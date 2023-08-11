我仍然不屑於閱讀媒體上每天的星座指引，「巨蟹座要改善人際關係」，「雙魚注意爛桃花」，每一日媒體以顯著位置告誡的星盤語言，比選舉候選人的政見還要空洞，這是什麼他媽的星盤。

潘還是沒有來上課，我有時會想念他沉溺在那個泡麵碗堆砌成裝置藝術中的樣子，面對著虛擬的星空，陶醉在每一顆星辰的遠近、大小、明暗、升沉……

「或者殞落呢？」我在螢幕前也這樣懸想。「如果天秤星座殞落了一顆星，天秤座會有突如其來的改變嗎？」

我應該去問潘，但是我沒有去找他。在他沉溺的星盤世界，或許不應該有人打擾。兩河流域或埃及，或者晚一點的希臘雅典，觀看天空星盤的智者，在神殿說出天空的神諭，他們，究竟是巫師還是哲學家？

我在兩河流域上千年前的石碑上看到了摩羯羊頭魚尾的造型，我也在十二世紀元代的洞窟壁畫裡看到巴比倫傳入東亞的十二星座圖像。

流傳了如此久的占星歷史，為什麼會簡化成今日如此粗糙的對人性的敷衍。

潘不會知道他在我的生命裡發生了多麼大的影響，在很無趣的校務會議中，長達三小時的會議，我會用星盤測定不同一級主管的性格。那個汲汲於要競選文學院院長的一位系主任，長著非常像鰱魚的嘴唇，說話的時候，也像魚在水裡鼓鰓，他會有什麼樣的星盤呢？

總教官報告著最近一次校園相思林發生的歹徒挾持女學生案件，他提出這片相思林在夜晚很不安全，已經連續發生女學生遇到變態露出生殖器的男子云云，而這一次更嚴重到把女學生捆綁在樹上。

總教官要大家對相思林的安全提供意見，民主的會議大多如此，從各說各話的發言開始。有的說「增加照明」，有的說「禁止女學生夜晚獨行」，有一位突然說：「何不砍伐相思林？」我看到建築系主任氣憤回擊說：「不是應該去抓歹徒嗎？為什麼砍樹！」

潘不會知道，我一一猜測著他們的星盤，也許正是那遙遠不可知的幽暗星辰，牽引著他們不克自制的正義、憐憫，無端的愛或恨吧……

會議結束，經過建築系系主任身邊，我忽然低聲問他：「你是射手座？」

他有點驚愕，懷疑這問話是善意還是惡意，我走遠了，聽到他彷彿跟自己說：「奇怪……」

謝謝你，天秤座的潘。因為星盤，了無生趣的校園忽然變得異常可愛。

我應該多敘述一些關於天秤座的種種嗎？

我開始離開電腦裡的星盤，用現實裡一張一張人的五官、身體姿態、笑容，或是齜牙咧嘴時的獰厲，閱讀另一種星盤在人世間的幻化。

所以，也許還要多敘述幾位我熟悉的天秤座的故事……（下）