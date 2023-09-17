秋天是吃栗子的季節。（本報系資料照片）

火紅的野山楂、青紫的飯豆子、橙黃的秤砣子……到了深秋，山上隨處可見各式各樣的野果。這時，裹著尖刺的栗球也綻開了，秋風吹來，烏黑的栗子啪嗒啪嗒地掉在地上，撿起來就可以吃。

山栗主要有兩種，一種是毛栗，一種是尖栗。毛栗很小，即使大顆的，也只有小拇指指尖大，但毛栗挺甜，一咬滿嘴是漿。村後的小山上有很多毛栗樹，小時候到山上去砍柴，毛栗熟了，便折下幾枝，用刀把栗球削到硬地上，然後踩著用力碾幾下，栗球破了，毛栗滾了出來，撿起拍掉灰土，剝了就吃。

毛栗好吃，但畢竟太小，吃到嘴裡不過癮，尖栗就不同了，尖栗比毛栗大多了，它一頭圓一頭尖，所以叫尖栗。尖栗不但個大，而且比毛栗更甜。不過，尖栗樹大多長在大山界上，採摘很不容易。霜降過後，如果不怕吃苦，可以到大山界上採尖栗。

我沒有採過尖栗，對採栗卻記憶深刻。七、八歲時，有一天父親母親很早就上山採尖栗，留我一人看家。母親留好飯菜叫我到時弄熱吃，還交代我幫著餵豬潲。我毛手毛腳的，好不容易弄了飯吃，但餵豬就出問題了。上午下午要各餵一次，我稀裡糊塗地一次把潲全倒在槽裡。到了傍晚，沒得吃，幾隻豬餓得嗷嗷叫。這時，雞鴨也嘰嘰嘎嘎地到我面前尋食吃。父親母親還沒有回來，我不知如何是好，只有坐在大門外的錘鼓石上，焦急地望著遠處。過了一陣，豬懶得叫了，雞鴨也進了籠，四周格外地靜。此時月亮已爬上了山坡，滿天星星一閃一閃的，階沿下秋蟲瞿瞿地唱著。天有點冷，我不由得縮成了一團。

不知等了多久，終於在昏黃的月色下，看到兩個隱約的身影。我欣喜地跳下錘鼓石，眼淚汪汪地大叫：「爸——媽——」父親母親在遠處應了我一聲。爸爸用一根大木棍挑著兩蛇皮袋的尖栗，另一個肩膀還馱著大半背簍的尖栗，壓得腰都有些伸不直了。母親則馱著滿滿一背簍尖栗走在後面。

我記不清了，父親母親如何拖著疲憊的身軀度過那個夜晚的，只記得烏黑發亮的尖栗嘩啦啦地倒滿了兩大盤箕，滿屋都是尖栗的清香。當然，還有父親母親被栗刺扎得傷痕累累的雙手。

父親母親真不怕吃苦，才歇兩天，又去了大山界上。有了上次的經驗，這次我就好多了。自己弄飯吃，餵好豬潲，餵好雞鴨，一切井井有條。不僅如此，我還做好晚飯，等著父親母親回來吃。父親母親滿載而歸時，雖然很疲勞，但是看到我準備好的飯菜，不由得滿臉笑容。

那一年我家採到很多尖栗，裝了四、五籮筐。雖然採尖栗辛苦異常，但是母親卻很大方，來了客人，盛滿一盤出來招待。客人走時，還要裝一盤倒在他荷包裡。那年頭沒什麼零食，每次上學，母親就讓我帶些尖栗去吃。烤熟了的尖栗又香又甜，讓班上同學豔羨不已。

如今，父親已過世多年，母親也老了。嘮起當年採尖栗的事，母親總是十分感慨：「尖栗樹真大，有的有幾人高，一棵就可以撿到一背簍甚至一大籮。」我問母親：「既然這樣，我們為什麼不栽上幾棵，免得辛辛苦苦去採摘。」母親卻說：「大山界上霜露重呀，所以尖栗才會又香又甜。如果是在山下，哪會那麼好吃！」

看到母親手上那些被栗刺扎傷留下的疤痕，我明白了，大山上的尖栗之所以那麼香甜，不但是飽經了霜露的浸潤，還蘊含著艱辛的勞動汗水。

（寄自江西）