乘著小船出海，體會乘風破浪的感覺。（水仙．圖片提供）

炎炎七月，夏花絢爛。我們開著房車，後面拖條小船，從西雅圖出發向Neal Bay宿營地而去。那裡地處華盛頓州 西北，是美國最西北角。

陽光下的庫色小鎮鬱鬱蔥蔥，山坡上停滿了各式各樣的房車，船碼頭熙熙攘攘。灣對岸的加拿大維多利亞島薄霧繚繞、秀色可餐，近在咫尺，垂手可得。海岸線附近時有遊輪、貨輪駛過。

房車駐地附近有三五成群的粗獷男人，大都鬍子拉渣、皮膚曬得通紅、神情鬆弛，百無聊賴。他們穿著短褲、牛仔褲或工裝褲，上身套一件大而髒的T恤或套頭衫。這裡還住著季節性的暫住居民，人稱候鳥群，哪裡暖和去哪裡，他們大部分是開著房車到處遊住的退休 人員。這會兒男人們也許去出海或看海，女人待在車裡忙碌午飯，院子裡有幾個半大小子嬉鬧追逐。

宿營地辦公室門外的長條桌，坐著兩位上了年紀的大爺，無一例外地不修邊幅。兩人滿面紅光，手裡都握著一瓶德國黑啤酒在陽光下此起彼伏地喝著。斜陽照著半條木桌，老人面朝大海沉默不語，目光渾濁卻執著地眺望著大海。身後的木牆上斜掛著一杆碩大漁網及一副木刻魚雕。整個畫面猶如美國西部片的一幕，有種復古的原始美。

水邊兒蹲著個小木屋，門虛掩著，上半截沒有門板，作為窗口，旁邊兒還掛著一塊用藍色油漆刷寫的「hut cut」（切割魚小屋）的牌子。屋裡有一對老夫婦一高一低正汗流浹背地替人分割大魚，他手持利刃在大魚身上劃割，新鮮無刺的魚肉被她用機器整齊地封進真空塑膠袋裡，寫上姓名放入冰櫃。他又不時將剃下來的魚骨連帶一串兒內臟順手丟到窗外的水中，引來一大群海鷗飛來飛去地搶食，呱呱的叫聲響徹雲霄。

我抬腿邁上宿營地辦公室外的木頭台階，階面被磨得發亮，上面沾了一層薄薄的泥土。見我走來，有位壯漢從屋裡替我拉開沉重的玻璃門，滿臉堆笑地用英文拉著長音說：「請進女士，我幫你拉門。」

屋裡站著一群胖瘦高矮不一的男人，他們一邊喝啤酒一邊交流著各種資訊，例如魚線號碼、打魚區域、鉛錘兒大小……。我的耳邊充滿了你一句我一句音訊不一的英文旋律，這個既當辦公室又做小商店的屋子幾乎達到飽和狀態。打眼一望，那些簡易貨架上擺的都是些與釣魚 、野營有關的貨物。

我們幾乎年年報到，與宿營地老闆一家算是熟人。前台有位看上去十八、九歲的陌生白人姑娘正忙得一塌糊塗，她一頭秀髮瀑布般垂在那張秀美的小臉兩旁，纖細的手指在電腦鍵盤上飛快地打著字。一問，她竟是老老闆的孫女。她說祖母這會兒正在墨西哥度假勝地享受陽光呢。我說：「你祖母性格開朗、愛講話。」姑娘抬頭笑笑回答：「奧耶，她可是個話簍子。」我又問：「你叔叔Peter怎麼不見人？」她說，老家愛德華州農場還有五百頭牛要他管理，剩下她和父親兩人在此照顧生意，還是忙不過來。姑娘見我們是老顧客，便選了個方便出海的泊船位給我們。

我站在台階上眺望遠方，水邊各種各樣的漁船沿著細長碼頭兩邊整齊地排列開來，在陽光下熠熠發光。我們的船只有十七英尺，自慚形穢地夾在大船之間，雖然它也有名牌發動機，也能馳騁大海，可與周圍的大船相比，確實相形見絀。小船跑不到深海域，經不起大風大浪，也就釣不到大魚。生長在中國西安的我們，從小連海都沒有見過，如今有條船已經心滿意足，根本不在意船的大小，是船就行。在西雅圖這個海濱城市生活，若不玩船定會遺憾終生。

那些大船並不便宜，湊前一聊才知，船主大部分是小業主或退休的工程師，都是些handyman（動手能力強的人）。

我們泊好船，停了車，忙著搭棚子，又把車上的東西往木條桌上擺。只見一位留著串臉鬍、微胖、禿頂、長著一張圓潤溫柔的紅臉男人開著營地小車停到我們旁邊，車上還拉滿了飲料。他笑呵呵地與我們打招呼，說自己叫凱瑞，營地就設在前面不遠的角落，並邀請大家中午到他的營地裡參觀與燒烤，熱鬧熱鬧。我們客氣了幾句，答應一定赴約。

中午剛過，男生們都迫不及待地出海了，我們幾個女生閒來無事，就遛達到凱瑞的營地。那是靠海角岩石之間的一片空地，中間設有一座石頭壘成的篝火爐，營地三面搭起臨時木頭架子，上面掛滿了小彩旗，旁邊一排長桌上擺著各種飲料、食物及剛烤好的牛排，爐裡正竄著火苗兒發出吱吱作響的烤肉冒油聲，香味撲鼻。見我們走近，有位頭上插了一根五彩羽毛、身著寬鬆花色長裙、裝扮成印地安人的女子走出來，自我介紹說名叫麗薩，是公司秘書兼會計，也是場地的布置人。她熱烈歡迎各位前來捧場，並熱情招呼大家共進午餐。我們也禮貌地獻上中國炒飯。

這時有一群男人嘻嘻哈哈地提著魚竿、漁網，抬著一條很大的銀灰色魚向這邊走來，他們興奮地讓我們欣賞剛收穫的成果。我們呼啦地圍了過去，只見一條足有二十五磅重的花紋林卡魚正靜靜地躺在那裡，瞪著一雙綠眼望著我們。死魚的眼睛渾濁地半睜著，沒有了活力。其中有個壯漢伸出雙手抓住魚鰓兩側把魚呼啦一下提了上來，讓同伴給照張合影，歡呼雀躍不止。我也想合影但沒好意思說。

這群人是來自附近一家水泥公司的員工，大鬍子老闆為感謝員工們一年來的辛勞，免費將職工及家屬集聚到這裡放假宿營一周，又吃又玩。我們舉杯祝賀，並祝願他們來年生意興隆。

因釣魚水準、船隻規格有限，我們的收穫與這裡的垂釣者相比就是小巫見大巫。從一開始學甩竿兒，去pink lake釣鱒魚，再到哥倫比亞河釣鰣魚，直至來太平洋海灣出海。從湖邊走向大海，我們猶如孩童學步，每進步一次都興奮不已。

小船大部分時間都徘徊在海灣裡，經不得大風大浪，不涉深水，眼看人家釣回成批的三文魚、比目魚，我們也不甘心，幾位男生偶爾也開著小船在風平浪靜的時候闖到大海裡僥倖地繞一圈，還跨境到了加拿大海域，釣回如數三文魚、石斑魚及鯿魚，就立刻欣喜若狂。男人的志向比海深、比天高。也許人生不分勝負，貴在參與嘍。

有一年出海，還偶遇一對鯊魚在海岸線徘徊，就像兩座移動的小山，我們觀察了一會兒覺得危險，便匆忙開足馬力飛奔逃離了。日後每次談到此事都有些後怕，可還是會興奮幾日，畢竟那是我們第一次離鯊魚那麼近。

首次出海的情景仍然歷歷在目。那日，一望無盡的蔚藍太平洋猶如藍寶石般在陽光下閃爍，海水不時泛起層層漣漪，捲起波花；海鷗拍打著翅膀從頭頂掠過，然後漸漸消失在天際邊兒；海燕在石礁上駐足癡望，彷彿讚嘆著大海的神奇與美麗。

從海灣我們漸漸駛入大海邊緣，隨著襲面而來的波浪，小船像一條歡快的魚兒在陽光照耀的大海裡上下起舞。我激動地站立船頭，張開雙臂，讓脖子上的紗巾隨風飄蕩，海風拂面。

有水艇飛空掠海地破浪航行，鐵甲艇頭，刺破碧波，分開一條水路奮勇前進。被激起的層層海濤，帶著銀白的浪花掠過船舷，然後在船尾匯合洶湧的波濤，留下一條閃光的水帶，水帶擴大到遠處海面上，泛起閃閃波光。

還沒興奮多久，因海浪太大我突然感到一陣眩暈，緊接著又聞到一股海腥味兒，剛才那種清爽的心情立刻風吹雲散。暈船是一種很難受的體驗，頭一陣眩暈，我站都站不住，眼前所有的美好一瞬間被眩暈抹去。為了不影響集體行動，我不得不躺在船頭，用帽子遮蓋住頭部，在陽光下儘量讓自己進入夢鄉。此時吃暈船藥已經來不及了，我在昏睡中隱約聽到男人們歡呼雀躍有魚上鉤了。自那日起，我就不經常出海，只守在岸邊看海。

每天早上十點左右，待第一批早釣漁人回歸，我便守在岸邊靜觀人家洗魚，石斑魚、三文魚、大馬哈魚、比目魚應有盡有。我只要說幾句客套話，請求人家將魚頭魚骨丟到我的小桶裡。漁夫們都很樂意，都會客氣地說：「很高興與你們分享大海。」

說得多好呀，分享大海。

有一年碰巧趕上比目魚季，我又圍觀洗魚，有一對挪威裔父子釣上來一條四十磅重的比目魚，合力抬上洗魚台。美麗的大魚平躺在案上銀光閃爍，那精幹俐落的年輕父親左右對著魚拍完照，從刀鞘裡瀟灑地抽出鋒利的刀子，庖丁解牛般熟練自如地分割起魚來。只見魚鱗翻飛，斜切頸部並一手壓住頭骨，另一手持利刀沿著主骨一瀉千里，頓時，骨肉分離，魚肉翻開如白玉，五臟瀉流如盤沙。兒子持水管不停地沖洗著案上的鮮血。那一大串兒五顏六色的內臟順著水槽光滑地溜到桌下的海水裡，惹得一群海鷗蜂擁而來，搶叼一口美食，拍打著翅膀飛來飛去。

一聊才知，那兒子只有十二歲，這是第一次隨父出海。我表揚小傢伙能幹、勇敢，有眼力勁兒，是個男子漢。孩子面帶羞澀地說起與父親釣比目魚的驚險過程，彷彿他們經歷了一場戰鬥。這次光切下來的魚頭都有五磅多重，送給了我。當魚頭被扔進桶裡時，我彷彿聽到了大魚的一聲長長嘆息。回家後我們用電鋸鋸魚頭，一分為四而烹之。老美永遠體會不到魚頭湯的滋味兒。