不僅僅是建築和街道格局的迥異，更可以感受到時間的跨越和異族文化的跨越。如今，它們和諧地並立於城市的兩端。

法國畫家雅克．馬若雷勒（Jacques Majorelle）來到馬拉喀什的目的是養病，卻沒有在居所裡靜養，反而開始了他在北非和西非的遊覽。馬若雷勒初來摩洛哥那幾年，外國人的旅遊受到很多限制，他通過各種渠道才獲得了官方的旅遊授權，他和妻子以及一名護衛在非洲多地進行了多次探險，所到之處他都會支起畫架進行素描，記錄人們生活的情景。

他身後留下了一千多件作品，其中最引人注目的大多是非洲的景色。馬若雷勒自稱是「馬拉喀什的畫家」，他被壯麗的沙漠風景、宮殿的建築、那些近於原生態的山區生活和鄉村習俗所吸引。在1930年代，他在撒哈拉以南的非洲的發現為他帶來了審美和創作力的復興。

在他畫筆下，馬拉喀什的紅色陶土建築是最常見的背景，紅房子像一座座堡壘，高高的牆上開著一個個小孔樣的四方窗口，沙漠的風從這裡進入；撒哈拉沙漠也染上了紅色，牛羊和駱駝組成了沙漠上亮麗的風景；貿易市場前面伸展著探向高空的棕櫚樹，樹下密集的人群或是耕耘，或是交易、載歌載舞。畫中的群像總是看不清面目，他把焦點聚集在他們身上披掛的長袍上，女性的有赤橙黃綠青藍紫，男士的基本以白色為主。

有一幅畫中看見了深藍色的河流，或許被命名為「雅克．馬若雷勒藍」（Le Bleu Majorelle）的靈感就是畫中的那一灣河流，深色卻又明亮。馬若雷勒後來就是用這種以他名字命名的藍色，把他在花園中居住的建築和陶器塗成藍色。據說這種藍色是由撒哈拉沙漠的植物所提煉，價格非常昂貴。這是畫家的一種創造，是屬於他的色彩。馬若雷勒在非洲土地上畫出了他最值得稱道的作品。

馬拉喀什新城的核心地帶是蓋利茲（Gueliz）。這是1912年建立的法國區，當時摩洛哥政府與法國簽署了一項保護協議，希望通過保護摩洛哥的文化傳統和當地習俗，來實現摩洛哥的現代化。這個區域發展迅速，建築師們借鑒了巴黎的建築藝術，結合摩洛哥的建築傳統。建築物必須與老城區一樣呈赭紅色的基調，主幹道的街道寬闊，種有大量樹木，幾乎每個圓環都有噴泉。如今那裡是購物、辦公樓和文化中心。隨處可見高級賓館、大樓、咖啡 店、博物館 。

為了感受城市的氛圍，我特地坐在街邊的咖啡館裡喝了一壺薄荷茶。茶壺是銀色的，壺壁布滿花紋，蓋子像一個寶塔，又像塔吉鍋的蓋子。泡開的薄荷葉清翠欲滴，葉片上的經絡條絲清晰。茶有薄荷的清香，又有淡淡的甜味。喝著茶看街景是旅途中十分愜意的事。

經過蓋利茲，再往北走，進入了一個幽靜雅緻的別墅區，窄小幽靜的街道上高高伸展的棕櫚樹，建築都是赭紅色的牆，馬若雷勒花園就在那個區域。馬若雷勒生前非常喜歡旅行，1910年，他前往埃及和穆斯林世界，那裡的文化讓他著迷。他在開羅定居了四年當地的色彩、風俗和燈光激發了馬若雷勒對非洲的熱情。1924年，他在馬拉喀什購得了一片土地，他稱自己為「園藝家」和「藝術家」，他把對於東方和非洲的熱愛通過這個花園的構建和澆灌體現出來，在這個美麗的花園中他建造了他的工作室。

花園在馬若雷勒生命的後期已開始破敗，因為購買植物和維持的花費使他入不敷出，再加上離婚使他經濟上受到很大的損失，花園最後不得不對外開放。後來馬若雷勒死於一場車禍，之後，這處房產變得一片混亂。後來是來自巴黎的女裝設計師伊夫．聖羅蘭（Yves Saint-Laurent）和他的朋友及伴侶皮埃爾．貝爾傑（Pierre Berge）購得了這個花園。他們對花園進行了修整，總體上保持了原來的風格。

迷人的異域風情

異域風情有時候對於人的影響是很難說明白的，作家與他的部落，畫家與藍色，女裝設計師與夢中的色彩，這種聯繫是怎樣建立的？似乎很難用科學實證的方法加以分析證明，捉摸不透，可是卻看見了因，看見了果，只是因果之間觸摸不到一條清晰有形的連接線。