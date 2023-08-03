黛安∕圖

1994年的夏天，我在準備托福考試，夢想著踏上美國的土地。一些親友都勸我放棄，畢竟在國內有舒適安定的生活，到美國，有太多動蕩的因素。但是舅婆對我說，美國是個神奇的國家，你應該去看看。這位舅婆是我好友莎莎的舅婆，我跟著莎莎喊她舅婆，她來自台灣，每年都回重慶探親。舅婆見多識廣，經歷曲折坎坷，人生因此多彩而厚重，我和莎莎都喜歡聽她的故事。

莎莎的家是平房，房子外面有一棵枝繁葉茂的黃桷樹。重慶的夏天極熱，是超大火爐，四十度的高溫可以耀武揚威十幾天。但是舅婆說，她生在重慶，長在重慶，三伏天她也不怕，她只要站在黃桷樹下，暑熱立刻消散。在兩岸不通音訊的日子裡，她常想起故鄉的黃桷樹，遮空蔽日的濃蔭，像巨大的綠手臂庇護樹下的人，還有睡懶覺的貓咪。

莎莎家的黃桷樹下，擺放了幾把竹編的藤椅。到了夜裡，清涼溫柔的風從長江吹來，空氣裡飄散著茉莉花的幽香，我們坐在藤椅上，喝著溫熱的綠豆湯，聽舅婆講她的人生故事。我問舅婆，您生在重慶，經歷過重慶大轟炸嗎？她沉重地點頭，說那是她一生的陰影，像張牙舞爪的魔鬼，時不時都在追著她。

1938年南京淪陷後，國民政府遷都重慶，重慶成了戰時首都。日本 想拿下重慶，但是重慶地形特殊，山高地陡，重慶軍民抗日意志堅強，牢記南京大屠殺的慘烈，誓死抗爭到底。日本無法攻下重慶，只好出動戰機，沒完沒了地對渝中半島進行狂轟濫炸。那個時期的舅婆還未出嫁，是個風華正茂的少女，她說他們對鬼子的轟炸和突然響起的警報已經習慣，鬼子白天把重慶轟得個稀巴爛，到了夜晚，重慶依然燈紅酒綠，該喝茶的喝茶，該理髮的理髮，重慶人天性熱愛美食，餐館門口仍是人來人往。

舅婆家住城內（渝中半島），她有個好姊妹阿靈住在南岸，兩邊隔著長江，兩岸的人要坐渡船才能見面。那是1941年的夏天，舅婆跟阿靈有約，說要去看孔二小姐的公館，運氣好，說不定還能看見孔二小姐本人。阿靈早告訴舅婆，孔二小姐的公館張燈結綵，常邀請達官貴人開派對，阿靈知道路，可以帶她去看熱鬧，去看公館門口那些高級而新奇的小轎車，不用靠近，就遠遠地站在公館外面的樹下。舅婆對孔二小姐特別好奇，早聽聞孔二小姐行走江湖，常常女扮男裝，身上別了一把槍，看誰不順眼就給你一顆花生米（子彈）。阿靈說，孔二小姐沒有傳說中的可怕。阿靈一個朋友有次在餐廳看見孔二小姐，不禁大聲感嘆：「這就是赫赫有名的孔二小姐嗎？個子那麽小，臉上還有麻子。」他聲音高昂，孔二小姐聽見了，但她根本不屑跟他一般見識。

舅婆那日沒有見到孔二小姐，而是遭遇了駭人聽聞的慘案。她還沒有走到渡口，空中傳來一陣尖銳的空襲警報，街上擁擠著慌亂的人群，人群中有人高喊：「鬼子飛機要下蛋了！」舅婆跟我們解釋，日本戰機轟炸重慶，一枚枚炸彈丟下去像是在下蛋。

舅婆跟隨人群奔向較場口防空洞，那是當年重慶政府修建的最大防空洞，供市民躲避飛機轟炸。逃難的人流中。舅婆看見許多人攜家帶口，扛箱提包，從四面八方湧來，這讓她心慌意亂，她害怕會被擠成一張薄脆（重慶傳統小吃，輕薄如紙），於是當機立斷選擇反方向跑路，她知道城內建有一些小防空洞。她的先見之明讓她保住了性命。

1941年6月5日，日本戰機對重慶輪番轟炸。警報一響，較場口防空洞的大門開了，人群蜂擁而入。鬼子的空襲持續不斷，防空警察於是鎖閉大門，夏日炎熱，隧道內氧氣稀薄，無法呼吸的人群爆發了，狂吼、掙扎、踐踏、但門已上鎖，洶湧的人流向前推進，一層一層疊上去，地獄般的慘叫聲迴蕩在城市的夜空……這就是震驚中外的重慶大隧道慘案。

躲在小防空洞裡的舅婆，等空襲結束後，失魂落魄地回了家。她家的房子沒被炸毀，父母是隧道大慘案的倖存者，但是她的兩個弟弟被人流沖散，再也不可能回家。鄰居更慘，一家六口都沒有回家，全都埋在那個大隧道裡。舅婆因此成了父母唯一的孩子，她的父母從此不再重男輕女，不再逼她出嫁，並允許她去北平讀大學。空襲結束後，阿靈從南岸坐渡船過來，看到閨密毛髮未損，百感交集，兩個人抱頭痛哭。大轟炸讓阿靈失去了父親，她父親在城內經營一家茶廠，她哥哥身在上海淪陷區，於是年輕的阿靈很快就繼承了父親的產業。

重慶大隧道慘案讓許多人失去了生命，倖存者帶著記憶的血淚負重前行，舅婆和阿靈也走向命運的拐點。舅婆在北平讀書時認識了後來的丈夫，丈夫是個軍官，上了徐州前線，九死一生後，後隨部隊去了台灣。舅婆那時在重慶，跟隨一群軍人的太太們在白市驛機場倉皇逃命，飛向台灣。舅婆回憶當時的場景，混亂、無序、心驚膽戰。上飛機前士兵要搜查，行李重了不准上，因為前天就有飛機承載物資超標而撞了山。舅婆果斷地扔掉行李，只著一身舊衣上了飛機。她看見一個闊太太撲向行李，發瘋似地呼天喊地，要死要活，不知那行李裡有多少金條、美元和珠寶。但道理很簡單：你是要命，還是要錢？舅婆記得，就算不帶行李，起飛前依然有幾個人被踢下了飛機，生死關頭，全靠老天。下了飛機的舅婆，身無分文，好在跟丈夫終於團聚。

再說阿靈這邊。內戰爆發後，阿靈預感前程不妙，決定賤賣茶廠，帶母親去香港。她母親死活不願離開故土，但是阿靈去意已定，母親只好跟隨女兒。只是這一走，山高水長，阿靈的母親至死也沒有再回到故鄉。

舅婆和阿靈自此人各一方，無法再通音信，兩人再次相逢是在紐約曼哈頓 ，曾經的青春少女已經兩鬢斑白。滾滾紅塵，太多的人世滄桑她們都經歷了，也淡定了。曼哈頓重逢要感謝她們的女兒，兩人的女兒留學美國後都在紐約工作，在一次華人聚會中相識，聊起彼此的母親，越聊越近。難怪舅婆說，美國是個神奇的國家，如果不是美國，她和阿靈不知何時才能相見。另外，舅婆相信，如果不是美國的援助，中國肯定被日本占領。

上個世紀九○年代，阿靈的先生去世，舅婆邀請阿靈到台北散心。某個清晨，兩人從電視新聞中得知孔二小姐在台北治病，宋美齡不顧九十多高齡親到台北探視。舅婆不勝唏噓地對阿靈說：「我一直以為孔二小姐是神仙，沒想到神仙也會倒在病床上。」舅婆永遠不能忘記那個清晨，她準備到南岸找阿靈，一起去看孔二小姐。結果遭遇鬼子飛機轟炸。阿靈感慨萬千，那次轟炸把她們的命運全部改變了。

舅婆最後一次回重慶是1996年，依然是在夏天，依然愛跟晚輩聊起當年的往事：重慶大轟炸、孔二小姐、北平求學、徐州大戰血流成河……每個人的歷史都是一條河。2023年夏天，我和莎莎到了白市驛機場，因為城市的發展，白市驛機場即將搬遷。夕陽的光，閒散地落在一棟灰黃的老建築上，斑駁的光影在破舊的玻璃窗上支離破碎，似乎藏著一些驚心動魄的祕密。我想起葬在台灣的舅婆，想起那個夏夜她對我們講述的人生傳奇。遠去的是歲月，留下來的全是故事。生命中的某個瞬間如電光一閃，又滅了，恍惚中舅婆似乎依然站在原地。（寄自南卡 ）