黛安∕圖

在大陸有一類人，男女老少都有，這類人通常家境不錯，吃喝不愁，靠的是祖上的名氣或家產過活，每天遊手好閒，不需要有正當的職業或專長來維持生計；當然其中有一部分人並沒有那麼好命，但他們想成功卻又不想自食其力，喜歡投機取巧走捷徑，往往就只能靠顏值或肉體被有錢人包養。這類人就是上海人口中的「白相人」。一般認為，白相人對為社會盡義務做貢獻沒有興趣，他們喜歡人前炫耀穿著，講究舉止大氣。

初來美國上大學之時，我在打工的餐館認識了一位上海來的女孩昭雲，那時她還是個高中生，不僅身材修長、長相美麗，還有一雙迷人的大眼睛和一頭烏黑亮麗的秀髮，除了皮膚稍微黝黑之外，就像百花叢中一朵出眾的黑牡丹。昭雲的父親陳克，自上海交大畢業後就留校任教，在1980年做為交換學者來到了美國矽谷。陳克既聰明學習又勤奮，畢業後被一家美國大公司以特殊人才錄用了，並幫他辦了綠卡，就在矽谷落戶住了下來。而昭雲十四歲那年，陳克為她辦移民 從上海來到美國。

昭雲的母親朱靜曾經是上海紅房子西餐廳的營養師，當年她認識陳克時，陳克是一個長相英挺卻又老實巴交的大學教師，那時他已經四十好幾。相處之後朱靜發現陳克十分勤奮刻苦，是個可靠可以托付終身的人，就決定嫁給他。婚後，她發現陳克對夫妻之間的事毫無興趣，去看了醫生才知道他生理上有缺陷，朱靜這才恍然大悟，怪不得陳克這麼大年紀還沒結婚。那時，朱靜正值虎狼之年，婚後沒有正常的夫妻生活讓她十分不開心。她開始陪著陳克到處求診看醫，但都無濟於事。次年冬天，朱靜在工作的餐廳門口發現了一名棄嬰，她見了覺得可憐，就和陳克商量收養了這名棄嬰，給她取名為昭雲。

昭雲兩歲那年，朱靜在工作中遇見一個來自新加坡 的華僑商人尹登，初次見面朱靜就對尹登有了好感，尹登也是如此，之後他每到上海出差就會刻意到朱靜工作的西餐廳吃飯，久而久之兩人關係就更加緊密了。朱靜開始以出差之名，多次跟著伊登去旅遊，半年之後就和陳克辦了離婚手續，隨著尹登移民去了新加坡。

朱靜走了之後，陳克一個人又當爹又當媽地照顧昭雲，兩人相依為命。那時的陳克並不富裕，吃不起雞鴨鵝肉，於是自個兒養了一大群鴿子，每個禮拜他都會燉一隻鴿子給當時年紀還小的昭雲補充營養，昭雲就這樣吃了十幾年的燉鴿子。雖然失去了母親的呵護和陪伴，但是陳克因為心疼她，對她可說是有求必應。昭雲從小就不喜歡讀書，從小學六年級開始就和班裡的男生玩戀愛遊戲，為此，學校老師常常打電話要陳克好好管教她。陳克想管教，但只要昭雲貌似憂傷，淚都還沒流下一滴，陳克就內心糾結，往往只是隨口提了一下也就不了了之。

昭雲跟隨父親到美國後，不懂美語，就更不想讀書了。高中畢不了業，就在餐館打工賺零花錢，她一門心思都放在如何裝扮自己。我剛認識昭雲時，她說父親陳克剛買了一棟三間房的房子，家裡經濟比較緊張，一聽說我是從國內來的留學生，就希望我搬去她家住，一方面解決我的住宿問題，二方面也順便給自家帶來一點房租收益。當時陳克的房子裡，一間帶廁所衛浴的主人房已經租給了一對越南 華僑夫婦，陳克住一小間，我和昭雲住另一小間。

那時還不滿十八歲的昭雲有一個比她大近三十歲叫婁燕的越裔男友，他們在一家中餐館打工認識的。閒聊中，昭雲說婁燕一家當初從越南逃難出來時，半道上翻了船，父母親和弟弟都掉入海中，連屍首都找不到。他被救起後被送到香港的難民營，幾年後以難民的身分來到美國，在他一個越南親戚那兒租了一間房，昭雲常常半夜三更會去他那裡過夜。我見過婁燕，他的長相比實際年齡大得多，頂著灰白稀疏的頭髮，面容黑黢乾癟，一臉的滄桑是坎坷人生烙下的印記。我不認為婚姻就應該是門當戶對，但他們之間的差距應該是真感情不可逾越的鴻溝，我無法理解昭雲心裡是怎麼想的。

陳克知道女兒在外面交往這麼一個老男人，自然很不高興。每當他們父女拌嘴時，陳克都會數落昭雲，說她就像個白相人，這麼年輕不讀書，一天到晚只想著白相。但這些話昭雲從沒聽進去。於是，陳克時常託我勸勸昭雲，讓她好好讀書，學習一技之長，將來至少可以自食其力，來維持正常的生活。從來都沒有認真讀書的昭雲，聽我說到大學念書發生的各種新鮮事，就跟著我說要一起去選課。起初這讓陳克十分高興，可惜新造茅坑三天香，不到一周她就賴床不去了。

後來，陳克用盡了各種辦法來阻止昭雲夜裡外出去找婁燕。他在大門裝了一個反鎖，這晚昭雲半夜出門時發現大門打不開，回到房裡翻來覆去地睡不著。第二天，她要和我換靠窗的床睡，說是因為她的床和他父親的床只有一牆之隔，只要昭雲翻個身，他都可以聽見。當晚，她悄悄地起身，從窗戶爬出去，第二天凌晨四點多又從那扇窗爬回來。這麼持續了兩禮拜，陳克沒有發現異樣。而在一切平靜的同時，陳克反倒覺得有點蹊蹺，但也百思不得其解，直到有一天他的越裔房客先生告訴了他一件事。

這位房客在郵局上早班，每天早上四點就得去上班，他說他常常在去上班的時候撞見剛回到家的昭雲，而且回自己家還得要從窗戶爬進去。陳克聽了才恍然大悟，但他軟弱得無法扯破臉去苛責女兒，也不能把窗子給封了，也只能不了了之。

我畢業後找到了工作，就搬出了昭雲家。剛開始工作非常忙碌，我沒有時間回去看看這位小房東。一年後的一天，我在超市遇見了大腹便便的昭雲，我驚訝地看著她，不敢相信一個還是孩子的她即將要做媽媽了。昭雲告訴我，她孩子的父親是以前跟我們在餐館一起打工的王強。王強也是從上海移民來美國，他和昭雲一樣不喜歡讀書，需要用錢時就去餐館打工，打一個月工然後休兩個月，錢用完了就再去出去打工，天天只想出去玩，這兩人簡直就是天生一對。我問她這麼大的肚子怎麼一個人出來買菜，她低下了頭不說話，我也就不便多問。

多年後的一天，我收到了一個叫凱倫的女人哭哭啼啼的電話，她說她有一個家暴的案子想來律所諮詢。我意識到她就是當事人，就擠出了第二天下午三點的空檔讓她進來面談。放下電話後，我回味著對方的聲線，覺得有點熟悉卻又想不起來是誰。第二天下午三點，我聽到前枱的助理與客人交談的聲音，好奇地出去看，發現來人竟然是昭雲，難怪聲音那麼熟悉。她見了我也滿是驚訝，瞬間消失的笑容變成了愁容，我拉著她的手說：「怎麼是你呀？怎麼改名了？誰欺負你了？」我邊問邊把她帶進了我的辦公室。只見她低頭不語，只是一臉的委屈，我連忙遞給她一杯水。待她喝了口水，我問她是不是那個王強欺負她。她說不是，孩子剛出生不久之後，王強回了上海就再也沒有回來過。她問了王強的朋友才發現原來王強在上海早已有妻室。而她的家暴案是與一個比她大二十多歲叫大衛的男人有關。

昭雲說，大衛自稱是個富豪，帶昭雲去過他自稱是他在拉斯維加斯的豪宅，還常常帶她去賭場。他出手大方，玩吃角子老虎機都是投一百美元一次的賭注。昭雲相信這次她遇到了金龜婿，就想為他生孩子好讓大衛在她身上安定下來。哪曉得人算不如天算，在她即將生產的時候，大衛突然失蹤了。昭雲沒辦法只得自己先生下孩子，然後去大衛常去的賭場找他。可是，當昭雲見到大衛時，他身邊已經有了另外的女人。昭雲氣急敗壞地衝上去和他理論，這時人群圍了過來，大衛冷靜地說：「哪裡來的瘋婆子，我完全不認識你！為什麼跑到這裡來耍賴？」昭雲聽後激動得放聲大哭大鬧，結果被賭場的保安趕了出去，並丟給了她一張禁制令，警告她永遠不得入內，再進去就把她抓到警察局。昭雲又去大衛的豪宅敲門，誰知出來了一對白人夫婦，說那是他們的房子，他們上周剛從歐洲旅行回來，他們不認識叫大衛的人。（上）（寄自加州）