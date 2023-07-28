左起：策展人國瑜冰、畫廊主人潘大宗、作家林楠 、作家汪文勤、作家林婷婷公子陳興揚、畫廊經理王鷺，左坐劉慧琴，右坐林婷婷。（劉慧琴∕提供）

《胡蝶口述自傳》帶給我的閱讀體驗是非常獨特的。

文字不僅可以為一個人，一個家庭，一個族群，甚至一個時代，留影造像，如《胡蝶口述自傳》不單留影，還留聲。閱讀的過程中，不僅是胡蝶的倩影笑貌躍然紙上，我更彷彿聽見胡蝶的聲音，由這個聲音，我自覺深深地認識了胡蝶這個人。

胡蝶的聲音有極高的辨識度，溫婉、沉靜、清甜，不疾不徐，娓娓道來。在這個講述的聲音裡，一些老去的年歲由枯黃之間倏忽返青，一個遠去的時代暮然轉首正漸漸回來，老照片裡的人也有了溫度，酒窩裡盈滿醉意，霓裳雲鬢，留聲機裡年輕又古老的聲音唱個不停，一些個迎迓，一些個惜別。

胡蝶，一個好人。好得全面而徹底，通卷讀下來，胡蝶的生命中似乎沒有不好的人。她的聲音裡沒有控訴，沒有抱怨，沒有責難，更沒有怨天尤人的哀嘆，有的只是愛和感恩。說演藝圈是大染缸，胡蝶是一朵青蓮；人言可畏的名利場，胡蝶是一股清流。說人生如戲，戲如人生，戲裡戲外，胡蝶用心演戲，更用心生活。從默片時代走來，一代影后塑造了眾多的人物形象，她們栩栩如生，穿越長長的時光隧道，在光影中走向世界，也走到了今天。如果要瞭解中國電影發展史，胡蝶的名字怎麼能夠忽略。而在戲外，更令人驚訝地看見，胡蝶是那樣完美地出演了自己的一生，一個好人平安的一生。

關於做人、做事和做戲，正如胡蝶自己所說的那樣：

「過得了自己，也要過得了別人。」

「人家說，看穿了人生就是戲，但在我看來，卻是用不著看穿，人生本來就是戲。」

一個屬於銀幕的人，就這樣被永遠定格在她自己創造的輝煌裡，好像繁星中的一顆，在天穹熠熠閃爍生輝。

胡蝶，一個美人。美得通透且持久。民國時期鴛鴦蝴蝶派代表作家張恨水這樣描述胡蝶之美：「落落大方，一洗兒女之態，性格深沉，機智爽利。十之五六若寶釵，十之二三若襲人，十之一二若晴雯。」樓音女士這樣說：「越是做到華麗的地方，越是不脫莊嚴的氣派。」當時的媒體這樣評價胡蝶：有「閨閣之風」，無「浮囂之習」。胡蝶良善溫潤，獨立堅韌，周身散發出母性的輝光，她成為全民心目中的影后，代表中國電影人訪問歐洲諸國，所到之處，如飛舞的蝴蝶，傳播美和友誼，留下了一路芬芳。

胡蝶的美超越時間，也超越種族和國度。她身上表現出來的獨立自由，自尊自信的氣質是稀有的，尤其是在那個年代，實在令人敬佩。

胡蝶，一個有心人。她在她的講述中充滿善意，中國電影如何從無聲進入有聲，一路走來的昨日種種，來龍去脈，都有交代；那些應該被記住的名字，高處的，低處的，都被紀念。好像母親臨別前的細細盤點，聲聲叮嚀，許多細節令人淚目。只有有心人才會記住這一切，並且，把這一切告訴後人。

日落之前，胡蝶站在溫哥華公寓裡望海的窗前，追憶似水流年，打撈散失的記憶碎片，縫補穿綴。胡蝶知道，太平洋的另一邊是魂牽夢縈的故國。都說溫哥華好像一張伸向太平洋的手掌，胡蝶就站在那指尖上，憑欄遠眺，放飛如雪如櫻的思緒，任憑自己像蝴蝶一樣凌風飛起。

寫傳記，把真實的自己交出來，需要極大的勇氣，不僅僅是勇氣，更多要有愛。很早以前，就意識到，這是一份愛的工作，是有心人的工作，在人世間走一遭，作為歷史的親歷者和見證者，有話要說，並且說出來，留下來，給未來者立此存照，這是一種責任和擔當。而《胡蝶的口述自傳》更把早期中國電影事業起步和發展過程中鮮為人知的事件和人物做了簡潔又清晰的勾勒，給當下和未來研究中國電影發展及對外交流方面的專家和同好們提供了珍貴的素材，居功至偉，必須感恩和致敬。

藉由這一場聆聽般的閱讀，時空變幻，如見蝴蝶翩翩飛臨，風和煦，百花開，我認識了胡蝶這樣一個好人、美人和有心人，走進她的生命故事，看見她的內心世界，雨過天青，一片澄明。

感謝《胡蝶的口述自傳》給我帶來美好的閱讀體驗的同時，更要感謝和致敬的是劉慧琴本人，從書中可以看出，早於1978年兩人偶然相識，結下一段美好的忘年友誼。也正是在一代影后鉛華洗淨，隱居溫哥華的最後日子裡，作家有機會近距離地接觸到胡蝶和她身邊的人，受胡蝶的摯友和影迷之託，回憶錄的寫作和整理始於1985年。這期間，回憶錄連載，出版，不間斷地修訂，直到現在中國作家出版社再一次出版並隆重推出。配合自傳的出版，更有「蝶影尋蹤：電影皇后胡蝶」歷史珍藏展的活動也在城中舉辦，來自不同族裔的參觀者們安靜駐足，以朝聖的目光向一代影后致敬。

溫哥華美好的四月天，滿城櫻花杜鵑，彷彿聽見蝴蝶的邀請來助興城中盛典，一同紀念著一個美好的生命，是惜別，更是迎迓。這是胡蝶口述自傳的延續，是一個生命對另一個生命的別樣講述。劉慧琴之於胡蝶，好像陳丹青先生之於木心，他們不僅成就了一段文壇佳話，更叫我們看見一種自然天成的文化生態，在奔流不息的歷史長河中有一種接力，一種攜手，有信，有望，更有愛。

如今，劉慧琴也已過了耄耋之年，她自己的生命原本就是一段傳奇，早年移居海外，挈夢將雛，獨手擎天，她不僅獨立將孩子們撫養長大，成功成材，更完成了自己的文學夢。

一晃十幾年過去，再見到劉慧琴應是今年四月初的某一天，她像是換了一個人，腰背比從前挺拔，朝陽滿面，聲音也比從前更加明朗，元氣滿滿。

劉慧琴欣喜地說，就在整理和書寫胡蝶傳記的過程中，另一個傳奇女性出現了——黃柳霜。2022年10月24日，印著黃柳霜頭像的25美分硬幣在美國發行，美國硬幣上首次出現了亞裔面孔。而這位從洗衣工的女兒成長為好萊塢巨星的黃柳霜竟然是劉慧琴母親家族的血脈。星移斗轉，時空交錯，生命和生命交相輝映，離而不散，看似阻隔，其實血脈相連。這是怎樣一種神奇的講述啊！作為一個寫作的人，如何才能做到止筆不寫呢？畢竟，都是受了生命呼召站出來的人，「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」。這就是寫作人的宿命，也是每個人要演好的人生大戲。

不管是胡蝶，還是黃柳霜，劉慧琴在她們的人生故事裡，照見了自己的影子，那一份獨立、自由、尊嚴和堅韌，這是我們民族基因裡最值得誇耀和讚美的部分。

蝴蝶飛，正因為蝴蝶有心。