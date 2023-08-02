手機響了兩聲就不響了。他打開手機，沒有人說話，但是他知道是誰打來的。如果問她，小迷糊的她一定指天誓日地說不是她打的。不錯，她往往是手指不小心誤觸，或者手機放在手提包裡碰到什麼，就自動撥號。

以前碰到這種情況他會很生氣，咒罵一句立刻把電話掛斷。但是現在不同了。不知從何時起他變得很有耐心，也不說話，聽那邊究竟有何動靜。

有時很長一段時間對方都很安靜。但是有時會突然傳過來攪拌機的聲響，他就知道她在廚房裡面準備什麼給自己或孩子吃。有時會突然傳過來孩子的笑聲，他就豎尖耳朵仔細聽。可惜這樣幸運的時刻並不多。他閉上眼，等待孩子再度發笑，有時就握著手機沉沉睡去，或者對方又不小心誤觸手機因而斷線。

他渴望再度見到她和孩子，有時想念到心疼。但是他也知道法院的禁令不可違抗，只有對方偶然誤觸手機的時候，他才能聽到對方的聲音。有時他自我安慰，至少她的手機裡面還有他的號碼。可是這多半是由於她不懂得如何清除手機裡的垃圾，而不是對他還有任何情意。如果是從前，他早就自告奮勇幫她清除垃圾。但這不是從前。

就在他似乎聽到孩子銀鈴般的笑聲時，手機突然斷線了。他長嘆一聲，還要等待多久呢？

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她把手機輕輕合上，今晚這樣就夠了。她知道他偷偷在聽，她甚至可以想像他臉上的神情，還是那樣專心，就像他做研究工作時一樣。就是因為他那樣專心地做研究，根本不注意她，根本不把她放在心上，她受不了才離開他。經過這麼長的日子，他改了嗎？或許這樣精心安排的方式，是逐漸改變他、讓他回心轉意最好的方法？不過是手機誤觸，不是她主動打電話，雙方都不會感到尷尬。

只是太慢了，他又是個感情方面很膽小的人，不懂得採取主動。她長嘆一聲，還要等待多久呢？

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手機AI 之神等到女主人把手機輕輕合上，才自動把地線伸長開始充電。這麼多年了，粗心的女主人始終不記得手機必須充電第二天才能安心使用，她即使不算白癡也差不多了。在這方面，她那位男朋友也好不了多少，甚至更糟糕。從前的男主人就好多了，永遠不會忘記手機的需求，有次還替手機買新的外殼，真令手機AI之神感激到說不出話來。

當然即使他是手機AI之神，他也很有分寸，從不主動表示意見。就像最近，女主人突發奇想，用誤觸手機的方式去喚醒分手的男友，因此要手機AI之神去找尋分手男友的電話號碼，他也乖乖照做了。但是所有的專家都這麼說，手機AI之神偶然也會犯錯的，所以他找到的其實是從前的男主人的電話號碼。

手機AI之神自覺問心無愧，他這樣做完全是為他倆好。但是冷眼旁觀，搞了半年歹戲拖棚竟然沒個了結。手機AI之神長嘆一聲，還要等待多久呢？（寄自賓州 ）