1990年代。住在Mala Mala Game Reserve野生動物保護區內的原住民，每天為準備三餐，從生火到煮飯就很耗時。婦人每日做飯是為整個村落。（格格．圖片提供）

波音747的雷達網正追蹤著約翰尼斯堡飛機場的跑道，機身開始緩緩下降。放眼窗外，只見夜空稀星寥寥。我的額頭緊緊頂在機艙內小窗口，引頸長眺，巴不得再發覺幾顆星星。機身扭轉瞬間，眼前居然幽然浮現「星座之王」——獵戶座的七顆明星。

這南半球的非洲國和我熟悉的北半球美國，分享同一片天空。孰料，我飄洋過海寄居此地不久後，才發現兩地差異之大，如同晝夜。

有人說：「求進步，就得先適應變異」。南非 對我而言，最起碼的變異有四。第一、每天吞一顆防瘧疾藥丸；第二、季節與北半球相反；第三、開車靠左邊；第四、這部分我得請益李商隱。

除了每天吞－顆防瘧疾藥丸，我的手膀已陸續被扎了六種不同的疫苗，其中狂犬病與破傷風疫苗如火如荼地肆掠我的身體，與病毒抗戰的我全身發高燒地平躺臥床。我腦裡的血液不知流竄到何處，感覺天花板上下起伏，一股胃酸如翻江倒海湧上來，把我推往馬桶邊，哇的一聲吐個痛快！

有的人對瘧疾藥過敏，變通的辦法就是別讓蚊子咬。這事說起來容易，做起來可難。有一位白人女同事不但穿長袖長褲襪子，包裹全身，而且，房子外頭屋簷下吊掛九盞捕蚊燈。蚊蟲和飛蛾爭先恐後撲向朦朧的燈芯，連夜噗哧噗哧地作響 。

另一個要適應的變異是學習開車靠左邊。我一邊開車一邊自言自語：「左邊左邊左邊……」不時提醒自己，以免誤開馬路右邊。我常拿著車鑰匙習慣性地坐進左邊的座位，愣了一會兒，才發現駕駛盤在「右」手邊。還有一個自言自語也非常要緊，在四個方向通行的十字路口，要記得：「左轉的車輛有優先行駛權」。

領到南非政府發放的紅色身分證兼駕照 ，打開一瞧，第一行是我的英文全名，第二行有兩個英文字，註明我的種族類別。我看了又看，不敢相信那兩個英文字：「Honorary White」。再仔細盯一眼，沒錯，亞洲人被分類為「榮譽白人」。南非白人政府對亞洲人的抬舉，著實令我難堪。那麼南非當地的黑人 算「不榮譽的有色人」嗎？

說真話，被列為南非的榮譽白人，算我祖上積德。因為任何公共場所的衛生間分為白人與有色人兩邊。白種人專用的廁所噴灑的消毒清潔劑，聞起來像化學實驗室。我的榮譽白人身分證成為了「必要的罪惡」。

有了駕照之後，我踩著油門抓緊方向盤，沿高速公路的左線道，駛往約翰尼斯堡的百貨公司採購聖誕禮物。

此地慶祝聖誕節一年有兩次。十二月烈陽高照的聖誕，大夥穿著泳衣坐在游泳池邊，高唱〈平安夜〉，舔在嘴裡的冰淇淋融化得滴滴答答。到了寒涼的七月，大夥穿毛衣戴手套圍爐烤火，再過一個正宗的冬寒的「七月聖誕節」（Christmas in July）。

約翰尼斯堡是一個歐洲貨品琳瑯滿目的熱鬧大都市，不過，找不到中國餐館和亞洲超市，讓我感覺它似乎患了城市營養不良症。營養不良會帶來思鄉病。我在夢中嘗到了韭菜蘿蔔苦瓜豆芽竹筍等各種新鮮菜蔬，夢醒之後只能吃蔬菜罐頭。

第四個變異則與李商隱的「昨夜星辰」有關。

距離約翰尼斯堡一千三百六十公里的開普敦（Cape Town）面臨大西洋，被譽為風光絕世。開普敦的美麗風景線北邊，有一個孤立的羅本島（Robben Island）。它為南非民主自由奮戰烙下印記，為非洲大陸前所未有的變異，發出呼號。

南非的國父暨總統納爾遜．曼德拉（Nelson Mandela）領導反「種族隔離」（Apartheid）運動。一本屈原〈離騷〉的「指九天以為正兮……雖九死其猶未悔」的精神，追尋正義，抵抗邪惡。曼德拉被南非白人（Afrikaner）所獨霸的法庭加諸了莫須有的「密謀推翻政府」罪名，將之判刑下獄二十六年半，其中有十三年在無人煙的羅本島（Robben Island）度過。1990年3月14日出獄後，曼德拉當選南非第一任黑人總統，挺身領導並推動多元族群民主，終身致力於人權平等改革，終獲諾貝爾和平獎。

南非白人霸權的三百四十二年中，百分之十的白人鎮壓百分之九十的非洲黑人。當曼德拉當選總統後，寫下種族和解的新歷史，獨創令世界震驚的「曼德拉正義公式」。該條款賜予獨霸南非多年的白人罪犯特赦，以換取對種族隔離時代所犯罪的證言，種族隔離以寬恕而非報復告終。

儘管擁有黃金、鑽石、鈦和鈾等豐富的自然資源，然而曼德拉仍未能解決該國政治經濟各種問題。據世界銀行報告，自1994年結束種族隔離制度以來，社會的不平等現象卻更加嚴重，黑人教育仍未上軌道，私營企業百分之七十以上的高層管理人員依然是白人。失業率達到百分之三十三，是世界上失業率最高國家之一。

據分析，許多白種人對自己身為白人的定義是這樣：從呱呱落地起，白人就不必記住自己的膚色。換言之，有色人種自呱呱落地後，就得時時刻刻記住自己的膚色。

人種的定義已如此複雜！我在飛機上看到獵戶星座的七顆明星，是以光速在太空中旅行了四千到一萬年，才抵達我的眼前。唐朝詩人李商隱在〈無題〉二首的開頭說：「昨夜星辰昨夜風……」他的昨夜星辰不是昨夜的，而是遠在人類出現之前的繁星影像！獵戶星座在永恆的太空中，和我，和距今一千四百多年的李商隱，早已先後打過照面。