家有狗女初長成（下）

狗式爬藤

連續陪讀一個月之後，終於等到狗學校結業的這一天。清晨，全家人起個大早，忙著趕考：狗妞蘇蘇今天畢業考試，成敗與否，僅此一次。

回想起來，數個周末的突擊培訓，雖然轉眼過去，過得挺不容易，狗爹狗媽狗姊姊全程陪讀，犧牲了周末度假的大好時光，只為了蘇蘇能夠擺脫童年夢魘，成為一隻有理想有追求……——算了，這個要求太高，只要成為一隻落落大方有教養的狗，就滿足了。

狗何以有教養？鐵證之一就是有文憑，至關重要。狗爹狗媽狗姊姊共同有一個夢想：牽著蘇蘇大搖大擺地在商場和超市出入自由，暢通無阻。不是每個狗類都有此和人類平起平坐、登堂入室的殊榮，當然在自家大可以人狗同桌共食、入室同眠，但是大庭廣眾之下要有此資格就需要持證。如果細心觀察，那些狗狗都是佩戴有證件名牌，就像職員進出公司的出入卡。

狗學校的考試是真正的路考，和人類考駕照 雷同，考驗狗狗在實際狀態之下能否聽從口令。在此之前，三番五次培訓的主旨就是服從，施以大棒加糖豆的政策，如果聽話，就奉上好吃的；不聽話則栓上帶刺的項圈。世界上所有真理一旦摘下含情脈脈的面紗，都是簡單粗暴的面容，於人於狗大致相同。

蘇蘇被狗姊姊牽著，和狗同學們一起列隊行進在馬路之上，看起來像是一支狗狗雜牌軍隊伍。出門緊張是蘇蘇最大的毛病之一，此次培訓有所克服，只見蘇蘇在外不再是一隻賊頭賊腦的喪家之犬，初具淑女狗風範，狗爹狗媽略感欣慰，感到價格不菲的培訓費物有所值。

然而好景不常，行進隊伍很快過了馬路，途徑住宅區。隔著住家網狀的圍牆，幾隻正在庭院之中無所事事的居家狗恰好目睹了這支隊伍，立即圍觀上來。狗眼看人低，狗眼看狗也低吧？在居家狗眼裡，這真是一支奇怪的隊伍，奇形怪狀又唯唯諾諾的狗隊員們遭到了居家狗的一致嘲笑，就像是野孩子對待乖小孩的態度。

真正考驗狗學員的時候到了。不堪忍受的部分狗同學在主人和教練的呵斥聲下先是忍了，只是側目而視、呲呲牙表達無盡的憤怒之情。可是那幾隻不知天高地厚的居家狗不依不饒，嘲笑上升為了謾罵，威武的王者、自詡為領袖的山地狗「所羅門」第一個忍無可忍，率先掙脫了主人衝過去回應。群狗有首，蘇蘇第二個不甘示弱，好歹自己也是一隻德國牧羊犬，雖說不是純種的，但是怎麼能甘心受此侮辱？拖著牽著自己的狗姊姊也奮力上前迎戰。有了兩隻狗出頭，這下整個隊伍彷彿炸開了油鍋一般，全體狗同學第一次表現出齊心協力，爭先恐後地奔赴罵架現場，跳著腳亂成一團。

好不容易平息了動亂，任是經驗豐富的狗教官也費了好大的勁頭最終把狗同學引入正途。有了共同對付外來狗的同仇敵愾，接下來的考試科目有驚無險順利進行，分別是原地等待、轉圈前行、不吃嗟來之食等等。值得誇耀的是，這些項目蘇蘇不負家人眾望，一一順利過關，拿到了A。

最後的重頭戲——頒發證書儀式，特別選擇在市區中心的林肯紀念館廣場，一個又一個狗同學輪番登台，隆重而友好地接受了教官的授證。儀式嚴格而正規，和狗爹以往的博士加冕場景等同，甚至教官的解說詞不亞於奧斯卡的頒獎語。蘇蘇被冠以的溢美之詞是「有著最規範最標準的坐姿，堪稱本屆學員中的楷模」，彷彿蘇蘇也聽懂了人類的讚美，登台拿證的時候一張狗臉上滿是自豪。

從此以後，蘇蘇不再是一隻普通的狗了，而是一隻有文憑的狗。拿著印製精美並且有教官親筆簽名的畢業證書，狗媽喜不自禁，好奇著上面印的「初級教育」的級別。狗爹於是打開電腦查詢了有關分類，解釋說，蘇蘇的這個文憑相當於人類的幼兒園畢業。那麼一家人夢想中那種能夠與人類平起平坐需要何種文憑？

「大致相當於博士吧？」狗姊姊回答道。她也上網查詢資料得知，如想達到此目標要有累計的訓練和無數的考證。

那豈不是需要蘇蘇拿出凡人攻讀常春藤 名校的勁頭兒，豈不是成了狗式爬藤？聽聞此言，狗爹狗媽頓覺灰心喪氣，時間和金錢啊，任重而道遠。（下）（寄自加州 ）