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郊狼之戰

邱瀟君
猶如幼犬的小郊狼們在花壇嬉戲。（邱瀟君．圖片提供）
猶如幼犬的小郊狼們在花壇嬉戲。（邱瀟君．圖片提供）

突然間，社區的群組出現許多訊息，鄰居們彼此提醒，附近出現了郊狼，有貓狗已經受害，家中有小動物的人千萬要提防，鄰里們要彼此報告郊狼的行蹤，以作防備。

日前，一位鄰居帶著三隻愛狗散步。其中一隻中型家犬，看到郊狼，以為是同伴，跑過去想一起玩耍，竟被郊狼一口叼走。女主人為照顧手邊兩隻小狗，來不及搶救，只有聽著自己的愛犬的哀嚎聲隨著郊狼飛快的身影綿延而去。憤怒傷心的男主人每天坐在路口，想要等待郊狼出現，為小狗報仇。

對面鄰居告訴我，他半夜聽到自己家的狗叫，便趕快出去開燈敲鍋嚇走郊狼，救下了遍體鱗傷的狗狗，送到急診室，救回了一命。鄰居指著他的後院告訴我，因為他們的後院靠山，郊狼是順著山路跑到他們家後院的。相對而言，我們家是比較安全的。

社區裡圍捕郊狼的呼聲越來越高，我的心中卻有著不同的感受。大學時迷古龍的小說，曾在他的小說中看到這麼一段：「天地蒼蒼，大雪茫茫。天寒地凍，視野荒涼。五穀不生，草木不長，人皆惜羊，誰來憐狼。」作者文筆太好了，使我受到很大的觸動，想像著白茫茫的大雪中，全身黑衣的孤獨劍客，默默走向無人處的空寂。那個感觸和那個畫面，居然被此郊狼事件從記憶深處挖了出來，也無端地對郊狼生出了一股憐惜之意。

我有幾次開車，看到郊狼獨自站在路口，聽到車聲就反身奔跑，眼光中帶有不馴，又似乎有懼怕，我心中總牽動著不捨。

另有一次，在超市停車場看到一隻郊狼，牠躲躲藏藏地走在路邊車間。我真覺得不忍，千方百計說服女兒開車跟著牠走了好長一段路。女兒堅決不許我下去餵牠。看著牠在停車場中踽踽獨行，如果被其他人發現，要圍殺牠的話，我不知道自己會如何反應，會跳下去陪牠一戰嗎？

莫非是郊狼們感受到我心中對他們的憐惜，而心有感應？

一天下午，我從公忙中站起來，喘口氣喝口茶，從窗戶望出去，花壇的橄欖樹下，居然有五隻淺棕色的小狼在玩耍，剎那間，我以為是夢境。

我急喚女兒和管家來看，我們都被眼前的情景吸引了。小郊狼純真可愛，腦袋還不到我的半個拳頭大，牠們彼此打鬧玩耍，把我們花壇的太陽燈、防水膠布都拉起來撕咬。我不停地拍照，他們就像剛出娘胎的小狗娃啊！

我們在窗內看著牠們玩耍。玩著玩著，突然遠處傳來一聲聲嚎叫，小郊狼們立刻停止玩耍，爭先恐後地從鐵欄杆往後面鄰居院子跳出去。聽到這嚎叫聲，我才懂得為什麼中文要說「鬼哭狼嚎」。狼媽媽喊孩子回家吃飯的呼喚聲，悠遠，淒涼，斷斷續續。我不顧女兒勸阻，爬到鐵欄杆上看著牠們飛跑遠去的身影。小狼太小了，有三隻在草叢旁徘徊，似乎沒有聽到聲音，找不到媽媽了。其中有一隻抬頭看到我，和我眼睛對上，嚇得牠回頭飛奔，在草叢中消失。

我開始在花壇上尋找小狼們的蹤跡。一次看到有一隻小狼過來，似乎在找尋同伴。另一次看到兩隻小狼彼此玩耍。我忍不住拚命拍照，發照片給朋友。大家都告訴我，小狼看起來長大了。

我天人交戰很久，終究趁著女兒不注意，偷偷丟瘦肉、起司在牠們出沒玩耍的花壇，想給小朋友吃點點心。一來是不捨牠們挨餓，二來也是阿Q地想，牠們吃飽了就不會去傷害別的小動物了吧。

我當然不敢告訴鄰居們這幾位小訪客的消息，要不然對我指東管西、百般責備的人，就不只女兒一個人了。

那天活該有事。女兒提早下班到花園中澆水，看到我替小狼們灑下的起司，勃然大怒地告訴我，我餵小狼，害自己，也害小狼，讓牠們失去動物覓食的本能；給牠們食物，讓牠們以為人類和食物是等號，就是這樣的行為，所以才會發生郊狼咬傷孩子的消息。

女兒憤怒地把網路上郊狼咬死嬰兒的照片傳給我看，我自知理屈，不敢作聲，但心裡真不服氣，這麼小這麼可愛的小動物，哪裡會去傷害別人呢？看著女兒義憤填膺模樣，我心裡暗想，你小時候長得胖嘟嘟的，多麼天真可愛，我每天都抱不夠，怎麼一轉眼長得跟我一樣高，還這麼凶悍，罵得我不能回嘴。

今天下午，我坐在窗邊和員工通電話，不經意一眼望出去，看到一隻小郊狼，嘴巴含著隻掙扎的小鳥，正要攀上花壇。我目瞪口呆，無法形容心中的震撼。電話那頭的公司職員不停呼喚，但我實在無心回答，便把電話掛了。

我含淚看著，那隻小郊狼口中含著小鳥，謹慎提防，左看右看，是怕被別的兄弟搶去了嗎？是怕被人們發現嗎？難怪院子中的小鳥少了這麼多，是被嚇跑了嗎？

我靠近窗子，想看清小鳥的狀況。小郊狼警覺地望了過來，一看到我，便含著獵物，跳下花壇，沿著圍牆邊迅速跑掉。

我不知道如何收拾自己的情緒，似乎被什麼欺騙了，但是心中知道，這就是他們的天性啊。難怪一開始看到的五隻郊狼，漸漸都越來越分散，原來他們的天性就是孤狼，喜歡單獨活動獵食。我看過他們剛生下來群聚在一起的模樣，那是他們最可愛的時刻，終究，他們會長大，長成了自己的本性，為自己生存而戰鬥。

我掙扎地撥了此間動物控管中心的電話號碼，報告了郊狼的行蹤，鐵著心為郊狼之戰，拉下了終幕。

但是我現在仍會不自覺地望向花壇，想要尋找牠們玩耍的身影。（寄自加州

草叢裡的小郊狼好像找不到媽媽。（邱瀟君．圖片提供）
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