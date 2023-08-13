黛安∕圖

我責問昭雲在交男朋友時怎麼不先瞭解一下對方。細談之後才知道，她父親退休了之後在幫她管三個孩子。「三個孩子？」我一臉疑惑。她嘆了口氣說：「別提了，我上當了，前一個更可怕，騙了我爸三十萬美金說是做生意，結果半夜醒來已經人去樓空……」「你為什麼就不能好好地找一個正常的男人結婚、好好地過日子呢？」「難道這些白相人就是你所喜歡的類型嗎？」「雖然人都會犯錯，但是重複犯相同的錯誤而從不吸取教訓，你怎麼會把日子過成這樣子的？」

昭雲說：「不要管前面的事了，幫我找找眼前的這個人吧！」我問：「他姓什麼？叫什麼名字？」「叫大衛，搞不清他姓什麼。」「你有他的社會安全號碼嗎？」「沒有。」「你有他任何身分證件的訊息嗎？」「沒有。」「你有他固定居所的地址嗎？」「沒有。」「你有他好朋友的聯繫方式嗎？」「沒有。」我按捺不住地說：「你對他一無所知，你做了一般傻女人都不敢做的事，為一個陌生人，你連孩子都敢生得出來。他只是個騙子也就罷了，他如果有性病愛滋病你怎麼辦？」我看著昭雲，心中覺得她又可憐又可恨。可恨的是，她就是把自己一步一步逼到絕境的人。更悲慘的是她的父親，一個原本就對男女之事無感的男人，莫名其妙被愛上了，莫名其妙被甩了，莫名其妙成了一個沒有血緣的孩子的父親。他一個人含辛茹苦地把她拉拔大，如今不但得不到她一點反哺，還蝕了本來預備用來養老的錢，還要幫她養三個沒有父親的孩子。他原本應該可以一個人好好過清淨的下半生，想不到要天天在家抱一個扶一個，背後還要背一個。顏面丟盡不算，還要每天心驚膽跳，害怕這個討債鬼女兒又去招惹什麼更大的麻煩。

最後，昭雲唯一能夠證明有大衛這號人物存在的就只有他們兩人的一張合照，我們只能雇人到拉斯維加斯他們常去的那家賭場去尋找這張照片上的男人，這無異於大海撈針。一天，我們找昭雲進來想商討怎樣開展下一步的工作，這時剛好來了我們另一位的客人西蒙，他是被一家公司控告盜用專利並轉賣給一家中國公司以獲得暴利。昭雲和西蒙在會客室相遇，兩人馬上攀談了起來，大有相見恨晚的意思，兩人沒有和我們打聲招呼就一同離開了。自此，昭雲就再也沒有出現過，而她家暴的案子也就不了了之了。

一轉眼又是一年過去。一天傍晚我接到昭雲從監獄打來的電話，她需要我幫她擔保出來，然後把她的事情解決。我問她為什麼不讓她男朋友去保她，她說西蒙和她一起去她父親住的老人院賣墓地，後來被一個老人的家屬告了，兩人都被抓了。我聯繫了昭雲的父親，先讓他拿錢把她從牢裡保釋出來。她告訴我，她和西蒙後來一起做賣墓地的生意，就盯上了她父親住的老人院，因為那裡老人多，需要也多，又都是她父親的朋友。其中有一位患有嚴重糖尿病和癡呆症的九十二歲老人，醫生對他的飲食控制得非常嚴格。為了討好這老人，昭雲他們買了塊蛋糕偷偷地給老人吃，然後就翻倍賣了一塊墓地給老人，賺了十幾萬美金。正當他們開心地慶祝這一筆大單的時候，老人正因為血糖過高被送去醫院搶救，後來老人吃蛋糕買墓地的事被老人的子女發現，就報警把他們抓進了大牢。根據員警報告，一名老人院的服務員指出，昭雲常常以探望她父親為由，穿得很妖媚地去挑有錢的老人下手，並違反老人院的規定，偷偷地給飲食控制中的老人們送吃送喝的。

不久之後的一天深夜，才過凌晨一點，一陣急促的門鈴把我驚醒，我不情願地從被窩裡爬起來，打開門一看是昭雲。她說她剛從一個做行銷的朋友家中出來，為的是來告訴我一個天大的好消息。接著，她從包裡拿出了一個濾水頭，說只要把濾水頭套在自來水龍頭上，就可以防止老化、增進心肺功能、降低血壓血脂和膽固醇。為了對她的事業表示支持，也為了趕緊打發她走，我問她要花多少錢。她說三百五十美金。我皺了皺眉頭問她要產品的認證或者實驗的資料，她馬上掛通了電話給她上線，聽到一個男人對她說：「告訴你朋友，由於產品很新，還沒有拿到認證，所以是二百五十美金，已經便宜了一百塊，如果認證下來之後，就要賣三百五十美金了。」「女人都愛漂亮嘛，你就告訴她，喝了這濾水頭處理過的水就會越來越美麗。」聽到這些鬼話，我打心裡感到厭惡，嚴肅地對昭雲說：「今天就到此為止吧！我不會買你的產品，你和你的這幫朋友為什麼不去找一個正當的工作？而是每天只知道找一些弱智或弱勢的人，從他們身上來訛詐金錢。我是真心想幫助你，但我覺得我的真心被踐踏了。我明天還要上班，沒時間陪你，請你走吧！」

幾個月後我又接到昭雲的電話，說她想出國做生意，結果發現綠卡 過期了。我吃驚地問她，在美國那麼多年了怎麼不申請美國公民 ？她說她太忙了。我告訴她自己去美國公民和移民服務局官網下載I-90表格，填好寄去移民局 就可以了。結果幾周後，她告訴我她收到移民局的一封信，但看不懂是什麼。我看了告訴她：「移民局說你有犯罪紀錄，不能給你做綠卡的延期。」她說：「我又沒有犯罪紀錄……」我提醒她：「你還記得上次老人院發生的事，我讓你爸把你保釋出來嗎？」她不高興地說：「那不就只是一個誤會嗎？解釋清楚不就沒事了嗎？」我放棄和她爭辯就問她：「你這麼能幹，為什麼每次來找我都沒好事？」她說：「那是因為你是我的朋友，朋友不都是相互利用嗎？再說你能者多勞，誰讓你懂得那麼多？而且你每次都幫我，我不找你找誰呢？」我無語了，因為多說一句都是多餘。

後來，她懶得理移民局就讓自己的綠卡作廢了，繼續過著渾渾噩噩的日子。

昭雲的問題在於，她從沒有真正認識自己，把自己放對位置。她以為付出就是把自己搞成香香美美的，只是一味地好高騖遠、眼高手低、好吃懶做，而不是經營自己的內涵。她把自己變成了塑膠假花，用來吸引男人的目光，結果就是玩完了就完了。她從來沒有在任何一段感情真正付出時間與真心，每次都是欲速富而不達，賠了自己又折了荷包（父親的）。昭雲是她自己人生中最大的加害者，她一次又一次把自己推入一個比一個大的火坑，把自己從美麗的蝴蝶變回了蟲形，從前途光明的合法居民變成了摸黑苟且的非法居留者。她原可以待價而沽，現在卻被人們棄如敝屣。而另一個要為她破碎的一生負責的就是她那個沒有血緣的父親陳克，他因為疼惜她是個孤兒就對她百般呵護，因為怕她不開心就對她不管不教，遇事只是不了了之，有養無教就形成了她無法挽回的性格缺陷，這正是身為父母的人應該引以為鑑的。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州）