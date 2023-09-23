馬拉喀什的民宿。（葉周．圖片提供）

摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech），歷史古老，可是它開放而包容。它曾經是摩爾人土生土長的地方，經過戰爭而被法國人占領，最後又和平地回到穆斯林人的掌管下。基督教和伊斯蘭教在這片紅色的土地上自然生長，互為依存。人民在簡樸的生活中過著滿足的日子，既接受外來文化，同時又珍惜和保存自己的悠久傳統文化。

一個沙漠邊緣的城市，卻吸引了遠方的人來到此地，不僅僅到此一遊，有些還把這裡當作自己的原鄉，身後選擇作為自己歸屬地，這些外來者中還有幾個名家。這個城市為什麼有這樣的魅力？這個問題始終環繞著我的思緒，當我的腳步踏在那片土地上，走過每一條斑駁的石路，嗅著空氣中濃郁的焚香味，我對這座城市越發好奇。

流著非洲和法國的血

我從卡薩布蘭加坐火車到達馬拉喀什火車站，車站的大廳前是一座高大典雅的拱門，門前透明的高大玻璃牆上掛著一面大鐘，門外寬敞的空地上鋪展著鑲著花紋的地磚，給我的印象是一個現代化的城市。驅車進入一道環繞的高高城牆，裡面就是老城麥地那（Medina），城裡的街巷變得狹窄起來，路面都是用石塊拼接鋪成的，可以想像鋪設路面時會耗費多少人力和時間。

老城裡有屬於它的氣質。車到了一個較為寬敞的路口，下車後民宿 的主人已經等在路邊，幫我們提著小行李箱轉進小巷。小巷裡也是石頭鋪成的路，兩邊是民居赭紅色的高牆，小巷裡難得遇見人，可是很乾淨，歡迎我們的是蹲在路邊的各色街貓，乾乾淨淨，且十分文靜。一條小巷中總能見到三五隻黑貓或灰貓，毛色光亮，面目俊秀，或立或蹲坐於貼牆處，以目光與來人交集。可以想見，牠們並不缺少食物。

拐了幾道彎到了民宿門前，黑色木門上面有一排排整齊的金色鉚釘。進門後就能見到馬拉喀什的民宿典型的格局：中間是一個庭院，上可見天，四周是房間，一共有三層樓，三樓是天台。從住宿體驗上來說，民宿中別有洞天，庭院裡不可或缺的元素是噴泉、植物和花卉。

馬拉喀什作為摩洛哥第二大城市，位於西南部荒漠邊緣，流著非洲和法國的血。在柏柏爾語（Berber）中，馬拉喀什本意是「神之地」的意思。人口約一百萬的馬拉喀什現為摩洛哥第一大旅遊勝地。最早的居民是原住民，在以色列立國之前，這裡有約二十萬猶太人居住。摩洛哥宣布獨立以前，這裡曾是法國殖民地，法國人便多起來；獨立後大部分法國人離開了，卻把這座城市當作度假聖地，包括已經移民法國的摩洛哥人，時常還回來度假。

我在法國區乘上出租車 ，開車的年輕人告訴我，他的家就在麥地那老城內，那裡的房價和租金都便宜，新城裡住的大多是外來人，對於他這樣土生土長的人，還是喜歡老城的氛圍。當地人依舊循著傳統的習俗生活著，而外來者卻視這裡為自己安放心靈，尋求寧靜的精神家園。

有古樸原生態的老城

被稱為是繼塞萬提斯之後西班牙最傑出作家的胡安．戈蒂索洛（Juan Goytisolo）稱馬拉喀什的麥地那為「我的部落」。他晚年居住在麥地那小巷中的一幢民居中，那裡離杰馬艾夫納廣場（Jemaa el-Fna）不遠，散步就可以走到那裡與市場上的本地人說話聊天。那裡聚集著養蛇人、馴猴人、馴鳥人、說書人、雜技藝人，還有食品攤的主人。

杰馬艾夫納廣場大約始於公元1050年。「杰馬艾夫納」在阿拉伯語的意思是「死者的集會」。廣場位於麥地那的中心地帶，距離皇家離宮不遠，附近就是著名的庫圖比亞清真寺。起初廣場是公開處決罪犯的場所，後來成為軍隊集結的地方。十九世紀以前廣場邊還有一個奴隸交易市場。隨著時代發展，那些都已一去不復返了，現在這裡是貿易、社交生活和民俗文化集中的區域。

1985年聯合國教科文組織將馬拉喀什的麥地那老城作為文化遺產，列入《世界遺產名錄》。而在2001年，被戈蒂索洛稱為「我的部落」中的街頭說書人、弄蛇人、魔術師等一眾來自民間的傳統文化人集結的這個廣場，成為一個原始文化景觀，再次被列入「人類非物質文化遺產」名錄。

走出民宿，在幾隻小貓目送下步行在彎彎曲曲的小巷中，路口有麵包店和蔬菜攤。城牆裡是一個略顯擁擠卻溫馨的社區。向杰馬艾夫納廣場去的路上，兩邊一間緊挨著一間的商舖：賣燈具的、香料的、服裝店、銀器店等應有盡有。正走著，空中突響起一個洪亮低沉的男中音，念著經文，我估摸是到了禱告的時間，他們每天有五次禱告。不過除了聲音之外，對於行人和商舖中的人沒有任何影響。忽然聽到一聲中文的呼喚：「歡迎您到摩洛哥來！」迎面一個陽光男孩站在燈具店前向我招呼。上去與他攀談幾句，他對中國人特別友好，他自豪地說，這是我的店，可以到店裡來拍照。那些掛在店堂裡的燈具洋溢著摩洛哥的民族特色，使我愛不釋手。

入夜後的杰馬艾夫納廣場人頭湧動，這樣的景象在疫情 後的年代實屬不易，時光似乎洗去了過去三年人類對於疫情的創痛記憶，一切又回到了從前。最耀眼的是席地舖開的燈具攤販，把每一盞燈裡的蠟燭都點亮了，在黑暗中遠處是燈光輝映下橘紅色的清真寺高塔，空中飄散著燒烤攤上的煙霧，前中後景形成了立體感十足的大市場氛圍。走著走著我肩上突然降落了一隻孔雀，原來是養鳥的人來兜售生意。與開屏的孔雀合影一張，自然要給錢了，十迪拉姆，約合一美元。商販們熱情地兜售著自己的商品和食物，自然給我們一些壓力，生怕他們糾纏不放。不過好在沒有發生令人反感的事。我體會到當地人善於討價還價，但是說好一個價後，他不會欺騙你。不僅是小販們如此，出租車司機也是那樣。每一次都需要講價，沒有嚴格的規範。這倒讓我想起三十多年前的上海。