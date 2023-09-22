加州人工湖畔的垂釣者。（王士躍．圖片提供）

我在蘆塘遇到了一個垂釣的人，奇怪的是，他每次釣上一條魚後，就將牠放生，來來回回像玩一種遊戲。儘管他帶來了好幾根魚竿，卻是一條魚也沒有帶走。

一問才知道，這片水域來自再生水源（reclaimed water），經過人工淨化後的污水變成了清潔水迴流，可灌溉農田、澆花育樹或作水上娛樂和生態棲息地之用。

這種水並不適宜人類飲用和游泳，卻能達到鳥禽魚蟲的生存指標，各種野生物種在此繁衍。鳥禽依賴魚蝦存活，魚蝦覓食水蟲蚊蚋成長，水蟲浮游生物依傍藻類、水草和底棲生物營養孳乳，蘆葦和植物為飛禽和水族動物提供蔭涼和庇護 所，物種之間和而不同地相互依存，形成獨特的生物鏈。忽有一條大鱸魚撲剌剌地蹦出水面，好像蘆塘的心跳，周圍的鳥鳴蛙叫也跟著此起彼伏，生命肌體經絡鮮活，元氣飽滿。

加州因為缺水，在許多地區實行了廢水循環利用，人工造湖投放魚苗，這樣既節省了水源，又優化了生態環境，使過度開發和日益乾旱的土地得到某種程度的修復，變成一處處水草豐茂、物種多樣的生態保護地。由於全球暖化的加劇，據說中西部一些州也開始推行類似的環保政策，鼓勵民間開鑿湖泊富育生態。比如內布拉斯加州 的當地政府會承擔農場主一部分造湖成本，免費投放魚苗，做到生態、蓄水和娛樂一體化，可謂一箭數鵰，福及人類和自然。

有一次我親眼目睹加州普拉多湖投放魚苗的熱烈場面：當一輛滿載魚苗的水罐車閘門砰然打開，就見一道閃亮的銀河飛瀉而出，那些大大小小的鱸魚、鱒魚、貓魚、鯉魚、藍鰓等等，隨著激流奔躍入湖，在水中翻騰打挺，四處奔竄，而早已急不可待的鵜鶘、鸕鷀、湖鷗或從天而降，或扎猛窮追，飽餐美食。

有些美國人垂釣是只釣不取，「抓了再放」（catch and release），尤其再生水中的魚並非鮮美健康，因此他們釣魚 的目的不在獲取，只圖樂趣，功在環保。他們喜歡獵魚（game fishing）的過程，彷彿《老人與海》裡的桑地牙哥和蠻魚來一場角力鬥智，當力大的鯉魚和小嘴鱸魚怒氣沖沖地在線鉤上亂踢亂蹬，垂釣者則嘿嘿一笑，像這場遊戲的獲勝者而感到滿足，然後輕輕把魚從特殊的傷害最小的魚鉤上取下放生，魚像是表達感謝似地連連搖尾擺鰭，游回了大自然的懷抱。（寄自加州）