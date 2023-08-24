千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

文友曾問我：「你的回憶錄裡，為何獨缺戀愛史呢？」我的答案是：文質彬彬的君子是不輕易表達愛意的。

我雖寫過有關愛情的文章，卻一直把心中真情隱藏起來，只是故作風趣，例如談愛情裡的《孫子兵法》。追懷往事時，對童年回憶、校園趣事、逐夢生涯，都鉅細靡遺地暢談，唯有對愛情生活略去不表。

如今我卻不能再迴避了，要坦然告白：「玲瑤是我一生的愛，她是我生命中永恆的春天。」

在我心目中，玲瑤是個笑口常開的陽光女孩，她的文章風格像她本人一樣，充滿了歡樂正能量。我體認到：我一生的幸福快樂和美滿家庭，是她帶給我的。我們的兒孫們也因為有她的關愛，而開啓了幸福快樂的人生。

玲瑤是我的伴侶，也是我的知音。遇到玲瑤，對我而言，是「天賜良緣」，也是「天賜良機」。

1976年，我們結婚那年，正在慶祝美國建國兩百周年，是普天同慶的一年。時光飛逝，如今已經準備慶祝建國兩百五十周年了。我和玲瑤朝夕相守的日子，經歷了近五十年，也就是半個世紀。

也在1976年，美洲地區發生了另一件大事——《北美世界日報 》在美國創刊，有〈世界副刊〉和〈家園〉版等文藝版面。玲瑤喜出望外，她除了能每天閱讀華文報刊，還找到了一個發揮文藝創作的夢想天地。如同在跨越戈壁沙漠時，突然發現了一塊綠洲。此後的五十年，美國每一個城市，有水草之地，都有玲瑤的粉絲、讀者、聽眾、觀眾。

五十年來，玲瑤以幽默機智的文筆，撰寫出了海外華人 生活中各個層面，形形色色、點點滴滴，道盡了每個人心中深切的感受，引起共鳴。她成為了海外最受歡迎的暢銷女作家，死忠讀者深入各階層，被譽為海外華人半個世紀的幽默代言人。她的「幽默精彩語錄」深植人心。〈明天會更老〉一文被狂傳轉載上億條，近來更被加上畫面，製成投影片和視頻影片，在手機群組中廣為流傳。

玲瑤是西洋文學碩士，海外華文女作家協會第十屆會長，著有《明天會更老》、《美國孩子中國娘》、《女人的幽默》、《比佛利傳奇》、《幽默酷小子》、《生活麻辣燙》等五十六本書。

她在《世界日報》和《星島日報》長期寫專欄，影響深廣。她與《世界日報》淵源特別深厚。從1976年創刊開始，不但是老讀者、老訂戶，更是多年來文藝版的長青作家，從未間斷。研究這一代海外留學生歷史，她的作品是不可或缺的資料。

玲瑤也曾主持KTSF電視台《文化麻辣燙》節目，極受歡迎。並經常受邀在北美、南美、歐洲、東南亞及中國大陸巡迴演講，頻頻打破當地出席人數最多、笑聲最多的紀錄。

玲瑤是北加州 北一女校友會創會理事長，北美華文作家協會創會副會長。曾獲海外華文著述首獎、中國文藝協會文藝獎章、林語堂幽默散文獎，作品入選台灣高中文選，獲台灣教育部好書推薦。

玲瑤的「圈粉」行動從家中開始，我是她的第一個粉絲，也是最忠實的粉絲。此外，我也是她的第一個文友。文藝創作是她和我的共同興趣和嗜好，可說是一種「Bond」，將她和我緊緊地「綁」在一起。

玲瑤的讀者的「基本盤」基礎很龐大，主要因為從上世紀七○年代開始，美國華人社群裡，突然出現了一大群面貌秀麗、氣質典雅的美少女、美女、資深美女，引人注目，從校園到各行各業都有，很快地她們成為僑學各界活動的主流。

玲瑤每到一個城市演講，都是由當地的「首席資深美女」出面邀請，並且熱情招待。其他有頭有臉的美女們，也無一落於人後。

我的朋友們大半是理工男，由於「君子不重則不威」，他們平時都不苟言笑，但是他們的太座很多是玲瑤的死黨或粉絲。當這些理工男陪太座去聽玲瑤演講時，通常是在太太身旁正襟危坐。但當演講中出現幽默金句，理工男朋友們也忍俊不住地爆笑出來。這雖然有損其平日穩重形象，但證明了理工男也有感性知趣的一面。

曾有一位德高望重的長者來聽玲瑤演講，他的舊愛是位已故的知名旅美小說家，也是玲瑤的好友。那天長者聽演講聽到一半，突然大爆笑，失去平衡差點跌下椅子，還好旁邊的年輕人趕緊上前扶住他。

玲瑤的每篇作品都是生活中真實經歷的寫照，非但是她自己的經歷，也是大家共同有的經歷，讀者看了，常發出會心的微笑，或感到心有戚戚焉。例如〈美國孩子中國娘〉描寫出了海外華人家庭的處境。華人移民的第二代在兩種文化衝擊下，是左右逢源、相得益彰？還是進退兩難、啼笑皆非呢？如此環境下成長出來的「幽默酷小子」，英文和中文皆是他們的母語，他們會把兩種語言配合著使用。我家也有這樣的「幽默酷小子」，他或許遺傳到了媽媽玲瑤的幽默感，小時候的童言童語，給媽媽帶來了許多樂趣和靈感。例如他說「Be不Believe」的意思是「相不相信」；「高鞋」指的是「高跟鞋」，因為現在不只是鞋跟高，前面也高。

人在海外漂泊時，都不免心中曾有過疑惑和失落，玲瑤常對這些人生中的低潮導引出一些幽默豁達的觀點，令人頓感柳暗花明、豁然開朗。例如〈明天會更好〉是一首台灣群星的合唱曲，「明天會更好」是個美麗的願景，卻不一定會發生。而「明天會更老」卻是個顛撲不破的真理，它更是每個人最無奈，卻又必須面對的現實。有一年玲瑤便以「明天會更老」為題，在北加州台大校友會年會中發表演講，那場演講全場七百多人笑聲不斷。

玲瑤的美麗、智慧和善良的心，以及許多溫馨甜美的回憶，永遠留存在我心中，也永遠留存在家人、文友、讀者、聽眾和海外華人的心中。

我曾寫過兩句話送給她，一直掛在我們家的牆上：