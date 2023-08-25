他快步走到約好的地點。

「對不起，來晚了，公司突然有點事要處理！」他微喘著對等在餐廳門口的她說。

「其實，你有事就不要趕來了，打個電話通知我一聲就好，我可以自己一個人吃。看你，都出汗了！ 」

他用手擦去額頭上的汗，一面說：「不行！不行！臨時取消約會是最糟糕的行為。」

他推開門，扶她進入冷氣迎面的餐廳。

之前他不知對自己的母親爽約過多少次，他不願再做爽約的人。

當年他追求獨立自由，一有能力就搬出老宅自立門戶。長姊遠嫁他鄉，父親過世後，母子雖在同一城市卻與他分住二地。

母親愛做菜，常打電話給他說，做了好吃的菜，要他下班回家一起吃飯。

對於母親的邀約，他總是漫不經心地隨口應著。下班時，任何突發小事或其他聚會都優先排在回家吃飯的前面。他常常臨時打電話向母親報告缺席，還來不及聽到那頭母親失望的嘆息聲，他已掛斷了電話。

母親獨自一人面對一桌菜餚的畫面，在母親去世之後，常常浮現在他眼前。

一年前，他在常去吃午餐的餐廳多次看到這位老太太獨自吃著飯，吃得極少極慢，似乎心不在焉，更像食不知味，最後總是打包帶走。

終於忍不住，他禮貌地探問，是否能同桌共食，彼此作伴？

老太太的臉像是突然亮了燈，笑著說：「可以，可以，太好了！」

老太太有一對兒女遠在國外，自己一人獨居。

此後，只要有空他就約老太太一起吃午餐。席間老太太總是談笑風生，津津有味地品嘗著所有菜餚。

有時候服務生誤以為他們是母子，他們就微笑以對，並不去糾正。

（寄自華盛頓州 ）