那天，送朋友到機場。途中我們看時間還早，決定先去逛一逛一個手工小農市場。

我們輕鬆地走在悠閒的人群中，各攤位上擺著形色各異的手工藝品。攤主們笑咪咪地招攬客人，我和好友聊著逛著，黃昏的涼風習習吹來，讓人覺得國泰民安、歲月靜好。

我們看到一個攤位上擺滿精緻的香氛蠟燭，有各種蛋糕造型的，有歐洲小城堡造型的。好友拿著一個小包子蠟燭愛不釋手，好奇蠟燭香味可以持續多久？

金髮披肩，秀麗瘦弱的年輕女孩，支支吾吾地說：「大概兩天吧。」

好友遲疑地把小包子放回桌上。我知道她心中想著：飛回台灣就已經兩天了，何必買個香味隨時要消散的伴手禮呢。

正在猶豫，旁邊一位中年婦人湊過來，接口說：「我們家的蠟燭已經放了好幾個月，香味都還在。應該可以放很久的。」

年輕女孩聞言紅了臉。

怎麼攤位老闆對自己的產品一點也不了解，反倒要靠他人解圍？我心裡正猜測著她們兩人的關係。中年婦人告訴我們，女孩是烏克蘭 的藝術家，專門替公司設計各種擺飾用的蠟燭。

烏克蘭戰火起時，婦人的兒子麥可正在烏克蘭旅遊，巧遇女孩和她的母親。那位母親當機立斷，把家當都交給麥可，懇求他帶女兒回美國。兩人匆忙間辦了婚禮，幸運地擠上了最後一班飛機。

婦人告訴我們，她和兒子一直在想方設法幫女孩在美國自立，所以女孩做蠟燭來擺攤叫賣。

女孩知道我們在講她，羞怯地一笑。我看著她，無法壓抑心中的洶湧。是什麼樣的母親，在戰火轟隆中當機立斷地把錢財和嬌嬌女交給一位才認識的陌生人？她心中必定認定，沒有任何猶豫的時間了，這是女兒最後一線生機。

眼前這個女孩，有沒有苦苦哀求不願離開媽媽身旁？她們最後說了什麼話？飛機終於起飛的那一剎那，做媽媽的有沒有胸口一緊卻又鬆了一口氣？媽媽有沒有遺憾，這次告別後會有再見到女兒的機會嗎？

我忍不住握著女孩的手，用簡單的英文問：你好嗎？

女孩笑著看我一眼，剛想開口，向上微翹的嘴角突然開始往下撇，冒出了一句：「我好想我媽媽，假如有多一張機票……」她哭了起來。

在熱鬧的街市中，我隔著攤位握著女孩的手，陪她落淚。身邊的人聲喧鬧似乎都沉寂了。我想，這個念頭一定在她心裡很久了，每個晚上每個白天她大概都不曾停止自問，才會在聽到我這個陌生人一句略顯親切的問候時，勾動了心裡最深的遺憾，情緒潰堤。

而我的思緒也飛到戰火連連的當年，倉促逃難的爸媽；那些留在家鄉走不出來、我們從未見過的親人，他們是否會常常想道：假如有多一張機票？……

時間飄逝，我和朋友需要去機場了，我和女孩依依不捨地告別，緊握的手慢慢分開，淚眼卻彼此膠著。不同的族裔，不同的語言，我們站在異鄉，安全了，心中卻留著同樣的遺憾：假如有多一張機票……

一張機票很輕，卻承載著許多人的生命之重。（寄自加州 ）