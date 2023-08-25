我有嚴重的旅行焦慮症，出行前，擔心門窗未關，出了門，又怕護照沒帶，所以每次回國我都會提前四個小時到達機場。好處是，我從未誤過任何班機，壞處是，我必須忍受漫長而乏味的登機等待。

我注意到楊先生是因為他有一頭與年紀極不相稱的黑髪，根根分明，又油又亮且極為濃密。髮型有些古怪，在中年華人中并不多見。第一眼看去，有點像電影《老無所依》裡面那個冷面殺手。研究完髪際線後，我基本可以確定，那是假髪。他有一張瘦削的臉，顴骨凸出，臉頰深陷，我想像他光頭的樣子，應該是不太好看的。

七月的多倫多雖不算炎熱，走動起來，還是很容易出汗。頭上戴著厚重的假髪，一定很不舒服。

注意到他，是因為機場的星巴克很擠，而我的餐桌正好有個空位，他問我介不介意分享給他。他說一口帶著強烈鄉音的普通話，我一聽就是老鄉，於是熱情地邀請他坐下來。

他和我是同一趟航班，我因為探親的緣故，除了一個隨身行李箱，還背著一個大號的雙肩包，裡面塞滿了帶給家人的禮物。而他，則完全沒有行李，手邊只有一個癟癟的公文包，最多能裝一打文件，旅行所需的基本用品是肯定裝不下的。

「您的行李呢？」我問，「託運了？」

「沒有行李。」他搖晃著手裡的咖啡，急於散盡裡面的熱氣，「事出緊急，我還在上班，訂了票就過來了。」

我緩緩點頭，沒再問下去。

經常跨國旅行的人都知道，一般像這種情況都是回去奔喪的。

果然，他說：「我父親癌症晚期，已經進入臨終階段了。家人怕我擔心，一直沒說。每次視頻都笑呵呵的，你好我好大家都好。其實已經病了半年多了。我母親帶著他四處求醫，窮盡了所有的療法，人眼看著快不行了，這才通知我，說趕緊回來，見最後一面。」

他的語氣裡藏著一絲激憤。

我不禁想起自己的母親，幾年前摔壞了盆骨，在床上躺了三個月，吃喝拉撒全靠年邁的父親照料，直到痊癒都沒向我提起，又過了好幾年，才從一次聊天中無意洩露出來。

「他們是為了您好。」我安慰說，「您遠在國外，其實也幫不上甚麽忙。」

疫情剛過，經濟滑坡，大小公司都在裁員，為了保住飯碗，大家只能拚命工作，不敢隨便請假。他想把父親接過來，老人家病得那樣重，根本上不了飛機。

「爸媽只有我一個孩子，遇上這樣的事，多一個人出主意也是好的。」他苦笑，「我跟上司請假，上司說，老人家上年紀了，也是到了要有心理準備的時候。我一聽就氣炸了，我爸還不到七十歲，做甚麽心理準備？這年頭活過一百歲的人比比皆是。」

為了讓他平靜下來，我將盤子裡的蛋糕分給了他一半，他謝過之後，看了一眼手表，然後慢慢地吃了起來。

他告訴我他有兩個女兒，一個上高中，一個上初中。妻子離婚了，孩子歸他照料。老大想學醫，他擔心付不起學費，急得天天買彩票。老二性格叛逆，管得太狠怕離家出走，不管吧，又怕跟不三不四的人玩在了一起，走了歪路。家裡就他一個人掙錢，房貸沒有還完，「不好好工作就會住在大街上」。

難怪愁得頭髪都沒了。

「中年人，」他笑著說，「沒有消息就是好消息。」

「是啊。」

又聊了幾分鐘，登機櫃檯終於打開了。我們不在一個組，於是握手告別。

「來日方長，」我說，「好好安慰你的媽媽。」

他怔了一下，忽然悄悄地掀開自己的假髪，抹了抹頭皮上的汗：「其實去年我也得了癌症，挺兇險的那種，治療了一段時間，效果還不錯。今年復發了，沒敢跟孩子們說，父母那邊，就更不敢了。」

我愕然地看著他，心中一陣發酸。

「所以……來日未必方長。」他淡淡一笑，很坦然的樣子，「不過我父親是永遠不會知道了。」

他整理好自己的假髪，又整理了一下衣裳，拎起公文包，大步向前方走去，彷彿在赴一場生死的約會。很快，就消失在了密集的人群中。

（施定柔，網路作家、編劇、文學碩士。現居加拿大。已出版十一部長篇小說。代表作《瀝川往事》《結愛：異客逢歡》《你給我的喜歡》等被改編成電視劇、網劇。正在創作都市言情小說《有些尷尬的愛情故事》。）