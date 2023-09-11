記憶就是這麼奇怪的事，多年後回想起這趟路程，居然能清晰地聽見應媽媽走進桃園那間房子時，她那無限感懷的聲調：「啊，那時候就是一個念頭，全家人要住在這裡。唉呀，真的好瘋狂，我那天想都沒想就把頭期款付了。」畫面外，她說當年要照顧婆婆，只能留職停薪，每天把孩子們送去上課後剩下的一兩個小時，就留給自己放空。直到某日如常開車到處逡巡，莫名駛入那個社區，便著魔般迷戀上。

之後每天那一兩個小時，像是一扇門，走進去什麼都是新的，都在閃爍發亮──兒子的書房，女兒的梳妝檯，衣帽架飄逸淡雅的松木香氣，過幾天會掛上一套西裝，是要給在外地工作的先生一個驚喜。眼前的光照在她臉上，還四十歲不到，這裡就是未來，跟自己早先想的一樣。她把握時間，雀躍著讓這些身影陪著自己忙進忙出。

生活還是忙亂點好。只要我願意，每次把這裡的什麼挪動一下，不，光是隨手把灰塵抹去，或是來個深呼吸，氧氣濃度因此稍有升降，宇宙就改變了一點點，這樣講也不算錯吧。不像願望一旦裝箱，就算擦拭得再乾淨，也不會有光澤。

後來有一次經過桃園，我特意繞進這處社區，是常見的成排隨著山坡漸次而上搭蓋的公寓建築，設有小巧公園，巷道靜謐，加上偶見理髮廳、刻印行等營生店面，確是五臟俱全的天地。即使處處懸掛出租、出售看板，人煙看來不復往日興旺，社區入口灰色水泥柱上的金屬字體已經鏽蝕，但仍堅持著且無礙閱讀，映入眼簾的，正是召喚應媽媽的「宜家新邨」四個大字。

事與願違，世事難料。

大學畢業前，我原本以為讀中文系的自己會去當老師。畢業後，第一份工作卻是一名記者，雖說也算樂在其中，但其實當時根本不知道自己能做什麼。不過在那可以揮霍的年紀，說起來做什麼都好。直到爸爸生意失敗，舉家被迫遷出生長於其中的老家，我才宛如找到救贖般，跑去搬家公司應徵，隔天就上工，開始進出不同的人家。

原本帶著賭氣似的，打算做個半年的嘗試，後來居然買上貨車，自此延續長達十年，以致真的成為搬家工人。雖說日子過著過著就是生活，但即使季節不斷變換，記憶卻仍倔強地抵抗不肯走，偶爾還是惹得人隱隱作痛。這也讓我對停駐在應媽媽身上的，不時從表情、聲調裡滲出來的緊繃，有了新的理解。

記憶被動，卻頑強。就像書記官、公報處人員，鎮日廁身不起眼角落，既不負責裁判，也不作成決議，看似沒有權力默默被動輸入。直到某日，那些曾經做過、說過，甚至想過的，一一跨越時間來到眼前，才讓人恍然大悟，原來故事的開端，常常只是極細微的念頭或不經意，翩翩如碎屑、如塵埃。這應該是值得慶幸的吧？否則如果都忘了，那麼還剩下什麼？（下）