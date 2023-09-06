▋獅子

有一段時間，遇到很多天秤座和獅子座在一起的伴侶。

心裡就會疑問：「天秤座和獅子座很合嗎？」

仰望天空的星盤，感覺到星辰間密密麻麻不可思議的軌跡，互相牽引，或者互相排斥。牽引，或排斥，都是軌跡運行中的力量。

有時候我們會因為喜歡在一起，因為愛，在一起。有時候，在一起，卻是因為嫉妒、容忍、排斥、憎恨。關心，會在一起。折磨，也會在一起。

浩大的宇宙，星辰的運行，藉著吸引和排斥，形成細緻完美的網絡。

我只看到了一個局部又局部的角落，以為解開了星盤的祕密，其實，距離真正的「祕密」，還很遙遠。

我沾沾自喜，像膚淺的占星術士，和膚淺的國王說：「天秤座和獅子座之間有引力。」

那有點像今日網路世界的大數據吧……

我的朋友和家人聊天，說最近「膝蓋痛」。不多久，打開手機，裡面跳出各種更換膝關節 的資訊，推拿、經絡按摩、泡腳桶、泡腳漢方藥包……所有和「膝關節」有關的林林總總，全部出現，持續了好幾個星期。

直到有一天他拿著手機，和同事吵架，罵了一聲「婊子」，手機的資訊才從「膝關節」變成許許多多穿薄紗透明內褲翹著屁股、手指含在口中的美色女子。

「我們都被監控了嗎？」

「誰在監控我們的一舉一動？」

天秤和獅子常常在一起的發現太遜了，因為網絡可以用大數據告訴你更精準的答案。

大數據的分析，不是天秤和獅子常在一起，是男性天秤常常和女性獅子在一起。

「那麼，同性戀呢？」

發問的是雙子座，他想駁斥大數據的結論。

「同性也有陰陽吧？」雙子自己又找了解答。

「喔……」所以我一眼看出她是獅子座，是因為她的助理換了三個，都是天秤小男生嗎？

「妳是獅子座？」

「是欸，我命盤裡六個獅子！」

她的外貌也像一頭獅子，一頭雄獅。頭很大，鬃毛蓬鬆，寬厚的肩膊，體型壯碩，常常畫著濃重的黑眼圈。

她很聰明，在自己專業的領域，一直是領袖的角色。她有一個小小團隊，把上個世紀八◯年代剛剛起步的台灣影視產業介紹到世界各地。

她曾經一度像一個威嚴的教母，帶著許多男性導演製片演員在國際上跑碼頭。

影視的行業，需要大筆資金，統籌的人，都有一點黑道氣質，可以稱兄道弟，可以八面玲瓏，帶領一個團隊，團隊裡的分子，都不是省油的燈，搞燈光的，搞拍攝的，搞剪接的，片場裡大呼小叫，嚼著檳榔，一言不合，檳榔汁就連著「他媽的」一起噴到對方臉上。

我去過片場，在鬼哭神號的場域，看到牡羊座的導演，閉目養神，然後說：「我要一棵大樹，在風裡搖，要很久。」

鬼哭停了，神號靜止。我看到一棵巨大的雀榕，枝葉扶疏，在大風裡搖晃。光影像神蹟，許久許久都不停歇。

我忽然想到那個句子「樹欲靜而風不止」，他的沉默，泫然欲泣，是因為忽然想到了祖母的死嗎？

那個年代，導演裡好多牡羊、獅子，即使是水向，也是堅韌可以咬牙撐過去的天蠍。

然而，她才是獅子，一頭道道地地的雄性獅子。

那些嚼檳榔耀武揚威的導演製片，很懂黑道規矩，看到她來，也在兩旁畢恭畢敬。

據說真正的雄獅是不出去捕獵的，雄獅總是在風的上頭，讓風把身上的氣味帶出去，小動物，羚羊、鹿、斑馬，聞到風裡的氣味，知道雄獅在上風，聞風喪膽，就都往下風處奔逃，母獅就等在下風處捕獵。

所以她是真正的雄獅子，氣味就使人震懾。

她有一次大罵美國通靈女巫伊莉莎白，「怎麼了？」我不明瞭她為何這麼氣憤。

「他媽的，她說我身體裡住著一個男人！」

我愣了一下，心裡思忖，真的身體裡住著一個男人嗎？

我重看高清版的《教父》，總看到她，若無其事走過，對手已經倒地而亡。

那是上個世紀末的事了。因為她，島嶼的影視一度很風光，在世界各地得獎。

得獎歸來，我喜歡抱她，好像抱整個地球。

然後島嶼的影視沒落了，一堆自我感覺良好的瑣碎囈語，走不出去，像瀕死前用口水彼此濕潤的魚，喘息依靠著。有些星辰，是用奄奄一息的方式相牽引和廝守嗎？

是的，所以教母也離開了。留下逐漸嗅不到雄獅氣味的城市。

據說她也帶著對岸的導演在國際上闖出名號，到威尼斯、柏林、坎城，依然很固執地不屑和好萊塢奧斯卡 打交道。

後來，她的天秤座小助理，有一天騙了她的錢，多年累積的公司儲蓄 被搬空。

搬空之後她才知道，坐在空屋裡，黑眼圈被淚水流成溝渠。

小小助理，被她稱作「小gay」的，始終柔弱順從，忠心勤懇，從不爭辯。在一頭強悍獅子身邊毫不起眼，沒有一點背叛的可能。

我常常覺得她在霸凌那可憐的天秤小助理……

我錯了，獅子和天秤，其實有我不知道的牽引規則吧……

她的六個獅子之外，其實有一顆遙遠黯淡的處女。（下）