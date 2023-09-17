初秋傍晚的微涼也是劫後餘生。加拿大 北方小鎮日夜溫差在華氏四十度以上，中午九十多度，熱火朝天。我們路過這裡，坐在鎮上唯一的Walmart的門口，上網連帶歇腳和補貨。

店內鐵質靠背長椅為四人座，我與老公坐在右面靠門口處，左面一頭正坐著一位看上去七旬的白人老人，他腳下放著一只Walmart特製的藍色購物袋，張著口兒，裡面裝著麵包、起司、生菜、洋蔥、及支稜到外面的一根大芹菜。沉默不語的白人大叔雙手攤放在圓肚子下的腿根兒，雙腿因肚子太大而敞開，腳下穿雙黑色涼拖鞋，短褲圓領套頭半截袖，面色通紅，平頭下的抬頭紋尤其明顯，打眼一看就知道他做過出力的體力活兒，是吃起司漢堡過活兒的。

因為我們守在門口，出出進進的人群熙熙攘攘，自動門忽開忽關，頭頂的冷氣呼呼地吹，讓我覺得這個地方非常有人氣。沒多久老頭子彷彿如夢初醒，開始與來來去去的人打招呼，彷彿這鎮上的人都知己知彼，很是熟絡，顯著特別有人情味兒，這是在西雅圖 公共場所所沒有體會過的。

我忘記自己是來此上網的，手裡拿著手機，卻開始旁聽老人們的對話。這時有個乾瘦整潔個子中等的老者止步攀聊，他與坐在左邊的圓肚老人相互問候。「您怎麼樣了，事情辦得如何，傑瑞？」胖老頭問。「還好，您知道我與妻子結婚都六十年了……」只見瘦老頭眼淚奪眶而出。兩人沉默了幾秒鐘，胖老頭兒站起身拍拍傑瑞的肩膀又說：「我與妻子也結婚四十五年了，這不，去年她離我而去，撒手剩我一人。」接下去又是一陣沉默。之後的對話我沒聽清楚，因為又有第三者插入。

他是商店門口推車的老頭兒，一位灰白頭髮、藍眼睛的健壯老人。他一邊接過瘦老頭手裡的空車，一邊檢查著幾位剛出店人的發票。因為「零元購」（Zero-dollar Shopping）的猖狂，一年損失幾百萬的Walmart現在也像Costco一樣，在門口堵人檢查發票，還檢查大背包。推車人湊過來與那兩老頭攀上話頭，他問：「你們怎麼樣了？最近沒見了。」彷彿他跟所有人都熟。也難怪，這裡是方圓幾百里唯一的Walmart，有的人開著大卡車來這裡購一車的貨，我原以為他們是為了開party用，其實不然，他們是一個月來一次，一次要開兩小時路呢。兩萬多人的城鎮，建立熟人關係並不難。

那位乾瘦單薄的老人剛走，大肚老頭看我聽得稀奇，扭頭就對我說：「這人叫傑瑞，老婆剛下葬兩天，這幾天他正在完成一些paper work。」他是說政府要求的表格，例如辦理死亡證明書之類。我問：「他為啥到商店沒有買任何東西，推了個空車，拿了個空袋子走了？」大肚老頭說：「他的老婆剛死，他的腦子還糊塗著，不知道自己要幹啥呢。他應該寫個購物單。我也是過來人，兩年前和他一個熊樣兒。」聽他講到這裡，我心中頓時泛起一股對這些老人們的同情與心痛，更加堅定了珍惜每一天的生活信念，覺得我們這趟阿拉斯加之行是太值得了。

老頭又接著說：「傑瑞不簡單，退休 前是我們鎮上的飛行員，這裡的每一座山頭他都瞭若指掌，清清楚楚。我退休前在木材加工廠做叉車工，也在公路公司開過採石車，都是十年前的事嘍。我女兒住東部，兒子住加州，我有六個孫子。我哪兒也不去，不喜歡住公寓，就喜歡自己的圓木房。」從小出生在這鎮上的老先生，話裡有種堅定，彷彿在說：我生是這裡的人，死是這裡的鬼。

那推車老頭兒也湊過來說：「我在這店裡才幹了一年零九天，哈哈，我很喜歡，熱鬧。從卡車公司退休後我在家就待了一年，實在受不了閒著沒事幹，就出來找了這份工作。今年我都七十二歲了。」「您看上去比實際年齡年輕。」我恭維他一句，他眉開眼笑地說：「人家都這麼說來著。」接著我又把旁邊坐著的大肚叔也鼓勵一番：「你也看上去不老，顯年輕。」大叔也眉開眼笑了。

我在醫院工作，常與老年人打交道，說些高興的話讓他們開心是我的本分。誰都有老的時候。

胖大叔問我：「你倆看樣子不像本地人。」我笑笑指著停車場遠處的旅行車說：「從西雅圖來，路過添菜，順便上上網，準備過夜。這兒讓人過夜嗎？」推車大叔笑著說：「隨便停，隨便過，沒人趕。每天都有旅者來這裡，買東西都是買一大堆，哪能不讓過夜。」他彷彿司空見慣了，講起話來便順理成章。真是個好回答，我就喜歡隨便停。

晚飯後我們又回來坐到原來的椅子上上網，旁邊換了位菲律賓裔塗脂抹粉的女人，笑咪咪地，看上去有七十來歲，下身穿一件紅花緊身呢絨褲，上身套件黑花長袖夾克衫，上下花色明顯不搭配，一看就知道是出門前隨便拉了件上衣。她看看我覺得不是談話對象，便開始左顧右盼，坐立不安。

突然見一位看上去像本地印地安族裔的男士正推個車往外走，車裡裝的都是飲料。女人拉著他坐下，一看就是遇到了熟人。她喃喃低語：「嘿，又遇到你了，你知道吧，今天早上我來過這裡一趟想買東西。可有個白人老頭，就是那個長髮Peter，三街的那位，他在店裡跟蹤我，跟我搭腔，想跟我回家說說話。我沒搭理他，就啥也沒買趕快回家了。這不，又回來買東西了。」印地安男人笑笑說：「那老Peter沒了老婆，感到寂寞了吧。」

「我才不想搭理他呢，我那死老頭子地下有靈跑出來，非揍我不可。」我在旁邊一聽就想笑，可又不敢笑。心想，您都徐娘半老了還想什麼呐。忽然覺得菲律賓文化與中國文化也有相似之處。其實，這女人也是孤獨，表面上是說有老男人追她，實際上講給熟人聽也是在炫耀自己還有那麼一點點魅力。人都怕老唄。

加拿大老人與美國老人又有什麼區別呢？人老了就怕孤獨，在這小鎮裡還不知道有多少孤獨的靈魂正在煎熬著，他們又以什麼樣的形式排解寂寞？想想人多的中國城市裡的老年人還是有福的。人總會老的，而另一半會離你而去，或你先行於老伴兒而去，這都是不爭的事實，每個人都要有勇氣面對。

郵輪、旅行車、候鳥族、業餘愛好、再從業，都是排解寂寞的辦法。

在旅行路中偶然做了一回旁聽者，便是節外生枝，枝頭上開滿花。

（寄自華盛頓州）