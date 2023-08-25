我是在去年認識Y的。

去年暑假開始，我在社會學系某項目當研究助理，項目主題是「加拿大移民社群以藝術創作應對種族歧視的實踐」。Y是我們的受訪者之一，自我介紹是打工詩人兼「半文盲詩人」。我算不得詩歌愛好者，也沒受過紮實的傳統文學類訓練，於文學於詩歌都是個徹頭徹腦的門外漢。我和詩歌的最大關係，就是在本科期間上了幾節古典詩歌選修課。幸好我不做甚麼文學性討論，只是將研究所收集的文本數據編碼分析罷了。

某天，組裡的同學吞吞吐吐問我，「你讀Y發的詩了嗎？」我不解：「有啥問題嗎？ 之前收集到的我看挺合適的啊？」她略遲疑，「也不是，就是他另外分享的......總之我不好說，你看了就懂了。」

項目期間及結束後，Y都在群聊裡持續分享他的各種詩作彙編，前前後後有數十個合集。我點開最新的一條，他在首篇題記裡寫為反歧視而作，正文卻語出驚人，頗有一些激進之詞。

出於背景補充的必要與我個人的好奇心，我又點開了他的公開專欄合輯。看著看著，也就不怎麼驚人了。這是一個遭受過歧視的人，他沒有接受過專業的學術訓練，對於互聯網也未見得玩得靈光。在浩如煙海的資訊裡，在那些幽微難言的龐雜議題裡，他找到了哪些易於理解的答案，又如何去闡發自己的思考？那些或許過激的表述與乍看荒誕的語句，是他長久以來困惑的碎片嗎？那些幼稚的、不成熟的的語句，或許邏輯未見得完善，表達效果也有欠缺，但是它們背後的思考是如此完整，那些潛意識下的感觸也是如此真實。

以語言描繪經歷與感受是一場角力，是對主體性的長久爭奪。研究分析的時候，我們用通用的社科語言來描述他的經歷，分門別類打上標簽，客體化他的經歷而剝離直觀的體感。但是，詩，憑它的多義性和模糊性，成為奪回主體性而觸及潛意識的絕佳媒介。跨越通用語言之外的表達，是Y重新奪回對自我理解的權力的鬥爭。如果說語言的描述是對外部世界的回應，那麼語言之外的感受與表達是迴響，在山谷中回蕩的時候或有變形，然仍共振。

我沒去和Y討論，也沒試圖去「糾正」他的認知。每個人有每個人理解世界的方式，每個人也應該有每個人的聲音。

快年關的時候，Y在群裡分享了他與某詩歌協會高層的爭論記錄。我掃了一眼，那位大致是說Y新作的年節詩不合韻，語言上也不通，「可讀性」很差。Y一開始還回復了大段的創作思路與修改想法，後面愈說愈多，都來了火氣，於是高層說他「不可理喻」。我心頭一緊，這是一場單純因詩而起的爭執還是一場話語霸凌？未知全貌，不予置評。那Y分享這個記錄的目的是甚麼？是求助還是控訴？然而我所設想的都沒有發生，Y也沒有再說些甚麼，只是附上了他的賀歲詩新作，以及燦紅的新春祝福表情包。

作為詩歌的門外漢，我給不出有建設性的意見，我只是希望，在文學體裁的標準之外，讀者能以更多的視角，更溫和更全面的觀照，去對待這些別樣的聲音。

今年夏天我結束了項目組的工作。後來我也沒怎麼在私下單獨和Y聯絡過，只是在他每次發至我聊天視窗的連接底下的角落裡，默默按一個讚。

祝福他，祝福那遠方的「半文盲詩人」，與他回蕩在風裡的字句。

（易億，成都人在加拿大，從事社會學與亞洲研究。 同人女，網路小說寫手兼前網文論壇管理員。最近在講女性主義脫口秀。 ）