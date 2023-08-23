五台山被譽為「清涼聖境」的佛教聖地。（何杰．圖片提供）

峰迴路轉的絕望

我們三人踏雪上山。走過山坳裡這第一個高高的積雪堆，前面一大段路，卻又沒有積雪了。只有到了山凹處才有見到雪堆，許是夜裡的狂風把坡上的雪全部吹下來，就堆積在路上，陽光照不到也不會融化。小的雪堆有十幾米長、一米多深，大的雪堆，綿延上百米。一腳踩下去，雪沒到大腿根，完全無法挪動腳步。遇到這種情況，就不能在公路上走，我們只能攀爬倒路旁的山坡上，繞過雪堆。兩手不停歇地替換著左手抓小樹枝荊棘叢，右手摳住石頭，側著低伏的身姿，貼著山坡，小心翼翼地繞過去，然後再折回到沒雪的公路上。

就這樣反反覆覆，從上午九點一直走到下午三點鐘才到山頂。行程中無數次陷入恐懼和絕望。

恐懼是寒冷帶來的。儘管出發時做了準備，我們的上衣穿得還比較厚實，但是褲子就比較單薄。根本無法擋住那樣強勁的寒風。加之一開始走得比較急，大量出汗，汗水把褲子、衣服領子都打濕了，和迎面吹來的雪，融化在一起，濕漉漉的，風一吹，冷得鑽心。好在經過一段時間後，不大出汗了，打濕的地方全部凍成硬邦邦的冰，像穿了一層鎧甲，風反而吹不進來，裡面感覺還暖和些。

絕望是峰迴路轉帶來的。因為是盤山公路，路圍著山盤旋往復。加之當年的路還沒有鋪柏油，是砂石路面，有些地段被壓壞了，尖銳的石頭凸起在路面上，走起來深一腳淺一腳的。當我們到達半山腰以上時，已經是上午十二點多，整整爬了快四個小時了，人已經疲憊不堪。每每看見前面的拐彎處，以為拐過彎就到山頂了，待到氣喘吁吁，腰酸腳軟地走到拐彎盡頭處，一看，道路又綿延伸向前方更高處另一個山頭，這一延伸，有的三、四里，有的四、五里。

就這樣一次次峰迴路轉，感覺這盤旋永無盡頭，累死也到不了山頂。一遍遍讓人從希望的峰頂，跌回到絕望的深谷。

越往上走，天空的藍色越來越純，越來越深、越來越暗。

迅猛的風從身邊呼嘯著吹過的時候。把地面上的積雪捲起來，變成白色的煙霧，在眼前旋轉而去。當那些夾帶著雪花和塵土的煙霧從身邊捲過的時候，我們三個人幾乎都出現幻覺了，感覺那些雪是五顏六色的。天上的雲也都被風吹得不成型，呈絲狀快速地飛向遠方。

快到山口時，我們三個人都又累又渴又餓，精疲力竭，而周圍的雪卻越來越厚，風越來越大，溫度越來越低。

但看到勝利在望，我們低著頭，咬住牙堅持著一步一步往前挪動。

下午三點多，終於達到山頂。這時候我們已經一刻不歇息地走了整整六個半小時。從海拔一千多米的砂河鎮，向上垂直攀升了二千多米。做一個簡單的測算，如果山下的溫度是零下十度，山頂的溫度至少下降十二度，應該在零下二十二度左右，屬於極端寒冷了。

有福的拜佛人

終於到達東台的山口。

站在山口回望，蔚藍的天空下，蒼茫的太行群山在我們腳下巍峨起伏。山腳平壩的河流早已結冰，看上去是一條條暗藍色的帶子飄在大地上，正對陽光處，閃出明亮的反光。村莊和房舍，稀稀疏疏地散落在遼闊的黃土大地上，小得不真實。四面除了風聲，萬物彷彿都處在沉睡中。

已經累得喘不過氣來的陶先生，一頭躺倒在厚厚的雪地上，對我們半開玩笑半正經地說，我不走了，就讓我死在這裡吧。死在朝佛的路上，風景又這麼好，值了。然後還假裝跟我們交代後事，什麼財物要給他捎回到台灣，交給他媽媽；什麼書信留給他的好友……說得跟真的似地。我和崇輝一邊覺得好笑，又有些瘮得慌。

我憑著自己在西藏的經驗，知道經過長途跋涉後，人在這樣高海拔上，是不能躺下休息太久的，躺下就容易因疲倦而睡過去，睡過去，很快身體失溫，加之氧氣不足，一會兒就能死過去。

所以我們趕緊把他架起來，開著玩笑說，你怕是還沒有修那麼好的福分，可以死在求佛的路上，趕緊走吧。

越過山口就能遠遠地看見山坳裡的台懷鎮了，沿著一條依山開鑿的平緩下坡公路直抵鎮子。目測大概還有十多公里。終點就是中國四大佛教名山之首——五台山的中心，傳說中文殊菩薩的道場所在。從漢代開山，二千多年來，佛教文化經此傳遍華北，鎮上及四面山中，坐落著上百座恢弘的寺院。更保留有唐代建築遺存——佛光寺，當年梁思成、林徽因夫婦帶領中國營造學社同仁曾專門來這裡測繪考察，考證出這座偉大的建築遺存，是中國境內保存下來的年代最久遠最完整的木結構建築。

二千多年來，各種宗派的佛教，在此和平相處，從禪宗到淨土宗，到藏傳佛教均有分布。歷史上無數英雄好漢、高僧文人在這座名山留下傳說，從元好問到虛雲禪師，從順治皇帝到民國的閻錫山，從楊五郎到魯智深 ……

我們重新打起精神，沿著平緩的下坡公路，向台懷鎮奔去。拐下山口，發現前面路旁的雪地上高高飄揚著一朵紅色瓔珞，走近一看，原來是插在雪地上的一把寶劍上的穗子。寶劍旁邊的雪堆裡埋著一個已經凍死的老者，他的全身，除了發烏的額頭和鼻尖露在外面，其餘都被雪掩埋著。他身體旁邊用一塊大石頭壓著一個工作證，是某個工廠的退休 職工。應該是老人臨死前為尋找他的人留下的線索。

看樣子老人也是來朝佛的，走在這裡遭遇風雪。是因為沒有經驗，疲憊了坐在地上休息，然後睡過去，迅速失溫而死？還是突發疾病而死？不得而知。

我們站在他的身旁，默默地念誦了數遍南無阿彌陀佛，算是替他往生助念。然後，我們撿起他的工作證，繼續往山下走。

下山的路，平緩舒坦，雖然輕鬆些，但是因為前面走得太急，腿腳痠軟，腳底下還打出了泡，稍事休息後，就更痛了。但好在路旁風景如畫，蒼松翠柏不絕，彷彿走在一幅宋人的古畫中。我們三人扶杖一瘸一拐，終於在天色將暗的時候，到達台懷鎮。

台懷鎮的民警

冬天是五台山的旅遊淡季，很多賓館都關門了，不對外營業。遊客也非常稀少零落。路旁正好有一家有熱炕的農家旅館，我們就住下來。主人家給我們做了一頓豐盛的晚餐。莜麵栲栳栳、油潑刀削麵、羊肉湯、烤羊肉串。本來朝佛不該飲酒，為了犒勞自己，我們又叫了一瓶竹葉青。

陶先生一臉虔誠地說，不能喝酒啊！菩薩會怪罪的！

我們開玩笑說，魯智深當年在此出家，也喝了不少酒，但後來《水滸傳》裡一百零八個殺人越貨的好漢，就他得了善終。菩薩不會因為喝酒怪罪咱們的！

向著溫暖的爐火，吃著美味的晚餐，飲著酒，從餐廳的窗子向外面望去，群山逶迤，褪盡綠色的森林，一片褐色，蒼涼肅穆。遠處山頂上有一尖雪峰，在月光下銀光燦燦。那一頓晚餐的氣息和味道，時隔三十年，我還能回味到。

晚上燙完腳，向房東 要了針和酒精，挑了腳上的水泡。睡在溫暖的炕上，身體一倒下就沉沉降落夢鄉，一覺醒來，已經是第二天早上十點多。

向房東講述了在山上遇到死去老人的事情，房東建議我們報告給當地的派出所。

見到民警後，我們把老人的工作證交給他，並講述了現場情況。民警做了一下簡單的記錄，將那個工作證鎖進一個小箱子。轉身毫不經意地對我們說，每年都會死幾個的，正常。

啊！陶先生聽得張大了嘴巴。遲疑地說，你們不派人上去把他的遺體拉下來嗎？

員警說，這麼大雪天，誰上去拉？到春天再說吧。

我說，那到春天不就腐爛了嗎？

員警說爛不了，冬天很冷。當然也要看他的福分，前世修得好，螞蟻蚊蟲老鷹就不吃他，如果吃了的話，那我們也沒辦法，只能通知他的家人了。

阿彌陀佛！陶先生趕緊雙手合十，口中念念有詞。典型的一副到了廟裡就說和尚話的樣子。

我們聽完，心裡五味雜陳。員警看我們一臉狐疑，擔心我們懷疑他偷懶不作為，也說了一句和陶先生在山頂說過的類似的話：你不覺得這是他幾世修來的福分嗎？人在哪裡都可以死，能夠死在拜佛的路上，多有福氣！

我和崇輝相視一笑，心裡說，真的嗎？

從派出所出來。我們舉目四望，燦爛的陽光灑滿小鎮，四面群山靜寂無聲，遠近到處可見紅牆黛瓦的寺院，偶爾有身著僧衣的和尚從街上匆匆行過，零星的三五遊客往廟裡走去……

作為五台山標誌的白塔，靜靜佇立在前面。

佛光普照的台懷鎮一派靜穆、祥和。

想起我們昨日的一路風雪，彷彿夢寐。