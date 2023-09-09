夢幻婚禮之後（上）
人們想到完美的婚姻，就會聯想到如夢如幻的童話故事，腦中浮現的是玉樹臨風的白馬王子和芳容麗質的深情公主。白紗、紅毯、歡言、笑語和兩人海誓山盟的承諾，代表著人們對於美滿婚姻的憧憬。特別是正處於青春年華的小姑娘少年們，他們無不嚮往一個充滿浪漫、喜樂、獨一無二、光彩照人的婚禮。然而，光鮮的婚禮並不能保證情侶能通往幸福的婚姻。
1990年，我有幸參加了一個非常大型、豪華、氣派的婚禮。那時我剛畢業於護理專業，在一家護理中心醫院實習，老闆是一個韓裔美國人，我們都稱呼她為金女士。她年輕時也是一名護理師，在一家護理中心工作。她和一位韓裔的牙醫丘先生結了婚，一年後有兒子吉姆。不久，丘先生被查出患有白血病中晚期。為了方便照顧丘先生，金女士讓他住進了自己工作的護理中心醫院，金女士白天除了工作之外，也不忘記時時去照看自己的丈夫，幾年下來，她對醫院的所有流程都瞭如指掌。三年中，她丈夫作了骨髓移植、多次化療和透析等等，最後還是過世了。
金女士辦完先生後事，就賣掉了先生留下來的房產，籌錢開起了自己第一家護理中心，她日日夜夜努力地工作，精心管理，憑著自己近幾年的資源積累，客源不斷，生意不錯。接著她在不同的城市又開了一家，很快她的護理中心都走上了穩定的軌道，她也有了可觀的收入。接著她買房置地成了一個經濟富裕的小企業家。
她白天忙生意，下班回到家裡，只有兒子和她作伴，金女士對兒子在金錢上有求必應。她的兒子長大了，戀愛了，想結婚了，金女士想，這是和她相依為命的兒子人生中的大事，必須為她的寶貝舉行一場盛大婚禮，籌備工作早在一年前就已經開始了。
婚禮的那天一早，我們匆匆處理好自己的工作，醫院除了留下幾個護工，我們也都換上了禮服在護理中心大廳裡集合，等待接我們一同前往婚禮的車隊。當幾輛帶著鮮花的加長賓士來到醫院停車場時，這樣的氣派和風光讓我們都傻眼了。我們這群年輕人第一次坐在加長賓士裡，心情就別提有多新鮮和興奮了。很快我們一行人被載到了聖安東尼公園，公園的大門邊早已站滿了警察，原來金女士為了她兒子的婚禮把這個大公園都包了下來。公園裡的許多角落都已被各色鮮花布置得鮮艷奪目。等我們來到了婚禮現場時，看到了一大片金黃色玫瑰花海。後來聽說因為新娘特別喜歡這種金黃色玫瑰，所以早在幾個月前金老闆就把加州所有花農的金黃色玫瑰全部訂了下來，直到婚禮前一天用直升飛機陸續運送到達。
十點到了，我們看到上千位被邀請的嘉賓都陸續到場了，此刻公園裡多處都擺上了各式高檔香檳、紅酒、啤酒等飲料，服務生們身著白色衣帽紅圍巾，端著盤子隨時為嘉賓們送上可口的各式美味點心。我們這批土頭土腦的實習生哪有見過這種場面，好奇地到處走走，伸著頭四處張望，更不忘了品嘗各種美食，興奮地聽著那些老員工們談論著將要到來的新娘和新郎。
新娘愛麗莎也是一位剛畢業的註冊護理師，她出生於當地一個十分平庸的菲律賓裔家庭，父母都是新移民，在郵局打工，她是家裡三姊妹中的老大，這一家至今還在租房子住。皮膚黑黑的愛麗莎五官長得精緻美麗，能歌善舞，聰明勤快。
新郎吉姆是金女士的獨子，從小跟著母親過著衣食無憂、飯來張口、衣來伸手的富裕生活，他是在甜水裡泡大的，自然不知人間疾苦和生活不易。愛麗莎和吉姆在上高中時是同一個班級的同學。他們有截然不同的性格，內向安靜的吉姆偏偏對熱情奔放的愛麗莎一見傾心，情竇初開的他靦腆害羞，不敢公開追求愛麗莎。愛麗莎的父母在經濟上比較緊，給她的零用錢十分苛刻，班裡的同學追求時髦，愛麗莎也想，可是父母不給錢，這讓她時時覺得在班裡抬不起頭來。吉姆發現後就常常塞錢給她。這樣愛麗莎也不知不覺地愛上了這個錢袋。他倆好上以後，吉姆更是天天為她買禮物，時時給她帶來驚喜。愛麗莎自然很快就熟悉、習慣，離不開這個提款機。
吉姆願意無條件地為對方付出一切，那時他能看到對方的，除了優點還是優點。他們的相互需要加上體內旺盛荷爾蒙讓他們自認為這就是愛。高中還未畢業，愛麗莎就住進了吉姆家的豪宅裡。高中畢業後，愛麗莎讀了三年大專，拿到了一個人人羨慕的註冊護師執照。吉姆也去當地的社區大學混了一張工商管理的大專文憑。
接著金女士為他們舉辦了這場盛大空前、人人羨慕又嫉妒的奢華婚禮。婚禮在大家的祝福聲中落幕，雖然他們的婚禮讓大家讚不絕口、久久不忘，但是婚禮終究還是結束了，成了回憶，一切又回到現實生活中。
現實世界往往並不像童話世界裡都有幸福美滿的結局。五年後的一天，電台和報紙反覆地播送一條怵目驚心的新聞：警察在海邊發現了一個黑色塑膠棄屍袋，經過調查，證實了正是失蹤三天的愛麗莎，大量的證據指向殺害她的凶手是和她結婚五年的丈夫吉姆。這到底是為什麼呢？凶殺事件掀開了當年那場美麗童話般的婚禮之後的一切。當我們去探望我們曾經的老闆金女士時，她淚流滿面地向我們敘說了整件事情的真相。
五年前，自從吉姆和愛麗莎結婚以後，愛麗莎便以女主人的姿態在金女士家中生活。吉姆夫婦倆不但不上班，而且每天吃喝玩樂，揮金如土，愛麗莎更是越來越放肆地大手筆買奢侈品。金女士不止一次對愛麗莎說，是否能去她的護理中心幫她管理一些事情，學習一下管理經營模式，將來也許可以接手這兩家醫院。可是愛麗莎完全不理，她歪著頭對金女士說：「你把醫院統統包出去讓別人來管理，自己坐著數錢不是很好嗎？人生苦短，你為什麼讓自己那麼累？」無論金女士如何再三解釋，愛麗莎就是不願意，她還常常數落家中金女士從韓國帶過來的保姆黎嫂，不是飯菜不合她的口味，就是沒有炸新鮮的魚給她吃。
愛麗莎覺得自己嫁入了豪門，從此不必再為生活操勞，她可以金銀珠寶琳瑯滿目地過上衣來伸手飯來張口的闊太太生活。金女士思前想後，和他們坐下來長談一次，結果是不歡而散。金女士無奈之下就指出，他們結婚了已經是成人了，應該搬出去學會靠自己獨立生活，而不是啃老。以他們如此揮霍，就是金山銀山也有耗盡家產的一天。
金女士看他們不理，就給吉姆二十萬美金付頭期款，讓他們去買一個自己喜歡的房子，然後找個工作來付房子的貸款和自己日常生活開銷。可是吉姆手不能提，肩不能扛，不知如何自力更生，他聽了愛麗莎的話並沒有去買房，而是用這二十萬美金為愛麗莎大手筆地買車、買珠寶、買名牌包。
（上）（寄自加州）
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