年近古稀，我依然每周工作二十小時。今年四月一天早晨，起床後本覺得一切正常，突然間腰痛難忍，左腿也不能動了。我坐在沙發上，心想，一會兒就過去了。十分鐘後想站起來，腰痛依舊，而且左腿根本不能支撐我的體重。太太過來攙著我，走了幾步就不行了。因為我是醫生，馬上給自己診斷，肯定是腰椎問題壓迫坐骨神經引發的症狀。

親戚家就在附近，有一個沒人用的助行器可以借用。太太取過來後，我就打電話到工作的診所，取消這個星期的預約，然後由太太開車帶我去急診。我扶著助行器步履艱難，走一步，痛一下，苦不堪言。急診醫師的診斷和我一樣，給了我口服嗎啡類止痛藥，還打了止痛針，並要馬上做核磁共振檢查。檢查後我要了一個複製檔，回家在電腦上一看，我有腰椎管狹窄，壓迫腰部神經，引起了坐骨神經痛。

女婿剛剛做完腰椎間盤突出手術，對他的骨科 醫師很滿意。我就和這位醫師預約。骨科醫師年輕有為，看了核磁共振後給我幾個建議：激素消炎藥、腰椎硬膜外封閉、物理治療或手術。因為我是第一次有症狀，決定採用口服消炎藥和物理治療，一周後，腰腿痛的症狀明顯減輕了，可以自行走路，並開始了物理治療和腰背肌的鍛鍊。

幾周後，感覺基本上恢復正常，便和家人一起去度假。度假時走了不少路，覺得腳痛，晚上一脫襪子，發現右腳二三趾腫脹淤斑，第二天穿鞋都痛。到家庭醫師看了一下，X光檢查發現沒有骨折，但有骨質密度減低，雖然沒有骨質疏鬆，但已經接近了。醫師要我增強負重訓練，口服維生素D3。

以上二次身體的病痛對我敲響了警鐘，讓我深深地感受到我的身體已經今非昔比，我體會到隨著年齡的增長，身體的變化是不可避免的，關鍵是要接受現實。我曾經看到不少病人就是不服老，和後輩年輕人比賽，和自己的身體較勁，結果就是自己的身體受傷，得不償失。

我的腰椎管狹窄則是典型的身體退化的現象，由於椎間盤的彈性減少，椎管內開始有骨質增生，占據了椎管的空間，使其變得狹窄，結果就是讓神經孔變窄，壓迫神經引發症狀。而骨密度降低也是因為年齡的關係，身體裡的激素含量減少；再加上年紀大了活動減少，身體負重能力大不如前，導致了骨密度的降低。從醫學 角度看，這些身體變化是很難逆轉的，當然現在有手術方法治療椎管狹窄；口服藥物治療骨質疏鬆，但這些方法都是不得已而為之。如果能夠通過自己的努力，讓身體的退化減緩甚至停止，何樂而不為呢？

在人生的初老階段，每個人的身體都會有這樣那樣的問題，用不著羨慕同齡人的身體如何健康，他（她）很有可能有自己的難言之隱沒有告訴你。每個人的遺傳、生活習慣和身體狀況都是不同的，用不著和別人攀比。一定要了解自己的身體狀況，面對現實，設計出一套適應自己的生活習慣，每天按時執行，健康飲食，鍛鍊身體，保持健康的心態，享受現在所擁有的一切，天天開心，頤養天年。

（寄自加州 ）