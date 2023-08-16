荷花田。（喬葉．圖片提供）

某年因為某種機緣，我曾在豫南一個村子斷斷續續待過一段時日，從初春直到深秋。村分好幾個自然片，順著某條山道進去就有人家，幾乎家家門前都有荷塘。我素來喜歡荷花——國人沒有幾個不喜歡荷花的——因此得已和荷花暢快相伴了一段時日，略略知曉了一些荷花常識。

第一枚荷葉露出來那天，我記得真真兒的，是4月7號，農曆三月初一。三月第一天，見了這第一葉。若不是有閒心的人去著意，偌大一片水面，誰能看見它呢？荷葉的量詞該用片的吧，可是剛出水的新荷還是得用枚，它粗粗地捲著，像是個不規則的「一」字，在靠近岸邊的地方。那裡幾乎沒有水，只有淤泥，這枝小小的「一」簡直就像貼附在淤泥上。如初生的嬰兒，趴在老祖母破敗的懷抱裡。第二天，我路過的時候，它稍微長高了一些，離淤泥遠了一些，葉面有了一點兒舒展。迎著光看它的夜色，有著一抹淡淡的赭紅。在它的不遠處，有幾隻小青蛙在水裡游著，偶爾停在水下的枯枝上。

一周之後，越來越多的新荷葉露了出來。淺黃的，深黃的，土黃的，淺綠的，深綠的，朱紅的，玫紅的，只有親眼看著，才會知道荷葉在成為亭亭如蓋的大荷葉之前，會有這麼多斑斕的顏色，有的顏色甚至彙集在同一片荷葉上，又紅又綠地間雜過渡著。還有樣子。當它們的「一」舒展開來，可絕不是你想像的是一片圓。它們絕大多數都不圓，有的扁著身子，有的裂著口，有的從中間凹進去，像一隻蝴蝶。這就是荷葉們的童年。而對於童年的不同狀態，這裡的人們還有不同的叫法，初級階段叫「荷錢」，再大些以後，柄軟尚不能自立的階段，叫「浮葉」；葉柄高且粗硬，挺出水面立於空中的葉，叫做「立葉」。

這地方的人把荷塘叫做荷花田。村裡荷花田雖多，各家種的荷花卻也有異。最好看的叫花蓮，因這村是頗有名氣的「美麗鄉村」，往來遊客絡繹不絕，夏日裡更是旺季，多為看荷而來。而居住於核心地段的村民種的就多是花蓮，開的花既大且紅，即「映日荷花別樣紅」的那種紅。聽我誇這花好看，村民們笑道，這種蓮有花無果，就是叫看的嘛。

那她下面就沒有藕了麼？

有。可不大。

多大？

大拇指頭粗細吧。

就想起桃花來。純觀賞類的桃樹如碧桃，結的果子就不行。我老家山上的漆桃花，結的桃子也不行。能結桃子的花，開得就沒有那麼豔。不過，漆桃花的果子雖不能吃，可桃核兩端有小孔，是可以串珠子的。萬物有用。

也有種籽蓮的，開的粉花，嬌嫩可愛。顧名思義，採蓮蓬吃蓮子靠的就是她。我這才知道，所謂的採蓮，原來採的都是籽蓮啊。在以前的想當然裡，以為這採完蓮籽的荷花還能結藕呢，看來不行。雖是萬物有用，卻也不能貪用。

不止一次地，我看見村民們穿著高筒靴在荷塘裡採蓮蓬。

你們怎麼不划船採呢？有一次，我搭話。他家的荷花田特別圓，像一塊碧玉。

咱們這田小，荷花密，水也淺，淤泥深，不能行船。

就想起古人那句詩來：「深處種菱淺種稻，不深不淺種荷花。」

這麼採，累嗎？

你來試試？他就笑。這淤泥可吃腳呢。一旦下了腳，往外拔一點都費力氣，想摔倒都難，像被釘住了一樣。

他們不說吸腳，卻說吃腳。我暗自讚嘆。

這麼熱的天，你該戴個帽子的。

算了吧，到處都是枝葉，抬頭低頭都是磕碰，蓮蓬也脆，一不小心就掉到水裡了，你還得彎腰去撿，不夠麻煩的。他長嘆一聲，吃點兒啥容易？——你沒打傘，這倒是能當個傘。他突然折了一柄大大的荷葉遞過來。

那天我便舉著荷葉回去了。荷葉是能擋出陰涼的，可也只有在岸上的時候。

偏遠地段的村民們種的就多是藕蓮，開著樣貌平平的白花，吃蓮藕靠的就是這些花。他們說，咱們農民，得過實在日子，不能圖著引人來就種那些能看不能吃的，還是這保險 一些。有人看花，也有花叫他們看。沒有人來看花，咱們還能挖藕。兩塊錢一斤，這也能成個幾千塊。

那天，在村小閒坐，偶然聽到孩子們和老師的對話。因有高年級的孩子較真兒說，說種荷花的地方是池塘，叫田就不對。老師就問，田和池塘有啥不同？那孩子馬上報了答案：田裡是土，土裡種莊稼，莊稼是植物，不會動。池塘裡是水，水是養魚的，魚是動物，會動，所以池塘不能是田。

說得很好。那麼，重點來了：池塘上面是水，下面是啥？

是土。

對，荷花是會動呢，還不是不會動？

不會動。

荷花有沒有果實呢？

有。就是藕——

所以我們會說，在塘裡種點兒荷花吧，不會說在塘裡種魚吧。對不對？

對。

所以呢，荷花就是水裡的莊稼。種荷花的池塘就可以叫做荷花田，對不對？

嗯懂了。

……

深秋時節，種藕蓮的人家便開始陸陸續續挖蓮藕了。——藕蓮，蓮藕，多麼有趣的兩個字，位置的變化意味著一花一果兩個主語。藕蓮結蓮藕，蓮藕開藕蓮。它們是至親。

這裡的蓮藕有兩種，一種七孔，一種九孔。七孔藕澱粉含量高，水分少，適宜做湯，煲出來的口感糯糯的，很溫柔。九孔藕水分含量高，汁液充沛，口感脆嫩，適宜涼拌或清炒。

我散步時，便停在塘邊看他們挖藕。有一次，又走到了碧玉荷塘那裡，塘主也正在挖藕。我問他種的是幾孔的，他說是九孔的。

那你這藕心眼兒多。我開玩笑。

呵呵，心眼兒多也漏氣呀。他很接得住。

你們這塘，是不是像地一樣，也得翻一翻？

一般兩年一翻塘。

怎麼翻？從底下翻到上頭，統統翻一遍？

才不是哩。這就是你們坐在屋裡想的。畫幾個口或是畫幾個田字格，沿著邊兒翻一翻，清理出一圈淤泥，能留出空地方就中。淤泥會流啊，高處流到低處，厚的流成薄的，這塘底子也就深勻了。明年的藕就會順著空地方長，照樣開滿塘的花。

哦，原來如此啊。

喬老師，你來挖挖不？他揶揄道。

我說我沒你這力氣，還是買你的藕吧。他說你買啥呀，自己家種的。我說我要得多，你這藕好，多給我一些，我好送給朋友們。這麼好吃的藕，我要是光自己吃就太對不起朋友了。他說那中中中啊。