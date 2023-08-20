我出生時適逢烽火亂世，童年時從沒有過睡前聽床邊故事或夏夜月下聽父母講故事的場景。但記憶中儲藏了無數從父母兄長口中聽到的隻言片語的零星故事。他們並沒有刻意講故事，所以不像說書一樣，有起承轉合。但我卻難以忘懷，這些故事一錘定音地影響了我一生的言行舉止。

兒時家境清寒，父親在餐桌上時常發牢騷，對我們這些孩子來說，很多都聽不懂，他等於是自說自話。有時父親心情好，也會轉換氣氛，講一些他孩提時在家鄉的故事。

父親的家鄉村口有一尊石佛，大大的肚腩露出肚臍，如有村民沒飯吃，只要拿了小麻袋或飯缽放在肚臍下，跪在佛前祈求就有白米慢慢流出。一次，一個貪心的無賴半夜把佛像肚臍鑿大，希望會流出更多的米，結果從此肚臍再也沒米流出來，害了整個村。父親在家鄉時，祖父的家業豐厚，田園一望無際。後來父親因戰火逃到越南 ，從此顛沛流離、鬱鬱不得志，甚至三餐不繼。父親講的故事是否反映其內心的渴望，不得而知。我當年年紀小，不明白其中深奧寓意，但「誠實莫貪」從此根深柢固在我的腦海裡。

母親生長在女性毫無地位的年代，外曾祖父卻讓她上私塾。母親見班上同學都是男生，上了幾天學就忸怩不肯去，外曾祖父只得同意她輟學。母親為此悔恨一生，也對我們的學業嚴加督促，來彌補自己兒時的錯誤決定。養尊處優的母親來到越南，結了婚後開啟艱苦的生活，家中孩子也得分擔工作。我們一邊工作，母親一邊講她家鄉的故事。她說一年飢荒，鄰居一對母子，母親守寡，兒子是個苦力、靠挑擔謀生。一天孩子回家對他母親說：「娘，我今天賺到這一個番薯，只夠一人吃，您肚子餓，吃了它吧。」他母親回答：「我吃了，你明天沒氣力工作，怎麼辦？」母親每次講到這故事，總是兩眼通紅。我不知她是在灌輸「母慈子孝」的觀念，還是要我們雖窮也要「發奮讀書」才能成為人上人？

我童年時除了讀書就是在家工作，沒有空餘的時間娛樂，因此每晚養成回味、思索白天聽到故事的習慣。小學我就讀規模宏大的「福德學校」，五年級時參加校際作文比賽，題目是「故事一則」。就讀福德學校的學生，家境好的比比皆是，他們不乏課外讀物，讀過和能記得的故事肯定比我多。我講了一個極其簡單的故事，卻從全校幾百個學生中脫穎奪冠，現在想起，大概是因為我是唯一在故事末端加上感想的人。我初中一年級就模仿大哥投稿各家華文報社，畢竟學識有限，稿件不時被退，大哥見到我沮喪的樣子，講了一個啟發我的故事：「有一個作家，他的作品常被退稿。他認為編輯歧視 偏頗，於是把原稿紙的某兩頁用漿糊黏了。退稿時見到它們原封不動，他生氣地質問編輯為何沒認真地閱讀他的稿件？編輯簡單地回答：『一個蛋臭了需要吃整顆才知道嗎？』」我想大哥是想用這個故事來點醒我。

我意識到故事對人的心理有無比的影響力。當了教師後，我儘量用故事這利器來幫我解決問題。一次，一個學生為著某件事在家衝撞父母親，全家束手無策，家長找到我，希望我能幫忙糾正這學生的衝動牛脾氣。我把學生找來，並沒有批評他，只講給他聽成吉思汗殺死三番四次撞掉他杯子的獵鷹故事，他終於明白在倉促和暴躁的心情下做任何事都是不明智的。（寄自加州 ）