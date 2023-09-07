拉普什海灘黃昏景色。 （王士躍．圖片提供）

「先生，您可以幫我拍照嗎？」

黃昏的海灘，夕陽慢慢沉入太平洋。忽然一個略帶羞澀的聲音在我身旁響起。我吃了一驚，四顧左右別無他人，只見一個女孩子站在我的旁邊。

她約莫十八、九歲，舉著手機遲疑地衝我莞爾一笑。原來她是求我為她照相。我口裡應承著，便認真地為她拍了好幾張不同角度的照片。可是，我微微地皺起眉頭，這畫面恐怕有點嚇人吧，光線既灰暗，海水又混沌，一座座孤島和島上根根直立的雲杉，勾勒出一股恐怖電影的氛圍。

她卻似乎很滿意，翻來覆去看著我認為毫無美感可言的照片，最後竟然還噗哧地笑出了聲來。我更詫異了，這是對我的拍照技術的輕蔑，還是為自己選擇如此荒誕的背景留影而自嘲？

「我終於看到了貝拉生活的地方，比我想像的還要怪異呢！」見我疑惑，女孩這才開口解釋道。她說自己是小說《暮光之城》（Twilight）的粉絲，專程來奧林匹克半島的拉普什（La Push），也就是小說的故事地點來旅遊的。一個女孩痴迷小說到了如此地步，竟然獨自轉悠在黑暗陰森的海灘，讓我覺得不可思議。

我當時還不知道這裡是暢銷小說《暮光之城》的故事地點，也一向對亂力怪神一類的題材不以為然。倒是我那正上中學的女兒很迷這本書，有段時間幾乎每天讀到下半夜不睡。拉普什是印地安人奎魯特部落（Quileutes）的保留地，位於奧林匹克半島西岸，水霧漂浮，景色奇幻。海灣冒出一顆一顆火山小島，上面長滿了竹籤似的茂樹，樹縫之間流動著天幕和日月星辰。偶爾有奎魯特族人坐在岸邊炭火旁，向遊客兜售烤藍背鮭魚。奎魯特人講的英語含混滯重，像布裹的鼓槌擊打出的鼓聲。

這裡很適合作為奇幻小說的故事背景，作家梅爾（Stephenie Meyer）幾次來半島採風，來到拉普什時忽發奇想，決定將她正在構思的《暮光之城》的重要地點布局於此。結果小說一炮而紅，不但書熱賣，還拍成了系列電影，連帶著小說故事發生地也成了粉絲和影迷們的打卡地。小說裡的拉普什是狼人的世襲地，奎魯特族人的血管裡流淌著狼人血液，他們和以森林為家的吸血鬼庫倫氏家族（Cullen clan）有深仇宿怨，冰火不容。女主人公貝拉（Bella Swan）則身陷風度翩翩的吸血鬼愛德華（Edward Cullen）和肌肉狼孩傑克（Jacob Black）之間的一場刻骨的人鬼三角戀情仇。

海灘邊的女孩名叫安珀，我陪她一起穿過海岸森林和彎彎曲曲的山路，送她回停車場，一路聽她講述自己的故事。她小時候父母離異，她跟著母親從以色列再嫁到美國。繼父是個酒鬼，動不動對母親拳打腳踢，她的童年充滿了恐怖和憎惡，只好躲進書籍的避風港。她在《暮光之城》的貝拉身上好像看到了自己，同樣是遭遇父母婚變和家庭的破碎，她也想掙脫逃往一個遠離故鄉的地方。在遙遠的拉普什她找到了心靈的慰藉，或者說某種意義上的情感補償。

福克斯鎮（Forks）與拉普什相隔有十幾英里，是《暮光之城》故事另一處重要地點。那是貝拉的家、學校、打工的商店，以及父親任警察局局長的小鎮。貝拉每天開著老爸送的一台1960年代雪佛蘭紅色皮卡上學，和那些樸素的小鎮學生開的老舊汽車似乎沒有兩樣。一個新來乍到的女生和貌若天使卻冷如冰霜的吸血鬼愛德華相遇，兩人墜入情網。愛德華調侃道：「一隻獅子和一隻綿羊戀愛了。」

半島唯有一條公路101號經過福克斯鎮，我常常開過孤獨而漫長的森林公路到達這裡，偶與滿載原木的重型卡車擦車而過，微微搖晃的前窗水霧一片。它是半島最潮濕、最冷清的地方，方圓百里人煙稀少，因地處太平洋暖流登陸的「雨盆」（rain sink）帶，降雨十分豐沛，道格拉斯冷杉、紅柏、鐵杉、雲杉等古樹參天蔽日，河川縱橫，是美國本土最大的溫帶雨林。

吸血鬼傳說源自歐洲巴爾幹半島古老的原始森林，十九世紀的愛爾蘭小說家斯托克（Bram Stoker）根據各種歷史素材，塑造了吸血鬼史祖德古拉（Dracula）獨特的藝術形象。德古拉身披斗篷，晝伏夜出，尋找熱血和香氣洋溢的人間。相對於巴爾幹的森林古堡，庫倫家族在福克斯的雨林找到了理想的避風港，因為懼怕陽光，他們隱居在密林深處，選擇陰霾滿天的日子上學或出行，在雷雨交加的夜晚遊樂或比賽，他們能在森林秒行百尺，如履平地，力大無窮，又可飛簷走壁。和其他吸血鬼不同之處是庫倫家族是只吸食獸血的「素食者」，是所謂修成正果的高級版吸血鬼。

奧林匹克森林廣袤深邃，一直流傳著大腳野人（Bigfoot）的傳聞，印地安人稱它們是Sasquatch，即毛人，身材高猛，兩目如炬，射出炭火之光。我的鄰居羅勃對大腳野人的存在深信不疑，像那些野人發燒友們一樣，他常年追蹤和研究各種目擊事件，並在他自家後院裡留些鮮嫩的野菜，說是大腳最喜歡吃萵苣和蕨菜。他還會和來這裡考證大腳純屬子虛烏有的教授爭得臉紅脖子粗。聽著這些茶餘飯後的誌異之說，我也只是一笑置之，但有時也會尋思大腳野人與吸血鬼、狼人的傳說是否有關係。小說家梅爾在半島走南闖北地蒐集素材，綠野仙蹤、奇談怪論可能激發了她創作的靈感。

我住在安哲利斯港（Port Angeles），這裡也發生過《暮光之城》的幾段場景，比如貝拉和女友潔西卡逛過的小茱莉服裝店、雷鳥和鯨魚書店 便是現實中的歌德喬服裝店和海港書店。據書店的人說，至今仍有《暮光之城》的書迷偶爾闖進來問東問西，愛德華與貝拉的人鬼戀故事仍舊有一票鐵粉。

本港的貝拉義大利 餐廳（Bella Italia）總是生意火爆，沒有預訂是很難有座位的，這不光因為義大利餐有名，也是因為貝拉和愛德華曾在這裡初次約會。愛德華沒點任何食物，他更喜歡山獅的血味兒，貝拉也只是吃了一頓「貓餐」——小小的一碟義大利方餃（mushroom ravioli），是一種鮮蘑加上乳酪、細蔥煎烙出的吃食，後來成為粉絲影迷們必點的一道菜。這並不是一頓令人滿意的晚餐，卻是故事的轉折點，自此之後貝拉對三件事情確信無疑：「首先愛德華是一個吸血鬼；第二他身體的一部分——不知道哪一部分——究竟有多麼強烈地渴望我的血液；還有，第三我已經無條件地、無可挽回地愛上了他！」