紅潤美麗的楊梅果。（本報系資料照片）

東魁與火炭，這兩種說的都是楊梅。

今年六月下旬，我和朋友駕車在浙江金華蘭溪的山間行駛，路邊不時可以看到農民擺攤賣楊梅。黑紅色的楊梅裝在長方形的塑膠小籃裡，每筐大約半公斤。一個個小筐沿著路擺成兩排，近旁豎著一片棕色的硬紙板，上寫「東魁楊梅」。如果種植園離路不遠的話，「東魁」兩個字後面還會畫一個箭頭，意思是由此而上，可以進園現採現買。農民披著雨衣站在一邊，低頭刷手機，也不看有沒有顧客前來。金華的山不高，山坳裡栽著密密麻麻的綠樹。每一棵枝葉茂盛，尤其是六月入梅的季節，那種濃綠色絕對是亞熱帶的果園獨有的。所謂「入梅」就是「進入梅雨季節」，指五月末到七月初之間的日子，天氣潮濕多雨，這段時間是中國江淮地區入夏前的特色天氣，好像是為了補償陰雨連綿的壞天氣，老天給江南帶來了楊梅這個美麗的水果。

跟草莓、藍莓、紅莓這些漿果不同，楊梅是長在樹上的。有楊梅樹，才有楊梅。這個冷知識很多人都不知道，包括我這個土生土長的江蘇人也是今年眼見為實，才明白楊梅不是像番茄或者草莓那樣從藤上摘下來的。植物學上定義，楊梅是「多年生喬木，樹皮灰色；葉革質，倒披針形或倒卵狀橢圓形。」它的葉子是一簇一簇生長的長條葉，也就是「倒披針形或卵形」。成熟的梅子長在這些一簇葉子的中心，紅映著綠，好看得像在擺拍。梅子紅的時候味道酸多於甜，並不是最佳，等真正熟了它變成黑紅色，像火炭，才是又甜又香。金華地區出產的東魁品種的楊梅，個頭碩大，比乒乓球還大；肉質壯碩，吃到嘴裡滿口爆汁。而且它還特別結實，採下來丟進籃子裡沉沉的，堆在一起也並不會擠破。

採楊梅之前，當地的朋友叮囑我，一定要挑深紫色的果子採，不要見到滿樹的紅果，看哪一個都好，結果採了一籃子的酸梅。待我走到樹下，立刻就眼花撩亂，很難做到只採深紫只採大顆。楊梅樹的高度一般不超過五米，樹形胖大，樹幹遒勁，可以登上樹幹採楊梅。加上天氣濕熱，山坳裡的蚊子尤其多，採楊梅要忍受蚊子的攻擊。毫無經驗的我一邊拍蚊子一邊隨手採楊梅，心想反正紅的紫的撿到籃裡的都是梅，味道不會差到哪裡去吧。即便咬一口覺得太酸，我也捨不得丟在地下，還是往筐裡放，結果被樹下撿果子的農婦笑話。她說，你別不好意思了，太酸的梅子丟了沒關係的，樹下落的楊梅我們都撿回來曬了作楊梅乾，楊梅乾賣得比鮮果還貴呢。我聽得一愣一愣的，沒想到有機食品店裡賣的楊梅乾就是這麼來的。

若要選最中國風的水果，楊梅即便不當選也是名列前茅。對楊梅的文字記載從西漢時開始一直都沒有斷過。東晉的《世說新語》裡，有一個「楊梅對孔雀」腦筋急轉彎的段子：「楊梅不是楊家的梅，孔雀也不是孔家的雀。」到了唐宋，詩詞歌賦提到楊梅的比比皆是，比如李白〈梁園吟〉：「玉盤楊梅為君設，吳鹽如花皎白雪。」又如孟浩然〈裴司士員司戶見尋〉：「廚人具雞黍，稚子摘楊梅。」就連蘇東坡的〈惠州一絕〉猛誇荔枝：「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」同一首詩，在荔枝之前，他寫的是楊梅：「羅浮山下四時春，盧橘楊梅次第新。」可見楊梅在南中國之普及，用中國外交部發言人最喜歡的說法：「自古以來就是中國（物產）的一部分。」

當代文人寫楊梅的名篇，當屬汪曾祺的〈昆明的雨〉：「雨季的果子，是楊梅。賣楊梅的都是苗族女孩子，戴一頂小花帽子，穿著扳尖的繡了滿幫花的鞋，坐在人家石階的一角，不時吆喚一聲：『賣楊梅——』聲音嬌嬌的。她們的聲音使得昆明雨季的空氣更加柔和了。昆明的楊梅很大，有一個乒乓球那樣大，顏色黑紅黑紅的，叫做『火炭梅』。這個名字起得真好，真是像一球燒得熾紅的火炭！」你別說，汪老寫的昆明這種「火炭梅」跟現在的東魁還真像呢。〈昆明的雨〉這篇美文被國家教育部 選入中學語文課本而流傳，跟著流傳的是「火炭梅」這個名字。陪我一起來的朋友，堅持說火炭梅出在六月初，已經過季了，現在是東魁的世界。我不知道金華是否真的有「火炭梅」，也不想跟她辯。反正我冒雨爬樹，第一次採到的楊梅是東魁就是了。

若搜索一下正式公布的優質楊梅品種，「火炭」並不在其中，而「東魁」獨占鰲頭。東魁是根據浙江仙岩一棵超過百年的「東岱」梅樹嫁接培育成的。據稱近年來在東魁的基礎上，又已經培養出更大更甜的品種。「更大更甜」聽上去好像奧運 會的口號，一旦培養出冠軍，幾年之後市面上流行的都是這個冠軍，這類做法在水果種植上是要打問號的。借著先進的物流業，浙江的楊梅現在可以隔日送到國內大多數城市。農民在公路邊擺攤，他們也負責打包送快遞，買多了可以包郵，反正儘量讓你多掏錢多買。楊梅現在是一門大生意，在大生意的利潤 推動下，動用科技手段不停地尋找和培養冠軍品種，對人類來說好像是難以逃脫的鐵律，無論是體育、手機，還是楊梅。