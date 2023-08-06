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活法
向明
2023-08-06 02:01 ET
一隻蟲子悻悻的說
我們從來不為別的蟲蟲而活
另一隻蟲子馬上呼應
也不會要別人為我們犧牲
天終於大亮了
遠方傳來太平歌詞
上一則
彼此的貴人
下一則
幫美國人打祕密戰爭的苗族人（上）
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