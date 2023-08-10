董承濂∕圖

我開始對星座感到興趣，是因為一個學生。

他姓潘，他說他是南投山裡的原住民 。

「看起來不像啊……」我說，雖然他的皮膚也是黝黑的。我說的「不像」也很概念，可能是因為他戴著眼鏡，很斯文，右耳垂戴著一只金色的耳環。

他說話的聲音很慢，不像是說給我聽，像是跟自己的喃喃自語。他說：「清朝的時候把台灣的番人稱為『水邊之番』，所以都賜姓『潘』。」

「那是很久很久以前的事了，所以我完全漢化了。只有我的姓氏留下紀錄，是當時賜姓的番族。」

那次短短交談後，我很久沒有看到他。

我當時任教的大學比較自由，我也沒有點名的習慣。因為是和創作有關的科系，不會硬性要求學生每堂課坐在教室。後來也的確發現，每天待在課室裡的學生，規規矩矩，不蹺課，大多也很難獨自思考、獨自創作。這樣的學生，容易照本宣科，跟著老師的模樣亦步亦趨，養成模仿的習性，更難獨立創作。

但是我發現潘生大概有一個月不見人影，有點擔心，也會問同班級的同學：「有看到潘xx嗎？」

回答都說：「沒有！」

我當時是這班的導師，覺得有責任追查一下。

我問到了他在校外的住處，同住一個社區的同學也說很久沒有看到他了。有一位住他隔壁的室友說：「七天前看過他到附近買好大一袋泡麵……」他用手比畫了一個大約有半個人身體那麼大的袋子。

我決定直接到他住的地方去探訪，鄰近的兩位同學陪同。

到了門口，敲門敲了很久，我記得上午斜照在門上的陽光很強烈，有點睜不開眼睛。

一個學生問：「如果敲門這麼久，沒有回應，你會不會擔心他在裡面自殺了？」

另一個學生動一動鼻子，說：「我聞到泡麵的味道……」

我繼續敲門，有點急躁，敲門的聲音越來越大，也許我真的擔心會出什麼事，雖然我也聞到了泡麵的味道。

門突然打開的時候，我敲門的手幾乎要打在他的臉上。

一個原來皮膚黝黑的臉忽然變得如此慘白，被強烈的日光照著，好像一下子無法適應，瞇著眼睛，疑惑地看著我。

闖進一個人隱密的生活空間，也許有很多歉疚吧。我彷彿在辯解：「太久沒有看到你，連隔壁同學都說七天沒有看到你出門。」

「六天。」他說：「我買了四十盒泡麵，我每天吃四盒，還剩十六盒。」

「喔……」我驚訝得不知如何說明自己的來意，「所以，沒有事？」

他笑起來，好像也恢復了正常的血色，說：「沒事！你們要進來看看？」

「可以嗎？」

他側過身，微笑著讓我進門，還在聞到泡麵的同學臉上捏了一把。

這一帶提供學生校外租賃的小套房大多一樣，一張單人床，一個書桌，一套衛浴設備，極其簡陋，可是需求量大，房租年年都在增長。

我知道學生校外住宿的狀況，但是很少去他們住處現場了解。

「啊……」我被眼前的畫面嚇了一跳。

應該怎麼形容呢？

整個房間堆滿了泡麵，一個學生驚叫著：「哇，你的房間好像一個installation！」

是的，那個年代剛剛引進台灣而被美術青年瘋狂喜愛的「裝置藝術」，是利用各種生活裡的媒材來表達創作理念。

潘的小小房間，沿牆壁都是泡麵的保麗龍碗，一層一層堆疊，堆到天花板那麼高。連房間唯一的小小窗戶，也被兩層保麗龍碗遮住，保麗龍碗的空隙間，微微透著早上戶外的陽光。我才了解方才潘開門時瞇著眼睛的表情。

關在這樣闃暗的空間裡好幾天，不見天日，眼睛是很難一時適應陽光的吧！

「你六天沒有出去？」同來造訪的同學也露出想了解的好奇。

「嚴格說……」他低頭想了一下：「是二十一天。六天前下去買了一次泡麵。」

「你是要休學嗎？」

「沒有。」

「可是，」我猶疑了一下，也許不該說下面的話：「你會被很多老師當掉啊……」

他笑了一笑，「你知道……」很緩慢地想了一下，好像要確定在此時此刻說出下面的話是否恰當：「你知道，你是摩羯座，常常會當掉天秤座。」

在一層層堆到天花板的保麗龍碗中間，幽微的一點光，我還是看到兩位隨行同學臉上詭異的笑容。

他們在等待一個「老師」的回答吧？

然而，什麼是「老師」呢？

在國家美術館用塗抹了自己糞便的手，一一和開幕貴賓們握手，聽到尖叫咒罵的聲音，藝術創作者桀桀獰笑。那個被稱為「狂八○」的年代，島嶼是從藝術的背叛，拉開了顛覆一切秩序的序幕。

顛覆政治威權，顛覆階級性別，顛覆高低貴賤貧富美醜。學院裡的「老師」庸庸懦懦，用許多虛假理論應付諂媚，討好自己也搞不清楚的時代，只求保住學校裡的一個飯碗。

「我是這樣的星座嗎？」

「你是摩羯座……」

這是我第一次聽到有關星座的知識。一直有執著的偏見，覺得星座就是坊間藉此販賣心靈樂透的浮淺術士，如「今日十二星座運勢」，媒體上充斥這種像詐騙 的短訊：「射手職場有機會」、「處女再努力一點與他人溝通」、「天蠍會有偏財運」，利用你的心虛脆弱和對幸福的模糊幻想，製造短暫的美好嚮往。

現代人太疲倦了，要用這麼簡單的方式敷衍自己命運的幸運與不幸。

「媒體上可以看到每一天十二星座的幸運數字、顏色，你說的是這個嗎？」

他依然無限安靜溫柔地笑著，然後抬頭問了一句：「你有興趣看自己的星座命盤嗎？」

他環視一下桌子四周，只有一把椅子，桌上也堆滿了泡麵，已開封的，未開封的。

「抱歉……只有一把椅子。老師，你坐。」

我坐在椅子上，看著面前一台電腦。他站在旁邊，兩位同學在後面。操作電腦的時候，他的臉離我很近，我聞到他身上非常濃的泡麵味。這樣坐著，使我覺得像是即將接受審判的囚犯。被一個嗜吃泡麵的法官挾持，等待他的審訊。

他問我出生的年、月、日、時間，我一一回答。然後是出生地。

他主動打了「台北」，按了鍵，螢幕上出現一個紛繁華麗布滿星座的天穹。

「抱歉，我不是出生在台北。」我說。

「啊，我誤會了。是……？」

這一代的青年，認為理所當然每一個人都出生在台北吧。如果出生在蘭嶼呢？會是不一樣的星盤嗎？

我告訴他那個在北方離島嶼很遠很遠的出生地。

一個路邊相士曾經叫住我說：「先生，你與出生地無緣啊……」

我沒有停下來，不想知道為什麼我「與出生地無緣」，但是他說對了，我出生一年就離開了潘現在在電腦上按下的那個點。

按下一個關鍵的定位，然後，影像上的星盤忽然移轉了，從台北，跨過好幾個緯度，向北方移動。

那些密聚的小點，像春天樹木枝幹上的葉子，像天空群鳥的飛翔，像水流裡一群魚的聚散，像大漠裡的微塵沙粒，大風來時，天上的星辰也在聚散離合。

好像所有的星辰在時間、空間裡都有自己運行的軌道秩序。

我們常常看不到那些軌跡，如同我們看不見自己走過的許多路，船過水無痕，走過的路上看不到步伐腳印，或者腳印雜沓，回頭去看，也認不清哪些是自己的，哪些已錯亂在他人的足跡中。

潘開始轉動輸入五個元素以後那繁複的星盤，稍作簡短介紹，如「太陽在摩羯，上升處女，月亮射手……」

慢慢旋轉下頁，天穹移動，彷彿有一些手指，撥動天空星群的密碼，「你有三個宮在射手……」

潘不像一般占卜相士，急於告訴對方命運的結果，簡化成簡單的吉凶禍福。他更像是在閱讀天空的星辰，書寫自己詠嘆的詩句。

「金星在水瓶……」

「冥王星很遠了，也許在幽暗的時刻會牽動你的思考。」

然後，他把那一次觀星的命盤下載列印給我，有三十一頁之多，許多我不熟悉的緯度標記，許多方位、時辰、角度的刻度與解說。然而我著迷於第一頁那美麗的圖像，一個生命在某年、某月、某日、某時、某地誕生，一個紅點，遠遠近近、大大小小、升升沉沉、明明暗暗的星辰，彷彿有不同牽引的力量，構成如此複雜不可思議的磁場運行。

我拿著那三十一頁紙張，心裡有很多感謝，離開的時候，我指著第一頁上的紅點，被許多星辰包圍著，我說：「這就是我？」

潘微微笑著，點點頭。

到門口的時候，我回頭跟他說：「你有一點錯了，摩羯不會當掉天秤。」

重要的不是我沒有當掉天秤座的潘，那天之後，我不可救藥地迷上了星座，在網路上尋找各種軟體，試圖了解潘說的那些最遙遠的冥王星、海王星。如果空間的「遙遠」只是說明我身體某處不可知的私密隱藏的慾望或渴望，這些遙遠的磁場，會不會比太陽、月亮、火星 、木星，有不相上下的引力。 （上）