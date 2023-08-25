塞納河畔。（劉捷∕攝）

這家位於巴黎拉丁區的小蛋糕店就是Coco的整個世界了。

三十年前，Coco跟Jean結婚後，經營起了這家蛋糕店。店面不大，四面都是書架，上面擺滿了中文和法文書刊，幾張隨意擺放的沙發和桌椅，還有從廚房飄出的蛋糕香味和懷舊樂曲，吸引了附近不少年輕顧客，他們大多是學生，放學後在這裡喝一杯，吃個蛋糕，或者跟同學聊聊天，或者一個人坐下來看看書，打開筆記型電腦寫寫東西……

一個夏日下午，林飛摟著美美走進店裡。林飛已年近半百，但依然英俊瀟灑，美美是一個年輕的時髦女子。Jean熱情地用中文接待他們，林飛驚訝Jean流利的中文，Jean說這要感謝他美麗的中國太太。

在廚房裡做蛋糕的Coco一聽到林飛的聲音，就停下了手裡的活。這個聲音來自遙遠模糊的記憶，卻又如此熟悉和清晰。

美美看著櫃檯裡誘人的各色蛋糕，林飛則若有所思地環顧著四周的一切，牆壁上的畫，書架上的書，還有那支憂傷的《魂縈舊夢》，都令他有一種似曾相識的感覺。

美美點了芝士蛋糕和蜂蜜奶茶，林飛只要了一杯黑咖啡。Jean去準備蛋糕和飲料，林飛和美美坐下來。

Coco趁Jean不注意，透過廚房的簾子，向店裡偷窺了一眼，但林飛和美美背對著她，又坐得很低，她看不見他們的容貌，只聽到他們的對話。

「你年輕時就在這附近讀書啊？」美美問林飛。

「嗯，就在旁邊的索邦，一會兒帶你去看。」林飛回答道。

美美興趣索然, 「跑了一天，累死了，吃完蛋糕，我們就回酒店吧。」

「好的，寶貝。」林飛也無所謂。

Jean給林飛和美美端來咖啡、奶茶和蛋糕，然後，走進廚房，看到Coco在發呆。

「怎麼了，ma belle（我的美人）？」 Jean關切地問。

「沒事兒，」Coco趕緊微笑著掩藏，「我剛想起來，一會兒要去看牙醫。」

「哈哈，這不是有事兒嘛！」Jean打趣道，「快去吧！」他親昵地拍拍Coco的屁股。

Coco「嗯」了一聲，摘下圍裙，匆匆攏一下頭髮，走出廚房，一眼看到林飛的背影，後者正低頭喝咖啡。她疾步走過店堂，就在走到門口時，林飛抬頭，看到了她的背影。Coco打開店門，走出去之前，下意識地回頭看了一眼，與林飛的眼神相遇。

夕陽的余暉下，林飛和Coco漫步在塞納河邊。

「就是命中註定吧！離開法國三十多年了，沒想到一回來，就走進你的店裡……」林飛感慨道。

「你的小嬌妻很漂亮！」Coco真誠地讚美道。

「不是我妻子，我公司的……」

「明白了。」

兩人都沉默了，塞納河也一片沉寂。

「Coco，你是我惟一的愛。」林飛不敢正視Coco，望著沉寂的河水，說出這句不知壓在他心底多久的話。

「別這麼說！」Coco不客氣地打斷他。

「我知道我沒資格這麼說。」林飛歉疚地說道。

「你幸福就好！成功的事業，美滿的家庭，漂亮的情人……」

「我不知道甚麼是幸福，Coco。我是那麼愛你……」

淚水湧進Coco的雙眼，她竭力忍住，抬頭望著漸漸被夜色籠罩的巴黎聖母院。

「你們在巴黎呆多久？」

「明天就走。」

「這麼倉促啊！回上海嗎？」

「去南方，普羅旺斯。」

「普羅旺斯？」Coco睜大了眼睛。

「我很對不起你，Coco。你那麼想去普羅旺斯，可我那時太窮了……」

Coco笑了，「你還記得！唉，都怪Peter Mayle，我那會兒瘋狂地迷上了他的《普羅旺斯的一年》……」

又是沉默。

「有一天，你會帶我去看大海嗎？」Coco低聲問道。

「會，我會帶你去看大海。只有我們倆。」林飛深情地看著Coco，他們緊緊相擁在一起……突然，Coco抽身而出，跑著離開了他。

夜色中，疾走在燈火闌珊的街道上，Coco淚流滿面。她知道，大海只是一個奢望。她的青春和愛情已經一去不復返。

（劉捷，作家，編劇，導演。北京電影學院文學碩士，巴黎第三大學電影碩士，曾在北京電影學院任教。現定居法國，從事小說和電影創作。）