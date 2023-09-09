黛安∕圖

人們想到完美的婚姻，就會聯想到如夢如幻的童話故事，腦中浮現的是玉樹臨風的白馬王子和芳容麗質的深情公主。白紗、紅毯、歡言、笑語和兩人海誓山盟的承諾，代表著人們對於美滿婚姻的憧憬。特別是正處於青春年華的小姑娘少年們，他們無不嚮往一個充滿浪漫、喜樂、獨一無二、光彩照人的婚禮。然而，光鮮的婚禮並不能保證情侶能通往幸福的婚姻。

1990年，我有幸參加了一個非常大型、豪華、氣派的婚禮。那時我剛畢業於護理專業，在一家護理中心醫院實習，老闆是一個韓裔 美國人，我們都稱呼她為金女士。她年輕時也是一名護理師，在一家護理中心工作。她和一位韓裔的牙醫丘先生結了婚，一年後有兒子吉姆。不久，丘先生被查出患有白血病中晚期。為了方便照顧丘先生，金女士讓他住進了自己工作的護理中心醫院，金女士白天除了工作之外，也不忘記時時去照看自己的丈夫，幾年下來，她對醫院的所有流程都瞭如指掌。三年中，她丈夫作了骨髓移植、多次化療和透析等等，最後還是過世了。

金女士辦完先生後事，就賣掉了先生留下來的房產，籌錢開起了自己第一家護理中心，她日日夜夜努力地工作，精心管理，憑著自己近幾年的資源積累，客源不斷，生意不錯。接著她在不同的城市又開了一家，很快她的護理中心都走上了穩定的軌道，她也有了可觀的收入。接著她買房置地成了一個經濟富裕的小企業家。

她白天忙生意，下班回到家裡，只有兒子和她作伴，金女士對兒子在金錢上有求必應。她的兒子長大了，戀愛了，想結婚了，金女士想，這是和她相依為命的兒子人生中的大事，必須為她的寶貝舉行一場盛大婚禮，籌備工作早在一年前就已經開始了。

婚禮的那天一早，我們匆匆處理好自己的工作，醫院除了留下幾個護工，我們也都換上了禮服在護理中心大廳裡集合，等待接我們一同前往婚禮的車隊。當幾輛帶著鮮花的加長賓士來到醫院停車場時，這樣的氣派和風光讓我們都傻眼了。我們這群年輕人第一次坐在加長賓士裡，心情就別提有多新鮮和興奮了。很快我們一行人被載到了聖安東尼公園，公園的大門邊早已站滿了警察，原來金女士為了她兒子的婚禮把這個大公園都包了下來。公園裡的許多角落都已被各色鮮花布置得鮮艷奪目。等我們來到了婚禮現場時，看到了一大片金黃色玫瑰花海。後來聽說因為新娘特別喜歡這種金黃色玫瑰，所以早在幾個月前金老闆就把加州 所有花農的金黃色玫瑰全部訂了下來，直到婚禮前一天用直升飛機陸續運送到達。

十點到了，我們看到上千位被邀請的嘉賓都陸續到場了，此刻公園裡多處都擺上了各式高檔香檳、紅酒、啤酒等飲料，服務生們身著白色衣帽紅圍巾，端著盤子隨時為嘉賓們送上可口的各式美味點心。我們這批土頭土腦的實習生哪有見過這種場面，好奇地到處走走，伸著頭四處張望，更不忘了品嘗各種美食，興奮地聽著那些老員工們談論著將要到來的新娘和新郎。

新娘愛麗莎也是一位剛畢業的註冊護理師，她出生於當地一個十分平庸的菲律賓裔家庭，父母都是新移民，在郵局打工，她是家裡三姊妹中的老大，這一家至今還在租房子住。皮膚黑黑的愛麗莎五官長得精緻美麗，能歌善舞，聰明勤快。

新郎吉姆是金女士的獨子，從小跟著母親過著衣食無憂、飯來張口、衣來伸手的富裕生活，他是在甜水裡泡大的，自然不知人間疾苦和生活不易。愛麗莎和吉姆在上高中時是同一個班級的同學。他們有截然不同的性格，內向安靜的吉姆偏偏對熱情奔放的愛麗莎一見傾心，情竇初開的他靦腆害羞，不敢公開追求愛麗莎。愛麗莎的父母在經濟上比較緊，給她的零用錢十分苛刻，班裡的同學追求時髦，愛麗莎也想，可是父母不給錢，這讓她時時覺得在班裡抬不起頭來。吉姆發現後就常常塞錢給她。這樣愛麗莎也不知不覺地愛上了這個錢袋。他倆好上以後，吉姆更是天天為她買禮物，時時給她帶來驚喜。愛麗莎自然很快就熟悉、習慣，離不開這個提款機。

吉姆願意無條件地為對方付出一切，那時他能看到對方的，除了優點還是優點。他們的相互需要加上體內旺盛荷爾蒙讓他們自認為這就是愛。高中還未畢業，愛麗莎就住進了吉姆家的豪宅裡。高中畢業後，愛麗莎讀了三年大專，拿到了一個人人羨慕的註冊護師執照。吉姆也去當地的社區大學混了一張工商管理的大專文憑。

接著金女士為他們舉辦了這場盛大空前、人人羨慕又嫉妒的奢華婚禮。婚禮在大家的祝福聲中落幕，雖然他們的婚禮讓大家讚不絕口、久久不忘，但是婚禮終究還是結束了，成了回憶，一切又回到現實生活中。

現實世界往往並不像童話世界裡都有幸福美滿的結局。五年後的一天，電台和報紙反覆地播送一條怵目驚心的新聞：警察在海邊發現了一個黑色塑膠棄屍袋，經過調查，證實了正是失蹤三天的愛麗莎，大量的證據指向殺害她的凶手是和她結婚五年的丈夫吉姆。這到底是為什麼呢？凶殺事件掀開了當年那場美麗童話般的婚禮之後的一切。當我們去探望我們曾經的老闆金女士時，她淚流滿面地向我們敘說了整件事情的真相。

五年前，自從吉姆和愛麗莎結婚以後，愛麗莎便以女主人的姿態在金女士家中生活。吉姆夫婦倆不但不上班，而且每天吃喝玩樂，揮金如土，愛麗莎更是越來越放肆地大手筆買奢侈品。金女士不止一次對愛麗莎說，是否能去她的護理中心幫她管理一些事情，學習一下管理經營模式，將來也許可以接手這兩家醫院。可是愛麗莎完全不理，她歪著頭對金女士說：「你把醫院統統包出去讓別人來管理，自己坐著數錢不是很好嗎？人生苦短，你為什麼讓自己那麼累？」無論金女士如何再三解釋，愛麗莎就是不願意，她還常常數落家中金女士從韓國帶過來的保姆黎嫂，不是飯菜不合她的口味，就是沒有炸新鮮的魚給她吃。

愛麗莎覺得自己嫁入了豪門，從此不必再為生活操勞，她可以金銀珠寶琳瑯滿目地過上衣來伸手飯來張口的闊太太生活。金女士思前想後，和他們坐下來長談一次，結果是不歡而散。金女士無奈之下就指出，他們結婚了已經是成人了，應該搬出去學會靠自己獨立生活，而不是啃老。以他們如此揮霍，就是金山銀山也有耗盡家產的一天。

金女士看他們不理，就給吉姆二十萬美金付頭期款，讓他們去買一個自己喜歡的房子，然後找個工作來付房子的貸款 和自己日常生活開銷。可是吉姆手不能提，肩不能扛，不知如何自力更生，他聽了愛麗莎的話並沒有去買房，而是用這二十萬美金為愛麗莎大手筆地買車、買珠寶、買名牌包。

（上）（寄自加州）