黛安∕圖

金女士後來悄悄地用媳婦愛麗莎的名字為兒子媳婦買了一棟三房一廳的房子，讓他們搬去住。但他們很快手頭就沒有錢了，日子該怎麼過呢？愛麗莎說，總不可能她去工作來支撐這個家吧，可是兒子吉姆又找不到一個像樣的工作來養活他們。

他倆在金女士的接濟和幫助下又勉強地維持了一年多。金女士用心良苦，常常找機會和顏悅色地相勸他們，耐心等待他們省悟的一天，她心想，總有一天他們會在日常生活的柴米油鹽醬醋茶中領悟出如何生活的道理。

一天金女士的護理中心出了一場煤氣洩漏的特大事故，公司買的保險不夠用，她耗盡了所有的錢，還是官司纏身。金女士受到這個大刺激後中風 了，最後不得不變賣了自己一切房產和護理中心，還了債並宣布破產 ，來終止那無窮無盡的官司和賠償。一夜之間他們回到了貧民，以前的奢侈享受的生活也一去不復返。金女士貧窮潦倒了，自然也沒錢再接濟吉姆夫婦，而且房子賣了，自己也得搬來和兒子媳婦一起居住，也可以暫避風頭，從此這一家的苦日子開始了。

吉姆不得不先出去找了一個郵差的工作來養活妻子和母親。愛麗莎做闊太太的美夢還不滿五年就徹底破滅了，她是多麼地不甘心。此時她又發現自己懷孕了，她沒有把這個消息告知丈夫。她看看自己天天的粗茶淡飯，這不是她當初想過的生活，她不甘心一輩子就這樣過下去，她還年輕。於是，她悄悄地自己去醫院把孩子拿掉。在奇缺護理師的加州 ，她很容易就回到了她的本行，在一家醫院找到了工作，並拿到不錯的薪水。當她再回頭看看吉姆，一個灰頭土臉的郵差，他跟不上她的步伐了，也配不上她了，這對母子只會成為她生活的累贅。於是她開始冷落吉姆，冷落他的母親，開始常常找各種藉口晚回家，到後來的幾日幾夜不回家，最終她向法院提出了離婚申請。並且要趕吉姆和他的母親出門，因為房子是她一人的名字。

「搬出去？這是我媽花錢買的房子，再說這大冬天雨季裡，我和病重的母親去哪裡呢？」吉姆沒了辦法，他祈求愛麗莎讓他們再住半年，等來年開春，天氣暖和些他們再想辦法去租房子住。可是愛麗莎咄咄逼人，她對他們吼道：「住街頭，住橋下，我不管你們去哪裡，立刻滾出去，不然我就去報警，由警察來處理。」

吉姆沒輒了，任憑他苦口婆心，甚至低頭下跪，好說歹說的， 愛麗莎就是不同意，還惡言相向。金女士常常被愛麗莎罵得渾身發抖、病情更加嚴重。她已經欠下了醫院一大筆醫療費用了。這可怎麼辦呢？讓人怎麼活呢？

這天吉姆晚上下班回來，看到母親正跪在愛麗莎的面前，愛麗莎用手指指著母親的額頭，大聲地喝斥她，接著，愛麗莎竟然兩個巴掌把他病重的母親打翻在地。吉姆此刻再也忍無可忍，他衝上去就一把推開愛麗莎，並還擊了她重重的一擊耳光。吉姆哪知這正好中了愛麗莎的計，只見她發了瘋似地從地上爬起來，衝向電話並大叫要報警，要辦禁止令立刻把他們娘倆趕出家門。此刻吉姆只得安靜下來，他對愛麗莎說：「好吧，我們搬出去，我同意離婚。我們不要打擾母親，出去找個地方冷靜地坐下來談一談離婚的細節。」愛麗莎跟著吉姆一起出去了。

金女士提心吊膽地一夜未眠，擔心得一直等到第二天早上，才看到吉姆一臉驚慌渾身濕答答跌跌撞撞地回到家。她連忙問吉姆：「怎麼了？愛麗莎去哪裡了？」吉姆推開金女士，直接衝進了浴室。金女士又問：「你們談好了嗎？我們什麼時候搬，搬去哪裡？」吉姆失魂落魄地告訴她，愛麗莎永遠不會回來了，她遠走高飛了，我們不用搬家了。她決定放過我們了。

第二天下午金女士接到愛麗莎醫院打來詢問的電話：「愛麗莎呢？她既沒有上班也沒有請假，到底去哪裡了？」金女士意識到出事了。這時聽到吉姆房間裡傳出來一陣陣的怪叫聲，吉姆不上班，不出門，不吃不喝，一會兒大哭，一會兒大笑，就這樣一直到第三天，電視新聞播出發現一具無名女屍。金女士猜到十有八九是怎麼回事了，她毫不猶豫地打通了警察的電話，向他們報告了媳婦愛麗莎這幾天的失蹤和吉姆有關聯。

不過十幾分鐘，十輛警車把他們居住的小屋圍得嚴嚴實實的，警察強行打開了吉姆的房門，帶走了他，開始了調查。化驗結果出來了，那具女屍正是愛麗莎，吉姆也坦誠向警察描述了事情的來龍去脈。

那天他和愛麗莎來到了他們曾經談戀愛時常去的海邊談判，他們發生了爭吵和扭打。他對警察說，是愛麗莎欺人太甚，逼得他和他的母親沒有活路，他才會看見她失足落海後產生了不去救她的念頭。吉姆並不知道愛麗莎此刻又懷有身孕，他在海邊坐到了天亮漲潮才失魂落魄地回家。他做出如此愚蠢的事情，怪只能怪自己看錯了人，娶錯了老婆。

一年後吉姆的案子結束了，DNA鑒定愛麗莎肚子裡的孩子並不是吉姆的，但是吉姆因為間接殺人被判了無期徒刑。當金女士去監獄裡看望兒子時，她痛哭流涕地怪他怎麼會那麼糊塗，她也哭兒子的命為什麼那麼苦，她更怪自己沒有好好教育兒子，總以為給兒子提供最優質的生活就是對他好，錯誤地認為錢可以解決一切。

接下去我們幫金女士向法院要回本來就屬於她的房子，並為她申請了殘疾人補助金，解決了她生活問題，也讓她能有個遮風擋雨的地方。雖然她不再富裕了，但是她至少能無憂無慮地度過此生。

又過了些日子，當我們陪著金女士去牢裡看望吉姆時，他告訴我們，他在裡面學會了不少的手藝，能夠自食其力了，如果將來有一天他能出獄，他一定好好工作，孝順他的母親。他後悔母親為了他吃盡了苦頭，決心要用一生來孝順他母親。

再美麗的花朵也會凋謝，再鮮艷的圖畫也會褪色，再光鮮的婚禮也會過去，有錢的也許會變成貧困的。如果我們不努力，任何的客觀原因都可能被改變。再多的錢，哪怕金山銀山都會坐吃山空，也可能會一夜失去，只有勤勤懇懇地腳踏實地，才是一身一世的財富。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。在婚姻問題上，婚前要睜大雙眼看清對方，婚後的日子就要睜一隻眼閉一隻眼，互相遷就，互相尊重才能白頭偕老。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州）