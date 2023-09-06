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炎夏之蓮

水影
紅睡蓮宛若美人鬢邊的胭脂。（水影．圖片提供）
紅睡蓮宛若美人鬢邊的胭脂。（水影．圖片提供）

賞蓮是夏日裡的一場盛筵。

夏日，我們去古城Frederick觀賞了一河睡蓮。一條小河流過古城，河上滿是睡蓮、浮萍和其他水生植物。河水並不清澈，但也有樹和白雲的影子，跟睡蓮水草重疊在一起，別有韻味。蓮葉清圓，花枝清麗，天光雲影，徘徊其間。如果沒有睡蓮，這就是一條普普通通的小河，但是有了睡蓮就不一樣了，讓人恍若進入莫內的世界。

沿河而行，滿河都是青翠欲滴的蓮葉。葉子圓圓的，每一片都有一道缺口，宛如一把綠綢摺扇，缺口便是扇柄所在。有的葉子挨挨擠擠地簇擁在一起，密密匝匝不留一絲縫隙，彷彿綠玉鋪就的床，烘雲托月般托起嬌美的睡蓮花。有的葉子零零落落地平浮在水面上，這些散葉意境幽然，彷彿是一幅畫，水是畫布，葉子像是繪上去的一般，那麼隨意又那麼得體，錯錯落落地便有了絕妙的構圖。葉子邊上的一兩朵小巧精緻的睡蓮，成了畫的點睛之筆。也有的葉子是褐色的、黃色的，更增添了畫面的綺麗多彩。

睡蓮的花形跟荷花相似，但花瓣更為尖俏，一層又一層，重重疊疊，麗質天生，幽雅溫婉。睡蓮的花色豐富，這條小河中，我看見白色、紅色、粉色、紫色、黃色的睡蓮。白色的潔白素雅，纖塵不染，宛如少女清澈的眉眼；紅色的熱烈嫵媚，灼灼其華，宛若美人鬢邊的胭脂；粉色的柔嫩細緻，輕巧浪漫，像女子盈盈的笑眼；紫色的小巧典雅，高貴神祕，似仙人飄飄的風姿；黃色的溫暖豐盈，嬌艷奪目，如同太陽的微笑浮在水面。不管花瓣是什麼顏色，花芯皆為嬌黃的蕊，燦若金光。

莫內花園裡有座彎彎的日本橋，古城的小河上也有一座二孔的拱形小橋。橋下是豐茂的水草、睡蓮和浮萍。這條河在鬧市中心，周圍商店林立，人聲喧譁，可是橋下的睡蓮卻開得那般安靜，那般自我。它靜靜地開在水面上，舒展從容，怡美芬芳。無論外界如何，它兀自晝舒夜捲，冰清玉潔，獨善其身。

睡蓮這種超凡脫俗的安詳，有種亙古寧靜的宗教感，故蓮與佛一直有著千絲萬縷的聯繫，以「出五濁世，無所染著」來讚譽蓮的聖潔。睡蓮花瓣層層疊疊、潔淨燦爛，讓人想到「步步生蓮」的典故，想到佛教聖像的蓮花座。

睡蓮的靜美烘托出一種如夢似幻的感覺。紫睡蓮的花語是夢幻的愛情，藍睡蓮的花語是夢中的戀人，莫內的畫作更是以光影色彩將睡蓮的夢幻感營造到了極致。我凝望著一河睡蓮，清幽的葉，恬靜的花，倒映的雲，那般安寧靜謐，恍若進入另一個世界。睡蓮為我們帶來美輪美奐的夢境，作為植物界的睡美人，她每晚安睡時是否也有自己的夢境？

（寄自馬里蘭州

橋下的睡蓮開得安靜而自我。（水影．圖片提供）
橋下的睡蓮開得安靜而自我。（水影．圖片提供）

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