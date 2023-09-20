人閒桂花落。（本報資料照片）

辭職之後，我準備四處遊蕩，以彌補年少的拘謹和束縛。曾經以為踏不到的遠方，現在成了可輕鬆前往的目標。

自故鄉的老房子參與城鎮改造計畫後，一家人全部搬到了市區裡住。市區很好，有著寬闊的街道和方便的設施，去到哪裡都不用再頻繁轉車，不用再忍受泥濘路面上的不停顛簸。可是母親總是在仲秋時節，時不時望向窗外。我知道她在看什麼。她在透過這無垠的高空和水泥大廈，看向故鄉的院子。一時間我也想起來了，每到這個時候，老家的各種桂花美食總是會端上桌，我們小孩吃得樂不可支。

在我行我素之前，我打算多陪母親一些日子。我到父母現在住的市區的家裡，當我靜聲走到母親身旁時，沒想到嚇了她一跳。她看到我時目光露出詫異，問我怎麼會在這裡。

「我辭職了。」

「辭職？你怎麼不和家裡商量一下，那麼好的工作……」

說起工作，母親的話似乎永遠不會停止。她驚嘆我居然把這份人人豔羨的工作說辭就辭，那我以後怎麼辦，我的收入來源怎麼辦，我的未來人生怎麼辦。一時間，我感覺到她比我還要焦慮。

母親的學歷不高，只上完小學，但在那個年代就已經勝過無數同齡人。自小我在她的教導下，一直秉著努力學習、努力工作的理念，碌碌人生三十年。

我在大學畢業那年就已經離開家，但似乎從來沒有真正離開過。母親的愛令我歡喜，又令我「窒息」。我想起小時候為數不多可以肆意的時刻，便是幫她們搖晃桂花樹的花枝，享受桂花製成的美味。

母親彷彿聞到了我身上濃郁的芳香，她問我去哪裡了。我這才和她講起那排桂花樹。

我帶著母親去到我行經無數次的那條街上。只見來來往往的車流，行色匆匆的人群，他們和幾年前的我一樣，只顧快速行走，只顧上班賺錢，忙碌活著，反而忽略了生活裡的美好。

正因如此，在我後知後覺初次聞到桂花香時，腦海裡突然浮現出一個決定——辭職。我再也不願自己和大眾一樣過著一成不變的生活，丟失了本真的自己。直到桂花的香氣透進車窗，將靈魂深處的我喚醒，這才發現，自己已經將真實的渴求和情緒，全部埋葬，並逐漸產生了迷茫和焦慮。但是當花香救贖般鑽入我的鼻息，一瞬間我找回了自己。

母親小聲地說，要是可以摘桂花就好了。我從她的眼神裡，彷彿看到了故去多年的阿嬤。母親的時間被困在城裡的四方建築中，可以吃飽穿暖躲風寒，卻再也回不去在大院裡多人一起生活的歡愉日子。

我和母親靜靜坐在車裡，我搖下車窗，忽地一枝頑皮的樹枝直愣愣插進車裡，橫亙在母親面前。

母親蒼老的手指捏住那簇黃色的桂花，孩子氣地和我講，這下她摘花就不會被人發現惹人置喙了。我看見她唇邊的笑意，不由得為她欣喜。於是我打開導航，帶她去了城外的一處地方，這裡生長著大片的桂樹，老闆發展了農家樂產業，主打這個時節做各種桂花美食。

我付錢，任由母親在桂花林裡摘得開心。看著母親遠去的緩慢腳步和佝僂身形，我終於找到了自己夜以繼日加班工作的原因。手裡有錢，才能讓母親可以「花錢買快樂」。晚上我們在農家樂吃完飯後，母親帶著滿滿兩大包桂花回到家。

路上母親和我說，這家的菜味道太過樣板，沒有家裡自己煮的味道。好在她摘了許多桂花，可以回家自己做。我笑著說好。

車裡片刻沉寂後，她又開口，問我辭職的事情是否還有轉圜的餘地。我搖搖頭：「公司的事情我已經交接完了，我不會再回去了。」

「而立之年，你怎麼會做這麼使性子的決定？」

使性子嗎？那應該是我唯一一次的使性子吧。我所賺的收入，足以讓我平穩度過幾十年。那些年裡沒日沒夜的加班，後備箱永遠多放兩套衣服和洗漱用品，有時回不了家，就會在車裡簡單過夜，第二日再拿著牙具到公司衛生間清潔。這樣的日子不知道什麼時候才結束，我總擔心會猝死 在崗位上。明明小時候所想像的長大並不是這個樣子。

那就放過自己吧，所以我選擇了解脫。

母親安靜地聽完。快到停車場時，她對我說，這些年我辛苦了。我手握方向盤，苦澀地笑了。

和母親約定再見的時日，是來年的春節，我會在外面度過秋冬，再回家過年。她一如既往叮囑要遠離的我，最後把車子後備箱塞得滿滿當當，再把一包用隔熱墊包起來的食物遞給我，讓我在路上吃。

車子開到服務區後，我打開重重包裹，裡面放的是我小時候喜歡吃的桂花餅，母親親手做的。金黃色的餅身，裡面是白糖夾心，外面撒著一層烘乾的桂花，一口咬下去，香甜的味道拽我回到過去。二十餘年的光陰走過，母親製作桂花餅的手藝始終沒變，只是我長大了，曾經的房屋也不在了。

母親對我辭職的事情再也沒有說什麼，她終於對我選擇了「放手」，但是，我卻有了不捨。飛在高空的風箏無論到哪裡都有繩子的牽繫，我把自己的線仍舊放在母親手中，只要她隨時牽動，我就有了回家的方向。她手中的線不再緊繃，而遊鄉的孩子，也始終會回到故里。

「欲買桂花同載酒，終不似，少年遊。」