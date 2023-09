倩華∕圖

人生如韋瓦第的小提琴協奏曲《四季》,春夏秋冬各有不同風格品味和節奏旋律。文學和音樂都在模仿大自然,從中體驗出它的奧妙樂趣。

生命如花朵,每一朵花都必須知道如何開得芬芳美麗、謝得繽紛精彩。每一個人都必須思考人生該如何華麗登場、華麗轉身、華麗退場。

人生有四大階段:播種、成長、收成、享用,相當於春夏秋冬四個季節,或少年、青年、壯年、老年四段年齡。前三階段都在努力奮鬥,只有第四階段才能享受成果。因此可說:初老是一切辛勤的結束,人生享樂的開始。

人生難得幾回樂。少年時缺少金錢,青壯時缺少時間,老年時缺少體力。趁著初老時,有資源、有時間,還有些體力,此時不樂,更待何時?

面臨初老,正如面臨感恩節、聖誕節 ,或尾牙、過年一樣,準備迎接一連串歡樂節慶。面對「初老」,恰似面對「初戀」,心中有無限憧憬,如小鹿亂撞,欣喜萬分。

有一本暢銷書《70 is the New 40》,主張七十歲的人只要注重保養,心智體力可媲美四十歲的人。這本書原本屬於保健類,但也可歸為勵志類,或許更該歸為小說類。

老年人快樂的第一理由,是他雖然老,卻還沒有死,任何壯志未酬,還有最後的機會表現一下。

老年人快樂的第二理由,是出於不得已。他故作快樂狀,是為了維護尊嚴和形象,因為不快樂是很沒面子、很沒禮貌的事。

老年人快樂的第三理由,是為了身體健康。因為不快樂會導致血壓升高、神經緊張、免疫力下降。

●

「初老」的季節是歇息的季節。臨老之人,辛勞了半輩子,現在理應無憂無慮、無牽無掛地好好休息一下。

《聖經.提摩太後書》中耶穌說:「那美好的仗我已經打過了,當跑的路我已經跑盡了,所信的道我已經守住了。」文天祥則說:「吾事畢矣。」

人生像一所學校,臨老之人等於是已經「畢業」的人,他們該念的書都念完了,該考的試都考完了。從此之後,可以每天放假,不必再K書了。

書不必念了,事不必做了。臨老之人,連生死都可以「置之度外」,世界上其他紛紛擾擾的閒事,如金融風暴、生態危機、領土紛爭、社會亂象等,當然全部都不必管了。

臨老之人,凡事要保持冷靜,與世無爭、與人無爭。畢竟,救人救世之事,此生已盡了全力。如果任務尚未完成,只好留待其他人繼續努力了。

●

「初老」的季節是和解的季節。首先,要和「上天」和解,和「命運」和解,過去的事,已無法再去改變,也不能穿越時光隧道去重新做起,就不必再怨天尤人了。天意難測,「塞翁失馬,焉知非福?」未走之路,結局未必一定比現在更好。

其次,要和自己和解。過去的自己,已經夠努力了,從未懈怠過。所做的決定,業已權衡過全部已知因素,剩下的是非功過、得失成敗,已非人力所能控制了。從今以後,看開一點,別再去責備自己了。

然後,要和別人和解。家人和朋友,所有的關懷、期待、責求,皆出於善意,要虛心接受。路人的漠不關心、袖手旁觀,也是人之常情,無可厚非。

「和解」之後,才知道感謝。「初老」的季節是感謝的季節。感謝上天賜那麼多福、避那麼多禍、給予那麼多機會。感謝家人朋友長久以來不離不棄,不斷地支持、鼓勵、祝福。感謝許多陌生人,有意或無意的默許和幫助。

「初老」的季節是享樂的季節。過去由於求好心切,從未好好珍惜自己、獎賞自己。只知道「犧牲今日,成全明日」、「犧牲小我、成全大我」、「犧牲自己,成全他人」。

初老之前的耕耘、灌溉、收割,儲藏,皆為了聚集財富。「養兵千日,用兵一時」,現在財富盈餘已足夠,是該去散財享樂的時機了。

此生想要做的事,不是年輕時就已開列一張清單了嗎?現在正好是逐項去執行的時候。例如:環遊全世界、嘗盡天下美食、攀登聖母峰、買名車、買豪宅、買名牌服飾、騎哈雷機車……等等。

初老之人,應該對自己好一點,對家人朋友好一點。金錢乃身外之物,生不帶來,死不帶去,此時再不花用,更待何時?

善於享樂的人,用金錢不僅能買美食、華衣、豪宅、名車,還能學孟嘗君,用金錢買友誼、聲望、健康、品德等。

●

「初老」的季節是健身 的季節。老而不死,是為「幸福」。過去用健康換取金錢,現在要用金錢換取健康。唯有努力健身,才能延年益壽,繼續「老」下去。

臨老之人,對醫藥知識,需從頭學起。人體結構、疾病症狀,應瞭若指掌。醫療名詞、藥物劑量,當如數家珍。

閒暇時,與其枯坐愁城、坐以待斃,不如起身,隨處走動,舒活筋骨、抖擻精神。美食佳餚,淺嘗即可,勿攝取過量。滋味力求清雅,勿太甜、太鹹,少油脂、熱量。旅遊景點,首重安全。無疾病戰爭、野火洪水 、颶風地震。「危邦不入、亂邦不居。」眼觀四面、耳聽八方。

「初老」的季節是智慧的季節。老馬識途,臨老之人,可從經驗中悟出許多人生真理,是珍貴智慧。

老年人非但要保持身體健康,也要經常提升高品質、高效能的腦力。閱讀文藝作品、聆聽美妙音樂、欣賞藝術創作,都能美化心靈,是最佳頭腦體操,能促進心理健康。更上乘者,自己就能展現歌喉、投入藝術創作,留愛人間,不讓老年留白。

臨老之人,須「戒之在得」,切莫心存僥倖,或「一心以為鴻鵠將至」,而落入虛擬投資的詐騙陷阱。

●

「初老」的季節是優雅的季節。臨老之人,需要有幽默感,及時行樂。可模仿老將馬援說的:「丈夫為志,窮當益安,老當益樂。」

經過歲月的洗禮,初老人的心中會添增一種謙和的態度,看在別人眼中,是一種「慈祥」的感覺。無論在心中是否服老,至少在儀容上,依然能老得優雅、老得美麗。

回想當年,崢嶸頭角、雄姿英發,也算是華麗登場。如今面臨「初老」,只要心態正確,有足夠智慧,好好歇息反省、感恩享樂,就是「華麗轉身」。

以待他年,心願都已完成,屆時必能從容不迫、面帶微笑地「華麗退場」,今生今世就算是沒有白活。(寄自加州)