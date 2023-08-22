東台山頂的風冷得刺骨，作者何杰（左）把毛衣裹在頭上擋風。右為同行友人崇輝。（何杰．圖片提供）

那年去五台山，是臨時起的意。

當年我還在北大上學，同時在一家台灣文化公司駐北京 的分公司兼職打工。周末，公司老闆陶先生突然通過傳呼機問我，周末有什麼安排沒有？我說沒有。他說我們去五台山拜拜佛怎麼樣？

我覺得拜佛不錯，是個好主意。他在大陸開拓事業，一直不太順利，他常覺得自己可能是什麼地方做錯了。

不過，北京有雍和宮，有潭柘寺，都適合拜佛，何必到五台山？我說。

他說，五台山是文殊菩薩的道場，我們做文化公司，自然應該是去拜拜文殊菩薩了。

出發前夕寒流來襲

考慮到周一還要回學校上課，我建議說，如果要去，乾脆周五就走。

可是，天氣預報說，當天晚上北京要大降溫。大降溫是什麼概念？那就是寒流來了。從西伯利亞襲來的寒流，帶來刺骨的北風，將在一夜之間嘯叫著狂捲整個北京城。北京將一夜入冬，人們將穿上最厚的棉衣，把自己裹起來，直到明年春風吹來。

五台山天氣會怎麼樣呢？說實話，我不清楚。我此前沒有到過五台山。只知道那兒在夏季被稱為清涼境界。即便是暑熱時節，也比北京溫度低十多度。到了冬天，肯定暖和不了。

考慮到這點，我提醒老闆，你從台灣來，沒有領教過大陸的寒冷，還是先到附近的商場買件厚點的衣服穿上，再出發吧。

陶先生買了厚厚的羽絨服。我穿上棉襖和毛衣。當天正逢好友崇輝來北大玩，聽說我們要去五台山，就說一起去吧！

我們三人就直奔北京火車站。

被地圖騙了

但一出門我們就鬧了個烏龍。我們按照地圖上標示的五台山站買了火車票，坐了十多個鐘頭，第二天凌晨到達五台山站。

下車的時候，天色未曙，四面一片黑暗。一下車聽見的，就是北風嗚嗚地從身邊刮過，冷風和砂石打在臉上，異常淒厲。車裡、車外的溫度，至少相差三十度。我們縮著脖子，收緊身子，哆哆嗦嗦地走過燈光昏暗的月台，在出口處四下尋望找車子。猛然一陣刺骨寒風刮過，像一陣亂棍劈頭蓋臉地打下來，我們凍得牙齒打顫，倒抽寒氣。於是趕緊找暖和地方躲。看到有人往旁邊的候車室裡去，我們也湊過去，進到屋裡才稍感暖和些。

候車室一個角落裡，有兩個年過半百的值班人員裹著藍色大棉襖，坐在一個火爐前，爐火紅彤彤的。火爐上放著一只大水壺，壺裡煮著開水，壺蓋被沸水噗噗噗地往上頂，白色的水蒸氣向空中瀰漫，人一下子就覺得暖和起來。

他們見我們一臉茫然，問我們從哪兒來，到哪兒去。

我們說，從北京來的，要到五台山去拜佛。

那人說，大冬天的，來拜什麼佛啊？拜佛也不該在這兒下車啊？

我說，這兒不是五台山嗎？

他說，只是火車站叫這個名字而已，這兒根本不是五台山。五台山在五台縣的台懷鎮，咱這兒是繁峙縣的砂河鎮，跟五台都不是一個縣。五台山，離這兒還有一百多里地呢。還要翻過海拔三千多米的東台。遠著呢！

這是咋回事？

這兩年準備搞旅遊開發，剛改的名字。他告訴我們。

還有這種事？我們頓時都懵了。那是九○年代初，大陸還沒有互聯網這一說，不像現在，打開個應用軟體一搜，各種旅行攻略齊全，絕不會犯這昏。當年只有靠印刷的紙質地圖找旅行路線。按圖索驥的結果就是個烏龍。

那——，這還能到五台山嗎？崇輝湊上前去，給老師傅敬菸，套近乎。

老師傅回答，有公路，可以通過去，夏季天天有人開車去五台山。只是這天氣——，這不前兩天剛剛下過大雪嗎，又降了溫。能否過得去？說不來。

老師傅給我們找來兩條凳子，讓我們坐在火爐邊烤火等天亮。

我們東拉西扯、南山北往地說了足足有一個多小時的閒話，天漸漸亮開了。透過候車室的玻璃窗，向外看去，遠處，對面高山上積著厚厚的白雪。冬天北方早晨的第一縷陽光投在雪山上，雪山現出一抹絢麗的玫瑰金色，美極了。

景色雖好，我們的心卻涼透。

可是來都來了，三個大男人不能說一調頭又垂頭喪氣地打道回府吧。

我們決定先到附近的鎮上去瞧瞧。打了輛沒牌照的計程車，車子把我們拉到鎮上一家小飯館。飯館老闆也才剛起床，正在門口蹲著刷牙，見我們仨傻乎乎的樣子，知道我們要去五台山拜佛，就趕緊招呼我們進屋裡坐，說外面太冷了。

坐下，給我們上了滾燙的茶水。老闆捅開灶膛裡的火，給我們做吃的。

老闆一邊做飯一邊問話，不無責備地對我們說，你們怎麼走這兒來了？你應該走西邊五台縣那邊！那邊進山，道路平緩，好走，進出的車子也多。這邊是東台，要翻三千多米的東台雪山，車也少人也少，這季節沒人走這條路。

我們三人聽罷，心裡暗暗叫苦。

不大一會兒，我們點的小炒黃牛肉、木須肉、攤雞蛋 和炒麵片就上來了，還要了一盆熱氣騰騰的疙瘩湯。為了禦寒，我們又叫了一瓶五十二度的汾酒，吃喝起來。心想，管他的，先吃飽暖和起來再說。

邊吃邊和飯館老闆聊天。我還是不死心地問他，是完全去不了？還是有可能？

老闆說，去是能去，怕是很難啊。一百二十多里呢！全是山路，開車也要開三個多小時。前些天沒下雪，開車進去問題不大，這兩天就不知道路上雪有多深了。

老闆看我們還是執意想去，就說，我給你們叫台車過來問問吧。

一坐上車就後悔了

吃完飯，車子過來了。

問司機師傅，能進山不？

他說，不好說，看運氣，先前我也經常送客人，但最近大半個月沒進山了。看他有經驗，我們決定就雇他的車。一來一回的價錢是三百五十元。單程也是這個價。只要車子能進去，就一定把我們送到。說實話，三百五十不便宜，那是九○年代初，三百五十元人民幣，最少相當於現在七千塊錢。

師傅點了錢，塞進棉衣口袋裡。隨後又說，能不能進到山裡拜到佛，全看你們運氣了，我能拉你們多遠，拉你們多遠。車子走不了了，到哪兒就算哪兒，你們同意不？

我們三人互相張望著，不知如何作答，那還能怎麼樣？錢都付了，那就冒險一試。

出發唄！

說實話，一坐上車我們就開始後悔了。他這車是一個手扶式拖拉機頭做動力的篷車。車斗四面透風不說，一發動起來，塔塔塔的聲音震天動地，柴油發動機帶了個彎管小煙囪，滾滾黑煙直往外冒。車子一開起來，刺骨寒風呼呼地往裡灌，和坐在冰天雪地裡沒差別。不一會兒，渾身就凍得冰涼，腿腳發木。

我和崇輝都是內地人，也在鄉下待過，這算不得太苦。台灣來的陶先生，自幼在家境較好的環境裡長大，台灣從沒有這樣寒冷的天氣，哪裡見過這陣勢。先是覺得新奇，然後是害怕，再過一陣子就陷入絕望，牢牢抓著我和崇輝的手，一臉驚駭，像個挨了爆揍的委屈孩子。

車子載著我們，顛顛簸簸地往山裡開。走出去不到十公里，就看見路旁雪積得越來越厚。往前又走了幾公里，車子突然停了，司機跳下來，掀開車棚，對我們說，你們下來看看。

我們費勁地挪開凍得快發僵的身體，磨磨蹭蹭跳下來，一看，前面的道路已經全被雪掩埋了，車子的前輪已經完全埋在雪裡，根本拱不走了。前面幾十米遠，路中間厚厚的雪堆裡，還埋了一台麵包車和一台小轎車，只露個車頂車頭，大半截埋在雪裡頭，人早已不知去向。

師傅說，瞧，他們的車都走不了，我這車更不行。你們看，是坐我的車原路返回，還是下車你們自己進山？

我們哪兒知道啊？三個人面面相覷，在這雪茫茫的荒郊野外，叫天叫地都不管用，還得自己拿主意想辦法。

我問他，從這兒到五台山還有多遠啊？

這個腦子不走心的師傅，隨口說了一句，沒多遠，大概幾十公里吧。翻過這個山就到了。看他說得輕描淡寫地，我心想，走進去似乎也沒多大了不起。

你是說，順著這公路，翻過山頭，就可以到五台山嗎？我問。

是啊！順著公路走就能到。司機師傅很肯定。

此刻陶先生已經心生退意。崇輝問我，還去嗎？

當年我也是年輕氣盛，小時候在老家，走路去縣城，一百多里路，也是輕鬆就走到了，加之此前在西藏待過，四、五千米的邊境雪山路，也走過的，就想，這是內地，百八十里路，能有多大個事！走！不怕。

他們二人聽我這麼有信心，就定下來，走路去！

當年我們三人，我二十七歲，崇輝二十九歲，陶先生估計三十歲多一點。都是身強體壯的年齡，仗著早上幾盤牛肉和豬肉炒菜，還有那一斤白酒剛裝進肚子裡，一半是有恃無恐，一半是酒壯慫人膽。還有點武松吃了十八碗酒後打虎上山時的盤算，怕就此回去，讓人笑話啊。

心想，不就是翻過這座山嗎？

就要開拔了，陶先生還不放心，又折回去拉住司機問：山上有豺狼虎豹沒有？

師傅瞇著小眼睛回答說，有狼，有金錢豹，不過這雪天，牠們也怕人嘞。

我和崇輝哈哈大笑。就便有狼，牠也怕棒啊，回頭撅兩根樹棒拿在手上，還怕他什麼狼！

當然，我們做出這個決定，還有另外一個原因。就是我們剛才坐在敞篷車上，刺骨寒風早已把我們身上吹得冰涼，腿腳發冷發硬了。如果不下來走一走，估計一會兒就會凍僵凍傷。我們站在地上說話，都還一直在跺著腳呢！