出生的時候，人就如一塊白色畫布，再一點一點塗上繽紛的色彩。

童年時我們搬到台南為八二三炮戰有功將士建的眷舍。我因為早產三個月，身體羸弱，個子特別小，母親捨不得把我送去幼稚園。向來遵循愛的教育 的母親，任我自由發展。那時父親仍駐紮在金門，難得回來，我像沒人管的野孩子，整天跑到附近農家、田地去抓蜜蜂，尋找瓜果番薯收割後的漏網之魚。跳房子、玩撲克牌、坐在美國學校的圍牆上觀看棒球比賽……那是我最珍貴的一段童年歲月。

記得有一天父親的車忽然出現在家門前，開車的年輕司機像個大孩子。父親進屋後，司機就對著一群好奇聚集在我家門前的鄰居孩子們招兵買馬：「吃過晚飯後請大家集合，就坐在大水溝兩邊，等我說鬼故事。」

我們村子後頭隔個寬闊的大馬路後，是另一區眷舍，再往後是另一批蓋得毫無章法又雜亂擁擠的房子，據說是士官眷舍。越過這段房舍，就是渺無人煙長滿野草的雜樹林和野地，在那之後有一座「打靶山」。打靶山是軍人練習打靶的地方，隔一陣子便會有槍聲出現。傳說山裡不只有孤墳，還有孤魂，充滿了神祕又詭譎的氛圍。

那時小夥伴們一邊瞞著父母讀司馬中原的《鄉野傳奇》，讀得天昏地暗，又愛又怕，不能自己；一邊結伴上打靶山探險，在充滿想像的鬼魅空間裡，突然出現的恐怖身影，興奮、恐懼、刺激、有趣又驚恐的情緒，攫獲裝滿好奇的孩子們的心靈。就在這個時候來個要講鬼故事的大哥哥，大夥的精神都來了。

那天七點天色完全暗下來後，既期待又害怕的大小蘿蔔頭們一個緊挨著一個在水溝兩側排排坐。大哥哥還沒開講，空氣彷彿已經凝結了，大家都噤聲不語，更增加了陰森氣氛。

終於，大哥哥繪聲繪影地開講起來，唱作俱佳，大家聽得心臟怦怦地都快跳出來了。他突然停下來，眼睛巡視大家一圈，說：「我現在要點名了，來，看看誰不見了——那一定是被鬼抓走了！」

五歲的我頓時被嚇得魂飛魄散。從那個時候起，天一黑，我就無端地害怕起來，整天杯弓蛇影，將自己陷在一個近乎病態的膽小魔障裡。

白天，我仍然和哥哥或者同伴上山下海，但天一黑就打死絕不出門，睡覺也一定要有人陪，家人都被我折磨得幾乎抓狂。

上學後，生活填滿了新鮮事，時光的轆轆轉得很快，童年許多的記憶也漸漸褪去了，但是那夜的驚恐、打靶山上詭異又神祕的傳說，卻一路從小學、國中高中、大學研究所，甚至婚後，如影隨形地跟著我，成為我夢魘的根源。我常半夜被惡夢嚇醒，類似的夢境不停地在夜裡浮現。

生了孩子後，我告訴自己，絕對不講恐怖故事給孩子聽。我要讓孩子的童年充滿陽光與繽紛的色彩。那光彩亦照亮了我的生命，將我灰黑的夢魘添上陽光與明媚。

現在我已經可以笑著暢談那段驚悚的童年往事了。（寄自加州 ）