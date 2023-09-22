南宋陸游寫過幾首名為〈村居〉的詩，其中一首中有這樣兩句：「造物與閒仍與健，鄉人知老不知年。」陸游作這首詩時已經七十多歲了，知道自己老了，但因為生活閒適，身體尚健，便沒有將自己有多大歲數放在心上。

陸游活得灑脫，然而人老和年齡畢竟是分不開的，只是什麼年齡算老，標準不一，而且人們的看法一直在變化中。五十年前，五、六十歲的人都被稱作老頭老太，現在如果再這樣稱呼這個年齡的人，人家可能就不高興了，因為現在的人壽命普遍都比以前長。

不過「知年」也未必就「知老」。我六十五歲退休 ，並非因為我覺得自己老了，而是因為美國政府規定，到了這個年齡就可以享受聯邦醫療保險 ，這對於我來說，就意味著可以退休了。原因不難理解，我們在工作時都有僱主提供的醫療保險，如果在六十五歲之前退休，就得自己買保險，通常很貴，不划算。雖然我希望早一點享受退休生活，但也要等到條件允許的時候。

退休前，我對退休後的生活有很多憧憬：想去旅遊，到世界各地看看；想每年回故鄉上海，並多住一些日子，以往還未退休時，兩三年才回去一次，且假期有限，最多只能待三周。我還想靜下心來，多看幾本自己喜歡的書，也想有更多的時間「爬格子」。當然還有說出來會讓人笑話的小心思，那就是可以當懶人了——不必趕時間去上班，也不用累死了加班，想什麼時候起床就什麼時候起床，睡上一天也無妨。

退休後的頭幾天，我確實感到無比地放鬆和愉快，「退休了真好！」這句話我說了無數遍，甚至對著靜臥在車庫裡的「坐騎」——開了二十年去上班的豐田車說：「老夥伴，你也可以歇一歇了。」

我五月底退休，一個月後我和太太就與哥姊一起帶著住在溫哥華養老院的老母親坐郵輪 去阿拉斯加玩了七天。一年多後還是一大家人再從溫哥華出發，坐郵輪去美國加州各地玩了十一天。這兩次出遊之間，我又去夏威夷觀光，也回了故鄉上海一趟，住了兩個月之久，期間多次和親朋好友聚會，並去國內一些地方旅遊。

剛退休的那些日子，確實過得很開心、很充實，但這樣下來我也感覺有一點累。最初我以為是活動過多所致，但有一次在旅遊景點爬山，我發現有一點力不從心了，雖然我的大腦興致勃勃，腳步卻有些滯重，而幾年前卻不是這樣的。那年我爬華山，雖然是先坐纜車到北峰，但之後登其他幾個山峰都是靠兩條腿，也沒有感覺有多累，中途很少歇息。這恐怕就是應了那句老話：「歲月不饒人」，而當這句話出現在腦海中，便是「知老」的開始。

我本以為退休以後可以盡興地遊山玩水，這時卻發現我的身體已經沒有以前那麼強壯了，更讓我沒有想到的是，疾病看到我有了空閒，也來和我打招呼，而且一下子就捅破了衰老前面的那層紙，讓我直接去面對。

這還得從我登上郵輪時說起。

郵輪上最讓人驚豔的就是美食，自助餐廳可以隨取隨食，沒有限制，我便敞開肚子吃，非常痛快。第二次坐郵輪歸來的早上，我正要吃早飯，我哥突然提出要給我檢測空腹血糖。「我看你很能吃，」我哥解釋說，「不知你身體能否承受。」測試結果發現我的血糖值超過健康標準不少。我以前從未關注過我的血糖狀況，更不用說自己做測試了，這次測試的結果嚇我一跳。我查了很多資料，才知道一旦得了糖尿病，在人體內的發展就是不可逆轉的，而且後果嚴重，唯有採取措施，延緩其病情加重。

這次測試給我敲響了警鐘，回家後我讓家庭醫生開了驗血單，做一次全面的檢查，結果發現我的血脂超過正常值，尿酸則接近正常值的上限，加上血糖值也偏高，說明我身體的新陳代謝出了問題，而這正是人體機能老化的反映，符合醫學上對「老」的定義。

退休以後才發現自己「老了」，其實對我打擊還是蠻大的。退休前，我對退休後的情形有過很多設想，唯獨忽略了一個「老」字。我本以為退休後就可以隨心所欲了，想吃什麼就吃什麼，想怎麼玩就怎麼玩，如今，吃喝玩樂都得有所節制了。這當然不是我理想中的退休生活。

然而每個人遲早都要老的，都要去面對它。「知老不知年」充分體現了陸游的樂觀和豁達，我想他並非真的不知道自己的歲數，老來也並非無病無恙，在他的其他幾首〈村居〉詩中，陸游都談到了老與病：「老便藜粥美，病喜粟槳酸」、「衰病污朝著，恩寬得免歸」、「老病愈知難報國，只將高枕送餘生」。

忘記自己的年齡我可能做不到，但可以學習陸放翁，把心放寬，知老而不畏老。（寄自印州）