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幻想的羽翼

心影（7月&8月徵文：夏日講故事）

我從小看到媽媽在眾多鄰居、朋友當中，和王媽媽最談得來，她們常常在一起聊天。我最喜歡聽她們唱抗戰歌曲，背誦她們小時候讀的課文。兩個在柴米油鹽、成群兒女圍繞中的軍人眷屬，一下子回到當年無憂無慮、養尊處優的千金少女時代，如癡如醉地講述她們小時候聽過的故事。

民國三十三年，抗日戰爭方興未艾，在忙不迭地跑空襲警報之餘，大人還必須想方設法哄孩子。一個夏日夜空下，小學時代的王媽媽住在西安，她就在這樣的情境下聽過一位長者活靈活現地講了一個故事——

八年前，在西安的東關外，有一個獨守空閨的少婦秀姑，她先生長年出外做買賣，她很想念先生。有一天，從門縫忽然鑽進一個薄得像唱片似的黑色東西，慢慢像氣球般膨脹起來，變成一個很漂亮的臉蛋，梳著古代的髮型，一直對著秀姑微笑。秀姑最初很害怕，但是那個神祕臉孔常常這樣鑽進來，久而久之，秀姑也就很喜歡她的陪伴了。

後來秀姑的先生從遠地回家，她跟他說起了這事。她先生當然不信，並厲聲揚言道：「如果她真的來了，看我不打死她才怪！」後來那個臉真的又來了，秀姑的先生拿起門槓子一棒往那個臉上敲下去，那個臉立刻消失了。街坊鄰居傳出了這樣的話：「秀姑的先生真沒良心，他不在家的時候，因為太太思念他，這個女的就來陪伴她，他卻這樣恩將仇報。那個女的住在某個廟裡，十年之後會來復仇。」秀姑的先生不信，就到那個廟裡去找，果然看到那個女的臉孔在一尊佛像上面，頭被打裂開。說故事的時候，距離那個女的要報仇之日，還有兩年，不知後來的結局如何。但能肯定的是，不斷會有其他新的故事發展出來，講給新一代的孩子們聽。

在東北的王媽媽的老家，她曾聽她姥姥說起一個故事。有個住在盧家灣的少婦名叫盧老凸，先生也是出遠門做生意，她跟婆婆兩人相依為命，每天在炕上織毛線、做手工活。她整天想丈夫，精神變得恍恍惚惚。有天晚上她去院子後面的茅房如廁，直到天快亮都沒進屋來。婆婆著急，到處去找她，也四處敲鄰居的門求救。街坊鄰居提著燈籠分頭去野地裡搜索，後來在一個路旁一座小土地公廟旁，看到她躺在那兒，昏迷不醒，但尚留一口氣。眾人就把她抬回家，給她喝熱湯等盡力搶救，居然救活了。

大家七嘴八舌問盧老凸到底怎麽回事。她緩緩說道：「昨晚去茅房解手時，看到牆外有一團火光向我招手，我以為是先生回來了，就跟著那團火光走。一路走到那座小廟旁。沒想到這時持火光的人竟然用力掐我脖子，我就昏過去了。」大家後來想到小廟旁的那棵大樹，以前吊死過一個人，可能是吊死鬼把她招去，想借她托生。此後盧老凸一直到老講話都不清楚，她的脖子上還有一道被掐的印子……。

人類豐富的想像力給孩童單純的生活帶來多層次的立體感，各種族裔、各種文化裡都有神話和靈異傳奇，例如希臘羅馬神話，中國的聊齋，歷代阿拉伯民間說書藝人積累的《天方夜譚》以及現代風靡的《哈利波特》等。一代又一代的人，孩童時期都有一雙幻想的羽翼，在虛幻玄妙的世界中翺翔。（寄自紐約）

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