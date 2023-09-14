電影《浮雲遊子》的重點是華人留學生 的生活。當時紐約的華人留學生生活中最重要的一部分，就是在中國城打工。所以電影中許多場景是在中國城拍攝的。因為楊導演在愛盟的名聲，僑胞們非常幫忙支持，每次拍片，都有大批僑胞湧過來觀看，雖然這樣會增加拍片的難度，但是工作人員都非常開心。

過往，僑胞們經營的中國城便常常出借成為拍電影的外景，但那都是外國人來拍攝。這次，終於有中國自己人來拍了，當然百般支持。

鄉不親土親，想到那時僑胞們對留學生的愛護支持，楊敦平心中有無限感念。

《浮雲遊子》1974年在台灣、香港、東南亞各國和加拿大的院線上映，又是中國人第一部全程在美國拍攝的國語電影，寫下華人在美國拍片的歷史紀錄。當片子在紐約中國城院線上映時，僑胞們扶老偕幼地排隊進場。電影放映時，僑胞們指著自己的店面，找著鄰居的餐廳，看得哈哈大笑。

那種人親土親的笑聲，楊敦平不曾或忘，往後，每當他在生活或事業上碰到難關，想要放棄的時刻，總會在他耳邊突然響起那些笑聲，支持著他跌倒又站起來。

一個人，總要曾經輝煌過。曾經輝煌過，就不怕失敗。

「我是從台灣來的留學生，羅老闆是從大陸直接移民紐約的華僑，男主角是從台灣來的，女主角是上海舞蹈學院畢業移民過來的，另外兩位女角，一位是美國人，一位是從香港來的影星，工作人員都是有綠卡的在地僑胞以及留學生。這一部用中國人發音，在美國拍攝，登記在美國的電影，到底算是哪個國家的作品呢？」話題正在興頭上，楊導演突然提出這樣的感慨，他說得意味深長。是在說這部電影，也在說我們旅居海外這些浮雲遊子的人生。

一代又傳了一代，經過美國這大熔爐的翻滾，到底自己的家在哪裡呢？我們又算是哪個國家的作品呢？

拍完片後，男女演員和工作人員就此各分東西，幾十年來幾乎完全沒有聯繫。楊導演說：「拍電影的環境就是這樣，拍戲時大家日夜在一起，比家人還親近。但是殺青後，各自回到生活軌跡，除非下次再有合作拍片的機會，或者其他特殊的因緣，否則也許一輩子不會再見了。」

這真是令人唏噓。我們外人以為影視圈繁華，紙醉金迷，其實他們各個都是寂寞的，緣分也如浮雲遊子。

楊敦平在《浮雲遊子》上演後，用這個片子去申請UCLA電影碩士。當時報名已經截止，有一位評審委員看到這個片子，重新召集其他委員們一起開會討論，決定破例接收這個學生。那之後，他從紐約搬到加州 ，用金馬獎導演得到的獎金，支付了UCLA學費和兩年的生活費，開始了他自己另一片浮雲遊子的人生。

當時他年輕氣盛，以為前途可期，一定會再拍出無數的影片，《浮雲遊子》竟是連一份拷貝底片都沒有留下。所以，自然也沒有機會再看一次自己當年拍攝的電影，那似乎成了一場似有若無的南柯一夢，但它又確確實實地存在過、盛大放映過。連楊導演自己有時也不知該如何看待這件往事，只是在偶爾想起拍片的趣事時，默然一笑。

「其實到了今天，我們不都還是各自在拍自己浮雲遊子的故事嗎？」談話最後，楊導演給了這樣的結語。

時移事往，連二十一世紀都已經過了二十餘年，上個世紀七○年代的電影還有幾個人記得呢？

或許，當初定下這個片名，就註定了片子會如浮雲般飄散。但時代進步如斯，網路裡什麼東西都有，在這個大千世界，也許還有某個地方，有這部片子的一份拷貝吧。我想。（下）（寄自加州）