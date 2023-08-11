阿尼默∕圖

我這一生，對我照顧最多、教導最多、影響我一生的人格和處世最大的，不是我的父母，不是我的老師，也不是任何朋友，而是我的祖母。

父親是軍人，常年不在家，幼年時對他的印象非常稀少。我少年時全家去台灣，母親未隨行，我從此與母親別離，對母親也只剩下一些童年短暫的記憶。唯有祖母，是今生與我相處時間最長的一個至親。

祖母是文盲，雖然我家祖傳幾代都是書香門第，只是那時讀書都是男人的事。祖母雖然沒有讀過書，但她耳濡目染，多聽多學，而且她聽到的學到的事情都會牢牢地記住，尤其是為人處世之道，並時時對我們晚輩教誨。她甚至還懂得用寓教於樂的方式，用講故事來教導我們。

記得我大約五、六歲時，最先聽她講的兩個故事，一是兒子向母親討奶吃；一是鞭打蘆花。

前者是說一個男人因為盜竊而被判了死刑。臨刑前他向母親要求，要吃一口母親的奶，於是母親把奶給他吃，他卻在母親的奶上狠狠地咬了一口，並對母親說：就是因為我小時搶、偷、騙別人的東西，妳不但不責罰我，還總是稱讚我，說我聰明能幹、有出息，才使我長大了淪為盜匪。祖母能說這個故事，當然她就知道如何教導我們晚輩了。

鞭打蘆花則是說有兩兄弟，哥哥是先母所生，弟弟是後母所生。兩兄弟冬天掃雪，弟弟穿的棉衣較薄，不見他覺得冷，哥哥穿的棉衣較厚，反而凍得發抖。父親見了生氣，認為哥哥不中用，穿得比弟弟厚的棉衣還冷成這個樣子，於是拿起鞭子抽打他。誰知一打把衣服打破了，露出了蘆花。原來是惡毒的後母陷害前妻的兒子。真相大白後，父親轉而怒打後母，後母被打得哀號，父親仍不停手，這時哥哥反而跪求父親不要打媽媽了。祖母講這個故事，告訴我做了惡事最終一定會被揭穿，她說「人在做，天在看」，又說了句從她的長輩那裡學來的一句話：「若要人不知，除非己莫為」。祖母還特別告訴我，那個前妻孩子的善良、包容、諒解，以德報怨。

此外，祖母還講了許多故事。諸如「龜兔賽跑」，告訴我為人不可驕傲，更不可輕敵，弱勢的一方也要盡力，不應放棄。她講「愚公移山」則告訴我凡事不要怕艱難，只要不斷地努力，最終還是會成功。她又說「狼來了」的故事，告訴我絕不可以捉弄別人來取悅自己，一旦真正大難臨頭，最終必會自嘗惡果。此外我還記得的有「孟母三遷、守株待兔、口是心非、欺善怕惡、得寸進尺」等等。祖母當然不知道這些是成語，更不可能知道其出處，都是她從周遭她的長輩和家人處聽來，她牢牢地記住，又用來教導她的晚輩。

祖母是文盲，但她學會了一到十的數目字，及「上、中、下，人、大、小」等二十幾個字。一個仲夏夜，家人大夥在院子裡乘涼聊天，講故事猜謎，有一個叔輩出了一題「一根扁擔倒下來」，打一字。話聲甫落，只見祖母搶先說出：「一字！一字！」；又一題「一個鋤頭兩個芋頭」，大家還沒反應過來，竟又是祖母衝口說出：「小字！小字！」那時我小還不懂得，現在回想起來，真是佩服祖母的聰慧和機智。

祖母不到五十歲就守寡，她篤信佛教，並開始吃長素，直至七十餘歲後，因營養不良，經醫生和家人苦勸，才肯每天吃一個雞蛋。祖母是小腳，但每逢初一十五，必步行半小時以上去廟裡燒香。

她捐款給寺廟，並向廟裡要了一部《金剛經》，回來後要姑媽（她的么女）教她唸，姑媽唸一句她跟一句。「觀自在菩薩，行身般若波羅密多……」非常拗口且很長的一部《金剛經》，即使我們一般人讀起來都覺困難，何況是一個年逾七十的文盲。但祖母不畏艱難，不停地跟著姑媽唸，不眠不休，不到兩個月，終於背熟了整部《金剛經》。此後每日晨昏，她必定面對香爐，一面手數佛珠，一面唸經。只不過，到了晚年，由於身體已差，她已無法正確地唸出完整的經文了，不是丟三忘四，顛三倒四，就是不停地重複那幾句。我們看在眼裡，都不予說破，因為她已盡了力。心誠則靈，相信菩薩不會怪罪她的。

我小時正値八年抗戰期間，我們因逃難和躲避日機的轟炸，住在江西省上饒縣城外的一個小村莊。村裡有三隻無主的流浪狗，無人飼養，祖母必定每天早晚都會留一些剩飯剩菜餵養牠們，狗兒都會按時前來進食。三隻狗中，一隻黃的一隻花的較為壯碩，一隻灰色的比較瘦弱。瘦弱的那隻不但無法與另兩隻爭食，還常常受到另兩隻的欺凌。有一天正當花、黃兩隻又在欺凌灰狗時，祖母當即喝止了花狗和黃狗，並以嚴厲的語氣對著兩隻狗說：「花狗黃狗聽到，以後不許欺負灰狗。」這時我看到灰狗對祖母感激的眼神，花狗黃狗則是敬畏地看著祖母，以後也果真不再欺凌灰狗了。當牠們進食時，祖母則是一個一個指令牠們，叫聲：「花狗吃。」其餘兩隻就在旁等待，花狗吃到三分之一時，祖母又叫：「黃狗吃。」花狗立即退下，黃狗上前吃。此後三隻狗即像這樣輪流吃，相安無事。

1963年秋，年逾九十的祖母多病纏身，至十月間更為惡化。這時我則考取了空軍留美，正在台北等待起程。同一天，我接到空軍總部要我去辦理手續準備登機，和屏東家中的急電祖母病危，要我趕回去見最後一面。我是長孫，自幼受到祖母的疼愛，對我的呵護無微不至，這最後一面無論如何是要見的。我到了空軍總部，當時有兩個飛彈營的軍官也是考取留美的，在美開課的時間與我是同一天。那時我們是要搭乘美軍包機，包機每天只給中華民國 兩個名額，因此我們三人必須分兩天起程，正要決定誰先走誰後走時，我向承辦人說因祖母病危，要去屏東見最後一面，請讓兩位軍官先走。兩位因我讓他們先走，對我非常感激，因先走一天可在去受訓基地前多停留一天，可在舊金山 觀光一天。

我當即搭乘空軍交通機返回屏東，見了祖母最後一面，次晨飛回台北，第二天起程赴美。當我的飛機抵達第一站菲律賓的克拉克基地時，聽到了一個惡耗，前一天起飛的那班飛機在落地時失事墜毁，數十人傷亡，死者包含了之前那兩位軍官。如果不是因為我要見祖母最後一面，先一天走的也許是我呀！

我抵美不久就接獲家書，知祖母已逝，她逝去的時間正好是我的飛機在舊金山落地的時間。她知道我平安抵達舊金山，才放心地離去。

祖母過世至今正好已一個甲子，六十年來，她講給我聽的每一個故事我都清楚地記得，對我的教導也都言猶在耳，終生受用不盡。（寄自加州 ）