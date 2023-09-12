倩華∕圖

人生如韋瓦第的小提琴協奏曲《四季》，春夏秋冬各有不同風格品味和節奏旋律。文學和音樂都在模仿大自然，從中體驗出它的奧妙樂趣。

生命如花朵，每一朵花都必須知道如何開得芬芳美麗、謝得繽紛精彩。每一個人都必須思考人生該如何華麗登場、華麗轉身、華麗退場。

人生有四大階段：播種、成長、收成、享用，相當於春夏秋冬四個季節，或少年、青年、壯年、老年四段年齡。前三階段都在努力奮鬥，只有第四階段才能享受成果。因此可說：初老是一切辛勤的結束，人生享樂的開始。

人生難得幾回樂。少年時缺少金錢，青壯時缺少時間，老年時缺少體力。趁著初老時，有資源、有時間，還有些體力，此時不樂，更待何時？

面臨初老，正如面臨感恩節、聖誕節 ，或尾牙、過年一樣，準備迎接一連串歡樂節慶。面對「初老」，恰似面對「初戀」，心中有無限憧憬，如小鹿亂撞，欣喜萬分。

有一本暢銷書《70 is the New 40》，主張七十歲的人只要注重保養，心智體力可媲美四十歲的人。這本書原本屬於保健類，但也可歸為勵志類，或許更該歸為小說類。

老年人快樂的第一理由，是他雖然老，卻還沒有死，任何壯志未酬，還有最後的機會表現一下。

老年人快樂的第二理由，是出於不得已。他故作快樂狀，是為了維護尊嚴和形象，因為不快樂是很沒面子、很沒禮貌的事。

老年人快樂的第三理由，是為了身體健康。因為不快樂會導致血壓升高、神經緊張、免疫力下降。

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「初老」的季節是歇息的季節。臨老之人，辛勞了半輩子，現在理應無憂無慮、無牽無掛地好好休息一下。

《聖經．提摩太後書》中耶穌說：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」文天祥則說：「吾事畢矣。」

人生像一所學校，臨老之人等於是已經「畢業」的人，他們該念的書都念完了，該考的試都考完了。從此之後，可以每天放假，不必再K書了。

書不必念了，事不必做了。臨老之人，連生死都可以「置之度外」，世界上其他紛紛擾擾的閒事，如金融風暴、生態危機、領土紛爭、社會亂象等，當然全部都不必管了。

臨老之人，凡事要保持冷靜，與世無爭、與人無爭。畢竟，救人救世之事，此生已盡了全力。如果任務尚未完成，只好留待其他人繼續努力了。

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「初老」的季節是和解的季節。首先，要和「上天」和解，和「命運」和解，過去的事，已無法再去改變，也不能穿越時光隧道去重新做起，就不必再怨天尤人了。天意難測，「塞翁失馬，焉知非福？」未走之路，結局未必一定比現在更好。

其次，要和自己和解。過去的自己，已經夠努力了，從未懈怠過。所做的決定，業已權衡過全部已知因素，剩下的是非功過、得失成敗，已非人力所能控制了。從今以後，看開一點，別再去責備自己了。

然後，要和別人和解。家人和朋友，所有的關懷、期待、責求，皆出於善意，要虛心接受。路人的漠不關心、袖手旁觀，也是人之常情，無可厚非。

「和解」之後，才知道感謝。「初老」的季節是感謝的季節。感謝上天賜那麼多福、避那麼多禍、給予那麼多機會。感謝家人朋友長久以來不離不棄，不斷地支持、鼓勵、祝福。感謝許多陌生人，有意或無意的默許和幫助。

「初老」的季節是享樂的季節。過去由於求好心切，從未好好珍惜自己、獎賞自己。只知道「犧牲今日，成全明日」、「犧牲小我、成全大我」、「犧牲自己，成全他人」。

初老之前的耕耘、灌溉、收割，儲藏，皆為了聚集財富。「養兵千日，用兵一時」，現在財富盈餘已足夠，是該去散財享樂的時機了。

此生想要做的事，不是年輕時就已開列一張清單了嗎？現在正好是逐項去執行的時候。例如：環遊全世界、嘗盡天下美食、攀登聖母峰、買名車、買豪宅、買名牌服飾、騎哈雷機車……等等。

初老之人，應該對自己好一點，對家人朋友好一點。金錢乃身外之物，生不帶來，死不帶去，此時再不花用，更待何時？

善於享樂的人，用金錢不僅能買美食、華衣、豪宅、名車，還能學孟嘗君，用金錢買友誼、聲望、健康、品德等。

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「初老」的季節是健身 的季節。老而不死，是為「幸福」。過去用健康換取金錢，現在要用金錢換取健康。唯有努力健身，才能延年益壽，繼續「老」下去。

臨老之人，對醫藥知識，需從頭學起。人體結構、疾病症狀，應瞭若指掌。醫療名詞、藥物劑量，當如數家珍。

閒暇時，與其枯坐愁城、坐以待斃，不如起身，隨處走動，舒活筋骨、抖擻精神。美食佳餚，淺嘗即可，勿攝取過量。滋味力求清雅，勿太甜、太鹹，少油脂、熱量。旅遊景點，首重安全。無疾病戰爭、野火洪水 、颶風地震。「危邦不入、亂邦不居。」眼觀四面、耳聽八方。

「初老」的季節是智慧的季節。老馬識途，臨老之人，可從經驗中悟出許多人生真理，是珍貴智慧。

老年人非但要保持身體健康，也要經常提升高品質、高效能的腦力。閱讀文藝作品、聆聽美妙音樂、欣賞藝術創作，都能美化心靈，是最佳頭腦體操，能促進心理健康。更上乘者，自己就能展現歌喉、投入藝術創作，留愛人間，不讓老年留白。

臨老之人，須「戒之在得」，切莫心存僥倖，或「一心以為鴻鵠將至」，而落入虛擬投資的詐騙陷阱。

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「初老」的季節是優雅的季節。臨老之人，需要有幽默感，及時行樂。可模仿老將馬援說的：「丈夫為志，窮當益安，老當益樂。」

經過歲月的洗禮，初老人的心中會添增一種謙和的態度，看在別人眼中，是一種「慈祥」的感覺。無論在心中是否服老，至少在儀容上，依然能老得優雅、老得美麗。

回想當年，崢嶸頭角、雄姿英發，也算是華麗登場。如今面臨「初老」，只要心態正確，有足夠智慧，好好歇息反省、感恩享樂，就是「華麗轉身」。

以待他年，心願都已完成，屆時必能從容不迫、面帶微笑地「華麗退場」，今生今世就算是沒有白活。（寄自加州）