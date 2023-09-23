對於長壽的追求，世人趨之若鶩。古代皇帝煉丹以求長生不老，皆因鉛汞中毒而亡。現代醫美炙手可熱，無論如何都無法抵抗衰老。我有一位遠房叔公，慣於密室中抽長壽牌香菸，自比是身在迷霧中的永壽神仙，深深哈一口菸，沒吐出來，斷氣了，離世早。

依我之見，神仙最會折磨人。幾十年前，庄裡有位客家男，去防風林拾柴竟離奇失蹤，十年後他才走出偌大的防風林，幾乎不識歸途，妻子改嫁，兒子不認父親。依據男人說法，這不是他的錯，撿柴途中，巧遇白頭堆雪的兩個老人家在石桌上泡茶，受邀入座，相談甚歡，哪知茶局結束，捋鬚大驚，已長逾一尺。心頭一顫，如遭電擊。他趕緊回家，小庄地景丕變，彷若滄海桑田。原來那兩位老者是海上仙人，跑進杳無人煙的防風林內泡茶聊天，偏偏就被客家男撞上了。仙境一天，人間十年，人生就此耽誤。哀怨、失落，抑鬱而終。

其實，神仙也折磨自己。漢朝州官丁令威，學道靈墟山，駕鶴登仙，忽然有一天動了凡心，乘鶴回家鄉看看，恍然大悟妻子早亡，兒孫皆死，好朋友都不在了。人海茫茫，越看心越慌，內心惆悵可想而知。神仙很孤獨，因為頭腦很清醒。修得神仙又如何？沒人給他鼓掌，為他喝采，認識的人都死去，世上啥都沒了，就是有一隻大鳥罷了，可以想像他駕著白鶴飛走時的身影，低著頭，眼神死，大鵬鳥悽悽惶惶拍著翅膀，啪啪噗噗，飛向雲霞靜止的臨暗時分，沒入無邊，如同星火褪滅。

兩人境遇令人同情，但時間大河向前推動，誰都別想把它拉回來重演。丁令威既然學道做仙，就要認清現實，又怎麼動了凡心呢！客家男空轉的十年，光陰也不可能倒轉陪他再玩一次。大家都以為這可能只是個案，其實不然，像這樣無法應世而行者，現今官場比比皆是。年前回客家庄，在廟口巧遇老鄉長，一副垂頭喪氣的模樣。母親說，他當了八年鄉長退休後，覺得自己是永遠的鄉長，習慣用掌聲來豢養自己，依舊跑遍大小婚喪喜宴場合，沒有首長特支費後，把自己退休金 用罄，希望每至一個場合，都能上台講講話，恨不得時光回頭，回去他那青雲得意的年代。

他不服老，更不認老，不停勞碌讓他更顯老，身體每況愈下。開車不幸肇事後改騎機車，再因跑場喝點小酒導致酒駕，改騎自行車，最後連自行車都被家人禁騎，畢竟年紀漸長，駕馭能力大減。他仍不改其志，步履蹣跚走門串戶，逢人便洋洋萬言，滔滔炫耀曾經縱橫捭闔的豐功偉業。不管家人如何勸說，已經沒做鄉長，時代過去了，不要再做那些事，惟其終究不為所動。最終演變成一種糾纏，一種親情、友情的勒索，要別人靜下來，好好聽他說。

「賴孵雞嫲毋知醒」，鄉人看不慣他如此眷戀職位，竊竊嘲諷。

賴孵雞嫲毋知醒，客家語，指孵完蛋的母雞依舊賴在雞窩，不肯離開。雞嫲，母雞也；毋知醒，指不知清醒。更深層意義是指人執迷不悟，不知變通，戀眷職位。老了就認老，時間過就過了，下台就下台，念舊不要戀舊，內心回味就好，千萬別再刷存在感，蹭熱度，變成一隻賴在雞窩裡的老母雞。